Άστατος καιρός: Τι τον προκαλεί και πόσο θα κρατήσει

Όλοι γνωρίζουμε ότι τα συστήματα τα οποία επηρεάζουν την χώρα μας κατά κανόνα κινούνται από τα Βορειοδυτικά προς τα Νοτιοανατολικά.

Όμως υπάρχουν περιπτώσεις που η ροή των αερίων μαζών είναι τέτοια ώστε τα συστήματα αυτά εμποδίζονται να κινηθούν από τα Δ ή ΒΔ προς τα Α ή ΝΑ και τότε λέμε ότι δημιουργείται εμποδισμός (blocking). Αυτός ο εμποδισμός που επικρατεί εδώ και πολλές εβδομάδες είναι Ω – Εμποδισμός. Παρότι η συχνότητα των εμποδισμών είναι μεγαλύτερη τους χειμωνιάτικους μήνες, εμφανίζονται σε αρκετές περιπτώσεις την άνοιξη αλλά και το καλοκαίρι.

Παρότι δεν είναι αρκετά συνηθισμένη κατάσταση η συνεχής αστάθεια με παράλληλη επικράτηση χαμηλών θερμοκρασιών, σας υπενθυμίζουμε οτι και στο παρελθόν έχουν σημειωθεί αντίστοιχες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα μέσα στον Ιούνιο είχαν επικρατήσει χαμηλές θερμοκρασίες στη Φλώρινα με 2.4°C στις 8/6/1962, στα Σπάτα 5.0 °C στις 2/6/1990, στη Κοζάνη οι 3.4°C στις 5/6/1970, στο Σουφλί οι 2.8 °C την 1/6/97, στα Καλάβρυτα 0.2°C την 1/6/97, στη Βυτίνα 1.4°C την 1/6/1997 και στο Τζερμιάδων 0.8°C στις 16/6/1984.

Οι Εμποδισμοί τύπου "Ωμέγα" (Omega Βlocks) ονομάστηκαν έτσι επειδή οι ισοϋψείς καμπύλες με τις οποίες σχετίζονται στο Βόρειο Ημισφαίριο μοιάζουν με το ελληνικό κεφαλαίο γράμμα Ω. Στη διάταξη αυτή συνυπάρχουν δύο χαμηλά και ένας αντικυκλώνας όπως διακρίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. Το ένα χαμηλό βρίσκεται στη Δυτική Ευρώπη και το άλλο στα Βαλκάνια , ενώ ο αντικυκλώνας καλύπτει όλη τη Βόρεια Ευρώπη και την Σκανδιναβική χερσόνησο.

Γιατί ο Ω-Εμποδισμός προκαλεί έντονη αστάθεια

Αναφέραμε προηγουμένως ότι με τον τρόπο που έχουν διαταχτεί τα βαρομετρικά συστήματα η κίνηση των αερίων μαζών αλλάζει πορεία και κινείται όπως περιγράφεται παραπάνω, όπου ψυχρότερες και ασταθείς αέριες μάζες από την Ανατολική Ευρώπη κινούνται νοτιότερα προς τα Βαλκάνια και τη χώρα μας.

Οι ψυχρές αυτές μάζες προκαλούν έντονα φαινόμενα ασταθείας τα οποία συνεχίζονται εδω και πολύ καιρό, καθώς οι αντικυκλώνες που δημιουργούνται μπορούν να παραμείνουν στην ίδια θέση για αρκετές βδομάδες, προκαλώντας σε περιοχές που επηρεάζονται από αυτούς τον ίδιο τύπο καιρού, για εκτεταμένες χρονικές περιόδους. Αλλού κρύο, αλλού ζέστη. Αλλού βροχές, αλλού ξηρασία.

Η εμμονή αυτού του τύπου καιρού θα διατηρηθεί και αυτή την εβδομάδα, όπου εκτός από την Βαλκανική και τη χώρα μας, μεγάλα ύψη βροχής θα δεχτεί η Ιταλία καθώς επίσης η Δυτική Μεσόγειος και τα βόρεια τμήματα της Ιβηρικής χερσονήσου .

Πότε θα αρχίσει να αλλάζει η καιρική κατάσταση

Η κατάσταση αλλάζει μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου σύμφωνα με τα προγνωστικά του Ευρωπαικού Κέντρου της υπηρεσίας EFFIS/Copernicus.

Στο χρονικό διάστημα από 19-25 Ιουνίου 2023 οι βροχές επανέρχονται σε κανονικά επίπεδα στη χώρα μας και οι υψηλότερες τιμές περιορίζονται στη βόρεια Βαλκανική, όπως και στη Δυτική Ευρώπη.

Τον περιορισμό της αστάθειας μετά τις 20 Ιουνίου δεν το δίνουν μόνο τα κλιματικά μοντέλα, αλλά και τα αριθμητικά μέσω προγνώσεων enseble προγνώσεων.

Η εκτεταμένη αστάθεια παρότι έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στη γεωργική παραγωγή με τις χαλαζοπτώσεις , δεν έχει επιτρέψει τη θερμοκρασία να ανέβει σημαντικά, καθώς επικρατεί η βόρεια κυκλοφορία στις κατώτερες στάθμες της ατμόσφαιρας .

Αυτό διακρίνεται πολύ καθαρά στο tweet που ακολουθεί όπου για το επόμενο 15ημερο δεν προβλέπονται ιδιαίτερες ζέστες για την χώρα μας. Στις εκλογές όλα δείχνουν ότι θα πάμε με θερμοκρασίες της τάξεως των 31 και 33 βαθμών Κελσίου.

Εμποδισμός και κλιματική αλλαγή

Οι μελλοντικές προβλέψεις δείχνουν γενικά μείωση της συχνότητας των περιπτώσεων εμποδισμού στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη, αλλά υπάρχουν ενδείξεις για αύξηση στη διάρκεια τους (Sillmann and Croci-Maspoli, 2009). Ωστόσο, η εμφάνιση του εμποδισμού δεν μπορεί να γενικευτεί για το ολόκληρο το βόρειο ημισφαίριο, καθώς υπάρχουν έντονες περιφερειακές διαφορές, όπως για παράδειγμα η συχνότητα και η διάρκεια του εμποδισμού στα Ουράλια προβλέπεται να αυξηθεί υπό μελλοντικές κλιματικές συνθήκες (Luo et al., 2018).

Αντίθετα, η συχνότητα των συστημάτων μπλοκαρίσματος μειώνεται στον Ευρωατλαντικό τομέα όπου παρουσιάζεται σημαντική μείωση στις προσομοιώσεις του κλίματος για τις επόμενες δεκαετίες, ανεξάρτητα από την χρονική διάρκεια αποκλεισμού (Matsueda et al., 2009).

Αυτή η μείωση επικεντρώνεται στη δυτική πλευρά αυτών των συστημάτων, ενώ προβλέπεται αύξηση στην ανατολική τους πλευρά, υποδηλώνοντας μια συνολική μετατόπιση της δραστηριότητας εμποδισμού προς την Ευρασία (η ίδια τοποθεσία όπου παρατηρήθηκε ο εμποδισμός των ρωσικών κυμάτων καύσωνα του 2010) (Matsueda et al., 2009; Masato et al., 2013b). Επίσης αναμένεται στροφή όχι μόνο ζωνικά, αλλά και μεσημβρινά: Μια μετατόπιση προς τους πόλους της δραστηριότητας του εμποδισμού το καλοκαίρι υποδηλώνει ότι θα υπάρξει περισσότερο μπλοκάρισμα σε μεγάλο γεωγραφικό πλάτος κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν, αλλά λιγότερο στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη (Masato et al., 2013b; Matsueda and Endo, 2017).

Ποια είναι η τάση του καιρού για το υπόλοιπο καλοκαίρι

Για το υπόλοιπο καλοκαίρι δεν θα επεκταθούμε και δεν θα αναλύσουμε τις τάσεις του καιρού.

Απλά θα σας παραθέσουμε τον προγνωστικό χάρτη για τον Ιούλιο, όπου για την χώρα μας και για την Ιταλία οι θερμοκρασίες παρουσιάζονται σε επίπεδα κανονικά ή λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Η παρούσα αναφορά γίνεται απλά και μόνο για να δούμε τι δείχουν οι μακροπρόθεσμες προγώσεις. Κλείνοντας να υπενθυμίσουμε ότι η μακροπρόθεσμη πρόγνωση προσπαθεί να περιγράψει την τάση εξέλιξης της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας συνεπώς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σχετική επιφύλαξη, λαμβάνοντας υπόψη, ότι το αποτέλεσμά της θα αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο ποσοστό του χρόνου αναφοράς της, σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται απορριπτικά, αποκλείοντας την προοπτική βελτίωσής της.

Τα άρθρα για την πρόγνωση του καιρού στο NEWS 24/7 επιμελείται ο Θοδωρής Κολυδάς, διευθυντής του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου ΕΜΥ. Αναλυτικές και έγκυρες προβλέψεις για τον καιρό στην Αθήνα & σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα με την αξιοπιστία του Θοδωρή Κολυδά.

