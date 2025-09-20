Η ανάρτηση Κολυδά για την ανομβρία και τους λόγους που καθυστερούν οι βροχές στη χώρα.

Ηλιοφάνεια, θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη και τοπικά χαμηλές θερμοκρασίες κυρίως σε τμήματα της Μακεδονίας συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα, Σάββατο (20/09), με τη θερμοκρασία μάλιστα να σημειώνει από αύριο, Κυριακή (21/09) μικρή άνοδο.

Μέσα σε όλα αυτά, απομακρύνεται όλο και περισσότερο η πιθανότητα βροχοπτώσεων, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν πως το σκηνικό του καιρού αναμένεται να γίνει φθινοπωρινό στα τέλη του μήνα, όταν και θα καταρρεύσει το “αέρινο τείχος“.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, οι βροχές αργούν αλλά έρχονται, αν και μας καλεί να κρατάμε “μικρό καλάθι”, καθώς “ο ισχυρός αντικυκλώνας στη στάθμη των 500hPa στη Βαλκανική και την χώρα μας αποτελεί ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο (Block) για να έρθουν χαμηλά- δηλαδή υετοφόρα συστήματα- από τα Βορειοδυτικά.

Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα και στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος να διατηρηθεί η ανομβρία.

Προς το τέλος της εβδομάδος ο ισχυρός αντικυκλώνας μετατοπίζεται προς τις Σκανδιναβικές χώρες δημιουργώντας άλλο είδος εμποδισμού (Rex Blocking), ενώ παράλληλα δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες σε ένα χαμηλό της Κεντρικής Ευρώπης να κινηθεί μέσω Ιταλίας προς την περιοχή μας για να μας επηρεάσει το προσεχές ΣΚ. Στο σχετικό βίντεο υετού εμφανίζονται λίγα φαινόμενα την ερχόμενη Πέμπτη, περιμένοντάς τα κάπως περισσότερα από τα δυτικά το Σάββατο. Έχουμε πολλές μέρες μέχρι τότε για να εξετάσουμε λεπτομερέστερα τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν. Γεγονός είναι οτι πρέπει να είμαστε φειδωλοί ως προς το θέμα του υετού , βασιζόμενοι στις εβδομαδιαίες τάσεις απο το Ευρωπαικό Κέντρο, που δεν είναι και οι καλύτερες για την εποχή”.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά: