Καιρός: Βοριάδες έως 7 μποφόρ – Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Δευτέρα (25/08), ενώ τοπικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Η πρόγνωση από την ΕΜΥ.

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα, Δευτέρα (25/08), όπου θα σημειωθούν παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά περιμένουμε τοπικές βροχές και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 34, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, το μεσημέρι – απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 και το βράδυ στα ανατολικά ανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό στα ορεινά να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην Κρήτη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από το μεσημέρι στα νότια 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη (26/08)

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 31 με 33, στα νησιά του Ιονίου τους 29 με 31, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη (27/08)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νότια θαλάσσια τμήματα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη (28/08) και την Παρασκευή (29/08)

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.