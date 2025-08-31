Καιρός: Ξανά καλοκαίρι μετά τις καταιγίδες – Παραμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες

Αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός το επόμενο διάστημα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 30 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Αναλυτικά η πρόγνωση.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις προβλέπονται για τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31/08) στις περιοχές της Κέρκυρας, των Παξών και της Ηπείρου, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στη δυτική και τη βόρεια χώρα αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες την Κυριακή, ενώ ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει βελτίωση από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μέχρι το απόγευμα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 και από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στα δυτικά λίγες νεφώσεις οι οποίες πρόσκαιρα το μεσημέρι απόγευμα θα αυξηθούν με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις οι οποίες αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι αυξημένες και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από νωρίς το απόγευμα στην Μακεδονία και από το βράδυ στην Θράκη.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τις πρώτες πρωινές ώρες στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα.

Ανεμοι: Αρχικά νοτιοδυτικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 4, τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο και το Ιόνιο θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα βόρεια τμήματα και τις μεσημβρινές ώρες στην Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Νότιοι 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 4, τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Nεφώσεις με βροχές τις πρωινές ώρες. Βελτίωση του καιρού από νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς και στα νησιά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-09-2025

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οπότε στα βορειοανατολικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.