Δωρεάν στην πόλη την Τετάρτη 16 Ιουλίου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Τετάρτη 16 Ιουλίου στην καρδιά της πόλης.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε και την Τετάρτη 16 Ιουλίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

“Καλά θα πάει” στην Γλυφάδα

Ένα αυτοσχεδιαστικό comedy show -στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γλυφάδας – όπου ο θεατής έχει τον έλεγχο, καθώς μπαίνει στον ρόλο του σκηνοθέτη, σεναριογράφου και ηθοποιού, παρέα με τους κωμικούς Δημήτρη Μακαλιά, Ζήση Ρούμπο και Ελευθερία Μπενοβία.

Συντελεστές:

Δημήτρης Μακαλιάς

Ζήσης Ρούμπος

Ελευθερία Μπενοβία

Sunset DJ Sets στο ΚΠΙΣΝ

Κάθε Τετάρτη έως τις 10 Σεπτεμβρίου, ένα εντυπωσιακό line-up από Έλληνες DJs θα εμφανίζεται την ώρα της δύσης του ήλιου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) για τα καθιερωμένα πλέον Sunset DJ Sets by METAXA. Φέτος, εκτός από την αγαπημένη Βεράντα του Φάρου με την εντυπωσιακή θέα 360° από την Ακρόπολη έως τον Σαρωνικό, τα ηλιοβασιλέματα αποκτούν ξεχωριστό χρώμα και στην όχθη του Καναλιού. Τα Sunset DJ Sets by METAXA προσφέρουν ένα ειδυλλιακό after office party με δροσιστικά cocktails και μουσικές επιλογές από soul, funk και trip hop, μέχρι electronica και world beats. Στις 16/07 στις 20.00 στο Κανάλι η D’Arcy Foxx.

Live στην Πλατεία

Μετά από τρεις επιτυχημένες χρονιές, τα Live στην Πλατεία, το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ που έγινε σημείο συνάντησης στην Πειραιώς 260, για όλους τους μουσικόφιλους της πόλης, επιστρέφει δυναμικά. Με ακόμη περισσότερα μουσικά σχήματα και καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, από gypsy jazz, funk και latin μέχρι hip-hop, world music και βαλκανικούς ρυθμούς, τα live θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλλιτεχνικού προγράμματος, με ελεύθερη είσοδο.

13 – 16 Ιουλίου – Μανώλης Αφολάνιο (MC YINKA) – Ο Μανώλης Αφολάνιο, γνωστός και ως MC Yinka, παρέα με εξαιρετικούς μουσικούς παρουσιάζει κομμάτια από τη δισκογραφία του σε μια παράσταση όπου δεσπόζουν το hip hop, η reggae και το funk. Yinka φωνητικά • Αλέξανδρος Δερμάνης κιθάρα • Gregory τύμπανα • Αριάδνη Σταμάτουζα μπάσο • Αλεξάνδρα Βλάχου φωνητικά.