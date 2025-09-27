Κακοκαιρία: Καταιγίδες, άνεμοι και τόνοι νερού – Οι 8 περιοχές που “κινδυνεύουν”

Προ των πυλών η μίνι κακοκαιρία που ξεκινά από σήμερα Σάββατο με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν.

Αλλάζει ο καιρός από σήμερα, Σάββατο (27/09) μέχρι και την Κυριακή (28/09), με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να αναμένεται να πλήξουν, κυρίως, την δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με τις προγνώσεις.

Για την εξέλιξη του καιρού, η ΕΜΥ εξέδωσε χθες έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, προειδοποιώντας για βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες.

Ειδικότερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25) σε:

Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

LIVE Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, που είχε προειδοποιήσει από μέρες για την κακοκαιρία, ενημερώνοντας το κοινό, προχώρησε σε ανάρτηση σήμερα, Σάββατο (27/09), το πρωί, αναφέροντας σχετικά:

“Η διαταραχή που λέγαμε χθες στη νότια Ιταλία σχηματίστηκε ήδη σήμερα το πρωί, όπως διακρίνεται στη πρώτη δορυφορική φωτογραφία. Τα προγνωστικά το απόγευμα την φέρνουν στη δυτική Ελλάδα με ένταση φαινομένων προς το βράδυ”.

Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, Μεσσηνία, Ηλεία και Αχαΐα θα επηρεαστούν περισσότερο, ενώ και τα φαινόμενα θα πλήξουν επίσης και τη δυτική Στερεά, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά.

Από την Κυριακή και μετά το φθινόπωρο αναμένεται να μπει για τα καλά καθώς θα σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας κατά περίπου 5 βαθμούς. Η αίσθηση του κρύου, μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Κολυδά αναμένεται πιο έντονη λόγω και των ισχυρών βοριάδων που θα πνέουν.

Η Αθήνα, πάντως, δεν αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά, ίσως και καθόλου.

Αναμένονται τόνοι βροχής

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του σχετικά με την κακοκαιρία που πλησιάζει τη χώρα από τα δυτικά, κάνει λόγο «για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα».

Όπως τονίζει «θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή από την Κυριακή 28/9 τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερό».

«Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη θάλασσα, διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2-3 μήνες στις περιοχές αυτές», καταλήγει.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Κατά διαστήματα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ στο Ιόνιο, την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς και μόνο στα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Από αργά το βράδυ στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη βόρεια Κρήτη όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στις Κυκλάδες μέχρι το πρωί τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το πρωί τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 και στα Δωδεκάνησα έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το βράδυ τοπικά θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από τις πρωινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού την Κυριακή 28-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά, κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο πιθανόν μέχρι το απόγευμα να είναι ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ .

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Η πρόγνωση του καιρού την Δευτέρα 29-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα. Στα δυτικά τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι τοπικά έντονα τις πρωινές ώρες το βράδυ θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα.

Η πρόγνωση του καιρού την Τρίτη 30-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.