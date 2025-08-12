Καιρός: Στους 41 βαθμούς η θερμοκρασία, πριν πέσει πάλι – Επιμένουν οι θυελλώδεις άνεμοι

Σε συνθήκες καύσωνα ξανά από σήμερα Τρίτη (12/8) η χώρα, την ώρα που οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Πέφτει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες.

Νέο κύμα καύσωνα αναμένεται από σήμερα Τρίτη (12/8) στην χώρα με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 41 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, παραμένουν οι θυελλώδεις άνεμοι οι οποίοι θα φτάσουν τοπικά έως και τα 8 μποφόρ.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό Αιγαίο πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 37 με 38 και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 βαθμούς εκτός από τις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη όπου δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στη νότια Εύβοια πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη (13/08)

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Πέμπτη (14/08)

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός την Παρασκευή (15/08)

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το βόρειο Ιόνιο και το βορειοδυτικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.