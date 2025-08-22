Καιρός: Συνεχίζεται ο “μίνι” καύσωνας – Πότε θα αλλάξει το σκηνικό

Συνεχίζονται και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες και ενισχύονται οι άνεμοι, λίγο πριν έρθουν πάλι βροχές και καταιγίδες. Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού.

Νέα άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα, Παρασκευή (22/08), ενώ ενισχύονται οι άνεμοι, οι οποίοι θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ.

Το Σαββατοκύριακο θα σημειωθεί πτώση του υδράργυρου, ενώ επιστρέφουν σε ορισμένες περιοχές οι βροχές και οι καταιγίδες, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή (22/08)

Στα δυτικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με σποραδικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά και νότια. Στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τοπικά θα ξεπεράσει τους 38 και πιθανόν να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις κατά περόδους πυκνότερεςαρχικά στα δυτικά και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχέςμε πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά. Στη Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτικήΜακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο βόρειο Ιόνιο (στη περιοχή Κέρκυρας – Διαποντίων νήσων -Παξών) και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου νεφώσεις μεσποραδικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους έντονες μέχρι τομεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά γενικά αίθριος αλλάβαθμιαία θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θαεκδηλωθούν όμβροι κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα σταματήσουν από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τηνΉπειρο η μέγιστη θα είναι 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 38 με 39 και κατά τόπους στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο έως 40 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 στις Κυκλάδες έως 32 και στην Κρήτη έως 34 με35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές νότιοι έως 4 μποφόρ. Το βράδυ θα ενισχυθούν τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θαείναι πυκνότερες και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 ή νότιοι 4. Το βράδυ βορειοδυτικοί 4 με 5μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο (23/08)

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Ο καιρός την Κυριακή (24/08)

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός τη Δευτέρα (25/08)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν στα ορεινά της δυτικής και της βόρειας χώρας να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός την Τρίτη (26/08)

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.