Αλλάζει ο καιρός από το Σάββατο – Έρχονται βροχές και καταιγίδες

“Θα μυρίσει” φθινόπωρο από το Σάββατο, με βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Αλλάζει από το Σάββατο (27/9) το σκηνικό του καιρού, με το φθινόπωρο να κάνει σιγά-σιγά την εμφάνισή του, με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.

Ήδη από την Παρασκευή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, θα εκδηλωθούν βροχές τοπικού χαρακτήρα στα ανατολικά ηπειρωτικά -κυρίως Θεσσαλία και Εύβοια-, βοριάδες στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα πέσει.

Το Σάββατο το βράδυ, θα ξεκινήσει από τα δυτικά η αλλαγή του καιρού. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, την Κυριακή θα εκδηλωθούν βροχές στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο ενώ δεν αποκλείονται και οι καταιγίδες.

Για την κακοκαιρία που θα ξεκινήσει το Σάββατο μιλά σε ανάρτησή του και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, επισημαίνοντας ότι οι καταιγίδες θα έχουν μεγάλη διάρκεια, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα, Πέμπτη, στα δυτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, με βελτίωση το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν προβλέπεται αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά και τη δυτική Κρήτη θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ηπειρωτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς, στις Σποράδες και τις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού την Παρασκευή 26-09-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 7 και από το μεσημέρι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια και τα νησιά του Αιγαίου τους 26 με 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού το Σάββατο 27-09-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τη νύχτα πιθανόν να είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Η πρόγνωση του καιρού την Κυριακή 28-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Η πρόγνωση του καιρού τη Δευτέρα 29-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικέςβροχές στο Ιόνο, τα ηπειρωτικά, την Κρήτη και το βόρειο Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ηπειρωτικά. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά απόβόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.