NBA: Γιατί τόσο λίγοι σταρ βγάζουν τόσα πολλά;

Αυτές τις μέρες διαβάζουμε για τις απαιτήσεις ξένων αθλητών του μπάσκετ που έχουν στο μεταγραφικό τους στόχαστο οι ελληνικές ομάδες, με τα φημολογούμενα ποσά να αγγίζουν ή και να ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο δολάρια ετησίως. Η European Super League επίσης, η "πέτρα" του σκανδάλου του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, σε αντίστοιχες και ακόμα μεγαλύτερες αξίες ποδοσφαιριστών αναμένεται να χτιστεί. Το ίδιο και στο NBA, με το παράδειγμα του Μάικλ Τζόρνταν, του ΛεΜπρόν Τζέιμς, του Γιάννη Αντετοκούνμπο, να στέκονται στην ίδια πλευρά, αντίθετα όμως από αυτό του Σκότι Πίπεν.

Ο Πίπεν, αν και ένας εκ των πολυτιμότερων παικτών των Σικάγο Μπουλς της δεκαετίας του `90, όπως μάθαμε στο ντοκιμαντέρ 'Last Dance', είχε ένα "φτωχικό" συμβόλαιο, μόλις το 122ο σε αξία στο 90s NBA. Πώς εξηγείται αυτό το φαινόμενο; Πώς δημιουργούνται οι αξίες και γιατί τόσοι λόγοι λαμβάνουν τόσα πολλά χρήματα;

Το άρθρο των Β. Κωστάκη και Α. Παζαΐτη (2020) “Who Creates Value? Insights on Value Theory from The Last Dance.” που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Halduskultuur: The Estonian Journal of Administrative Culture and Digital Governance φωτίζει το πως ορισμένοι θεσμοί και κλειστές δομές μπορούν να δημιουργήσουν υπεραξίες που καταλήγουν εντελώς εκτός της κοινωνικής πραγματικότητας στις οποίες υφίστανται.

Το παράδειγμα του Πίπεν

Ο Σκότι Πίπεν λάμβανε 2,5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, την ίδια στιγμή που ο προόεδρος των ΗΠΑ είχε βασικές απολαβές 200.000 δολαρίων, με τα παραπάνω ποσά να αντιστοιχούν στους ετήσιους μισθούς αρκετών δεκάδες γιατρών και δασκάλων. Πρόσφατα, η πανδημία του κορονοϊού, έβαλε τα πράγματα στη σωστή τους βάση: Οι αγωνιστικοί χώροι έκλεισαν αμέσως, κάθε είδους αθλητική δράση διακόπηκε, ενώ οι γιατροί σε κάθε νοσοκομείο πάλευαν για να σώσουν ασθενείς και οι επιστήμονες στα εργαστήρια εργάζονταν πυρετωδώς για την ανακάλυψη ενός εμβολίου. Σε αυτή τη συνθήκη, όχι μόνο ο Πίπεν, αλλά και κάθε επώνυμος αθλητής πληρώνεται υπερβολικά. Χάρη στην αντίδραση ιατρών και επιστημόνων και την άναληψη ευθύνης από τους πολίτες, η αγωνιστική δράση επέστρεψε ξανά.

Τζόρνταν: Με κορδόνια αξίας χιλιάδων δολαρίων

Μαθαίνουμε καθημερινά πως ο Τζόρνταν αν και βετεράνος του μπάσκετ, είναι ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, ενώ αντίστοιχες απόψεις ακούγονται και για τον ράπερ Κάνιε Γουέστ. Πρόκειται για δυο πασίγνωστα παραδείγματα επαγγελματιών των οποίων η αξία είναι εντελώς αποσυνδεδεμένη από την κοινωνία στην οποία ζουν και εργάζονται. Στην περίπτωση του Τζόρνταν πχ, η αξία του εκτοξεύτηκε όχι μόνο λόγο του ταλέντου και των πολλων ωρών προπόνησης, όπως ο ίδιος καυχιέται, αλλά και λόγω της οικογένειας, του κολλεγίου που φοίτησε, των αντιπάλων που αντιμετώπισε, των προπονητών με τους οποίους συνεργάστηκε, των fans που όρισαν την κουλτούρα της ομάδας, ακόμα και χάρη σ' εκείνους που έπαιξαν το παιχνίδι πριν από εκείνον.

Το παράδοξο της υπεραξίας

Οι αξίες που δημιουργεί η αγορά σε έναν επαγγελματικό κλάδο διαμορφώνονται βάσει εσωτερικών κανόνων, με την κοινωνία να έχει τις περισσότερες φορές ανύπαρκτο ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις. Παρ' όλα αυτά, χωρίς τους θεσμούς της κοινωνίας, καμία αγορά δεν μπορεί να υπάρξει. Ο Σκότι Πίπεν, όπως και κάθε αγαπημένος μας αθλητής, είχε δικαίωμα να γκρινιάζει για το χαμηλό συμβόλαιο που είχε σε σχέση με εκείνα των συναδέλφων του. Όμως αυτή η δυνατότητα του να συνάψει ένα συμβόλαιο επτά ετών, τον βοήθησε -όπως ο ίδιος δηλώνει σήμερα- να βγεί από την ανέχεια και τη φτώχεια και να απογειωθεί στο NBA.

