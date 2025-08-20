Kαιρός: Ζέστη αλλά με τοπικές μπόρες – Πού θα βρέξει

Παραμένει η αστάθεια στον καιρό και σήμερα, Τετάρτη (20/8), με την ζέστη να παραμένει και τις μπόρες να επιμένουν.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα σήμερα, Τετάρτη (20/8), με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη, όπου δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, πιο ενισχυμένοι στο Αιγαίο, όπου στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί από 30 έως 33 βαθμούς, ενώ στα ηπειρωτικά κατά τόπους θα αγγίξει και τους 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και το πρωί στα ανατολικά βορειοανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα κεντρικά και νότια τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στη Θεσσαλία και στα ορεινά της ανατολικής Στερεάς.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 και στην Κρήτη έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη (21/08)

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα υπόλοιπα από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Ο καιρός την Παρασκευή (22/08)

Στο βόρειο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι και βαθμιαία αίθριος.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρειο Ιόνιο και στο βορειοδυτικό Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.