Καιρός: Μπόρες το Σαββατοκύριακο και μετά ξανά ζέστη – Η ανάρτηση Κολυδά

Με βροχές θα μας αποχαιρετήσει ο Αύγουστος ενώ οι πρώτες ημέρες του Σεπτέμβρη θα είναι ιδιαίτερα ζεστές. Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Βροχερό αναμένεται το Σαββατοκύριακο σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, ωστόσο ο Σεπτέμβρης θα κάνει “ποδαρικό” με υψηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, στις αρχές του επόμενου μήνα ο υδράργυρος θα ανέβει 4 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Την ίδια ώρα, οι άνεμοι εξασθενούν αφού σε καμία περιοχή δεν προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 5 με 6 μποφόρ.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Εξασθενημένο το πεδίο των ανέμων τις επόμενες ημέρες με εντάσεις που σε καμία περιοχή δεν προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Λίγες μπόρες το Σαββατοκύριακο στα δυτικά και βόρεια και σχεδόν αίθριος καιρός στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο στις αρχές του μήνα και θα κυμαίνεται κατά 4 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά . Φυσικά δεν μιλάμε για ιδιαίτερες ζέστες, όπως άλλωστε είχαμε αναφέρει πριν λίγες μέρες».

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές 34 με 36 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31-08-2025

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, από τις πρωινές ώρες στα δυτικά, από νωρίς το απόγευμα στη Μακεδονία και από το απόγευμα στη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλία.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο .