Τηλεθέαση: Το "Κόκκινο Ποτάμι" ξεπέρασε τα Voice και Final Four

Την πρωτιά στην τηλεθέαση πήρε η νέα δραματική σειρά εποχής του Open Tv "Το Κόκκινο Ποτάμι", αφού το βράδυ της Κυριακής κατάφερε να ξεπεράσει σε τηλεθέαση τα δύο μουσικά talents shows που προβάλλονται εκείνη την ώρα στα άλλα κανάλια.

Συγκεκριμένα, η ιστορική σειρά σε σκηνοθεσία του Μανούσου Μανουσάκη "αιχμαλώτισε" για άλλη μια φορά το τηλεοπτικό κοινό, ενώ το "The Voice" που προβάλλεται στον ΣΚΑΙ είχε μια πολύ ικανοποιητική τηλεθέαση και, έτσι, αποτελεί δυνατό ανταγωνιστή της σειράς.

Αντιθέτως, το νέο μουσικό talent show του ΑΝΤ1 εν ονόματι "The Final Four" δεν θα λέγαμε ότι πηγαίνει και τόσο καλά, αφού τα νούμερά του ήταν τα πιο χαμηλά χθες το βράδυ. Μπορεί να υπάρχουν ηχηρά ονόματα στην κριτική επιτροπή, αλλά φαίνεται να μην είναι αρκετό.

Τα συγκεντρωτικά νούμερα τηλεθέασης που σημείωσε κάθε ένα από τα προγράμματα ήταν 25,5% στο γενικό σύνολο και 28,3% στο δυναμικό κοινό για το "Κόκκινο Ποτάμι", 27,2% και 24,6% αντίστοιχα για το "The Voice", ενώ 12,7% και 13,7% για το "The Final Four".

Δείτε αναλυτικά:

Γενικό σύνολο

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΤΑΜΙ 25,5%

THE VOICE OF GREECE 27,2%

THE FINAL FOUR 12,7%

Δυναμικό κοινό

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΤΑΜΙ 28,3%

THE VOICE OF GREECE 24,6%

THE FINAL FOUR 13,7%