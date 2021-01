Άνοιγμα λιανεμπορίου: Οι μεγαλύτερες εκπτώσεις με στόχο τον περιορισμό της ζημιάς

Το λιανεμπόριο επανέρχεται από σήμερα μερικώς, με το σύστημα του click away και του click in shop, και βασικό μέλημα των επιχειρηματιών είναι, όπως λένε, να καταφέρουν να ρευστοποιήσουν το εμπόρευμά τους, ώστε να ξεκινήσουν να αποπληρώνουν τα πάγια έξοδα που διογκώθηκαν τους μήνες του lockdown, τις ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές αλλά και να πληρώσουν τους προμηθευτές τους, ώστε να τους τροφοδοτήσουν με νέο εμπόρευμα. Οι άνθρωποι του εμπορίου, πάντως, εκφράζουν απορίες για τους λόγους που χάθηκαν οι πρώτες 18 ημέρες του χρόνου, παρά το γεγονός πως τα στοιχεία δεν έδειξαν επιβάρυνση του επιδημιολογικού φορτίου από το click away,

ADVERTISING

Μείωση τζίρου ως και 90% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά

Τον Δεκέμβριο, όταν και λειτούργησε το σύστημα του click away, ο τζίρος στο λιανεμπόριο έφτασε το 1.5 δις ευρώ, ενώ κατά την ίδια περίοδο της προηγούμενης χρονιάς, είχε ανέλθει στα 3.5 δις ευρώ. Τις μεγαλύτερες απώλειες εσόδων, υπέστησαν τα καταστήματα που εμπορεύονται ρούχα, παπούτσια και κοσμήματα, με τον τζίρο τους να μειώνεται κατά μέσο όρο 78%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η μείωση των εσόδων έφτασε μέχρι και το 90%.

Τα στοιχεία δείχνουν, πως το άνοιγμα της αγοράς με το click away δεν κατάφερε να ισορροπήσει την κατάσταση, αφού το 95% των επιχειρήσεων βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση απ’ ότι ήταν στο τέλος του 2019, με μοναδικές εξαιρέσεις τα καταστήματα παιχνιδιών και ηλεκτρονικών ειδών.

"Είναι θετικό το γεγονός πως ανοίγουν όλα τα καταστήματα στο λιανεμπόριο χωρίς περιορισμούς" επισημαίνει στο News 24/7 ο πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης, ο οποίος υπογραμμίζει πως τα μέτρα που επιβάλλουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα θα τηρηθούν με ευλάβεια από τους καταστηματάρχες. "Το βασικό μας μέλημα είναι να μην ασθενήσει κανείς" αναφέρει, ενώ μιλώντας για το κατά πόσο λειτούργησε το click away τον Δεκέμβριο, σημειώνει πως η λειτουργία του ήταν συμπληρωματική και κάλυψε σε κάποιο βαθμό το κενό που δημιούργησε το μπλοκάρισμα των εταιρειών ταχυμεταφορών.

Ελπίζουν στην δυνατότητα δοκιμής των προϊόντων

Οι έμποροι στοχεύουν, με δεδομένο το προηγούμενο του Δεκεμβρίου, ο τζίρος στα καταστήματά τους να ξεπεράσει το 50% του αντίστοιχου περυσινού. Σε αυτούς που περιμένουν κυριολεκτικά μια ένεση ρευστότητας, συγκαταλέγονται και όσοι έμποροι, ελλείψει οργανωμένου ψηφιακού καναλιού, δεν κατάφεραν να δουλέψουν τον Δεκέμβριο. Οι μικροί επιχειρηματίες, ευελπιστούν πως οι καταναλωτές θα προτιμήσουν τα καταστήματα των γειτονιών, ώστε να εισρεύσει όσο το δυνατόν περισσότερο χρήμα στα ταμεία και να περιοριστεί η οικονομική ζημιά. Αυτή την ώρα, για κέρδος δεν γίνεται λόγος, με δεδομένο πως ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις "τρέχουν" επί μήνες, όπως και τα πάγια έξοδα των κλειστών τους επιχειρήσεων.

"Βασικό μας μέλημα είναι να μην πάμε σε διαδικασία ακορντεόν, δηλαδή να μην κλείσουμε πάλι σε λίγο καιρό. Ήδη η ζημιά στο λιανεμπόριο, ανέρχεται στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ" λέει στο News 24/7 ο Δώρος Καπράλος, πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου Πειραιά, ο οποίος εκτιμά πως το click in shop, δηλαδή η δυνατότητα πλέον να μπαίνουν οι καταναλωτές στα καταστήματα, θα λειτουργήσει καταλυτικά στην αύξηση της αγοραστικής κίνησης. Κύρια, σε αυτή την δυνατότητα επενδύουν τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και κοσμημάτων καθώς είναι οι τομείς που χωρίς την δυνατότητα της δοκιμής των προϊόντων από τους καταναλωτές, δυσκολεύονται πολύ να λειτουργήσουν.

Πάντως, οι άνθρωποι της αγοράς, χαρακτηρίζουν για μια ακόμη φορά απογοητευτική την στάση των τραπεζών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αφού, παρά τις διαφημίσεις για προγράμματα χρηματοδότησης και παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης πως θα διευκολυνθεί η παροχή ρευστότητας, όταν οι έμποροι προσήλθαν στα καταστήματα των τραπεζών, βρέθηκαν προ εκπλήξεως. "Ειδικά μετά το άνοιγμα του εμπορίου τον Δεκέμβριο, περιμέναμε πως θα διευκολυνθεί η παροχή ρευστότητας. Οι τράπεζες ωστόσο, έλεγαν πολύ ψυχρά, πως θα δώσουμε με τα ίδια αυστηρά κριτήρια που είχαμε και πριν την πανδημία. Το γεγονός ότι το κράτος δίνει εγγυήσεις, διευκόλυνε την διαδικασία για όσους θα έπαιρναν έτσι κι αλλιώς χρήματα, δεν έδωσε όμως το δικαίωμα σε επιχειρήσεις που βρίσκονταν σε δυσκολότερη κατάσταση να χρηματοδοτηθούν", συμπληρώνει ο κ. Καπράλος.

"Οι μεγαλύτερες εκπτώσεις που έχουν δει οι καταναλωτές"

Με την περίοδο των εκπτώσεων να έχει ξεκινήσει, οι έμποροι ετοιμάζονται για σημαντικές μειώσεις στις τιμές των προϊόντων τους, ώστε να δελεαστούν οι καταναλωτές. Έτσι, οι φετινές χειμερινές εκπτώσεις αναμένεται να είναι από τις μεγαλύτερες, αν όχι οι μεγαλύτερες των τελευταίων πολλών ετών, κυρίως σε καταστήματα με εποχικό χαρακτήρα. Ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, το χειρότερο σενάριο για τους εμπόρους, θα είναι να μην καταφέρουν να ρευστοποιήσουν το εμπόρευμά τους, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να πληρώσουν τους προμηθευτές τους, ώστε να τους τροφοδοτήσουν ενόψει άνοιξης και καλοκαιριού.

Πλην του ανοίγματος ωστόσο, οι άνθρωποι της αγοράς υπογραμμίζουν πως το υπουργείο Ανάπτυξης και η κυβέρνηση συνολικά, πρέπει να εισακούσει τα αιτήματά τους για στήριξη, πριν να είναι αργά. Πιο συγκεκριμένα, βασικό τους αίτημα είναι η μετατροπή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα, καθώς έχει γίνει σαφές πως σε διαφορετική περίπτωση, αυτό το μέτρο είναι αδύνατον να αποδειχθεί ωφέλιμο. Ακόμη, ζητούν να παραταθεί η ελάφρυνση στα ενοίκια μέχρι το τέλος της πανδημίας και να μην δίνονται αποσπασματικές παρατάσεις όπως αυτή που δόθηκε μέχρι τον Φεβρουάριο, ενώ, τέλος, καθοριστικό χαρακτηρίζουν και το ζήτημα των επιταγών. Στο συγκεκριμένο, ζητούν να δίνει η κυβέρνηση ένα είδος επιστρεπτέας προκαταβολής στον χονδρέμπορο- παραλήπτη, η οποία θα είναι χρεωμένη στον εκδότη της επιταγής, δηλαδή στον έμπορο. Έτσι, θα αποφευχθεί το σπάσιμο της αλυσίδας και οι χονδρέμποροι δεν θα σταματήσουν να προμηθεύουν τα καταστήματα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.