Black Friday: Πότε "πέφτει" φέτος - Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Στις 26 Νοεμβρίου "πέφτει" φέτος η Black Friday ή αλλιώς η μέρα των μεγάλων εκπτώσεων, ενώ τρεις ημέρες έπειτα (δηλαδή στις 29 Νοεμβρίου) την σκυτάλη παίρνει η Cyber Monday, όταν και οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά τις αγορές τους σε χαμηλότερες τιμές.

Τι πρέπει να προσέχουν λοιπόν οι καταναλωτές ώστε να μην πέσουν "θύματα" των αγορών;

Να κάνετε έρευνα αγοράς και να ελέγχετε όχι μόνο την τιμή (αρχική και νέα) αλλά και την ποιότητα των προϊόντων. Επίσης, να αναζητάτε στο διαδίκτυο την τιμή του προϊόντος που πρόκειται να επιλέξετε, βάσει κωδικού ή αριθμού μοντέλου, ώστε να είστε βέβαιοι ότι η τιμή που έχετε εντοπίσει είναι η πιο συμφέρουσα.

Να οριοθετήσετε τις ανάγκες σας και να προγραμματίσετε με λίστα τις αγορές που πρόκειται να κάνετε, οι οποίες θα συμβαδίζουν με τον προσωπικό ή οικογενειακό σας προϋπολογισμό, αποφεύγοντας αλόγιστες δαπάνες.

Να ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες και τους όρους της συναλλαγής σας όταν αγοράζετε προϊόντα με δόσεις. Ιδίως για αγορές με πιστωτική κάρτα, να είστε πάντα ενημερωμένοι για τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης αγοράς.

Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν την αρχική τιμή και την τιμή προσφοράς (όχι το ποσοστό έκπτωσης). Προσοχή! Στις προσφορές συχνά αναγράφεται ότι δεν γίνονται αλλαγές, γι' αυτό εάν μετανιώσετε, δεν έχετε τη δυνατότητα αλλαγής.

Να ζητάτε πάντα την απόδειξη για τα προϊόντα που έχετε αγοράσει. Σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό και θελήσουν να το επιστρέψουν ή να το αλλάξουν, η επίδειξη της απόδειξης είναι απαραίτητη.

Όσον αφορά τις online αγορές:

Να προσέξετε την ταυτότητα του προμηθευτή: (πλήρης εταιρική επωνυμία, έδρα, τηλέφωνα επικοινωνίας, email, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ και αριθμό ΓΕΜΗ).

Να κοιτάξετε την διαθεσιμότητα, τον τρόπο πληρωμής και αποστολής του προϊόντος. Επίσης, το δικαίωμα αναιτιολόγητης, αζήμιας υπαναχώρησης και επιστροφής του προϊόντος εντός 14 ημερών, καθώς και την πολιτική επιστροφής των προϊόντων της επιχείρησης σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος αυτού.

Πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει ασφαλής μέθοδος συναλλαγής: (κατά την καταχώρηση των στοιχείων της συναλλαγής πρέπει να εμφανίζεται το εικονίδιο ασφάλειας-μια κλειδαριά πάνω αριστερά στο browser και η διεύθυνση που ξεκινά με https://).

Να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας τακτικά για να αποφύγετε την απώλεια των προσωπικών σας αρχείων αν είστε ο στόχος μιας κυβερνοεπίθεσης.

Να χρησμοποιείτε μοναδικούς, πολύπλοκους κωδικούς πρόσβασης για κάθε ηλεκτρονικό λογαριασμό. Αν αυτό σας φαίνεται πολύ δύσκολο, κατεβάστε ένα password manager app.

Να χρησιμοποιείτε με ιδιαίτερη προσοχή τη φορητή σας συσκευή για ηλεκτρονικές αγορές. Συντομευμένες διευθύνσεις URL, που χρησιμοποιούνται συχνά επειδή είναι φιλικές στο τηλέφωνο, μπορούν να αποκρύψουν την αναδρομολογήση σε κάποιο επικίνδυνο site. Εάν πρέπει να κάνετε οπωσδήποτε μια συναλλαγή, απενεργοποιήστε το Wi-Fi και χρησιμοποιήστε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Διαφορετικά, περιμένετε μέχρι να επιστρέψετε σε μια ασφαλή σύνδεση.

Να αποφύγετε τις αγορές σε ιστότοπους που φαίνονται ύποπτοι ή ελαττωματικοί, ανεξάρτητα από το πόσο εντυπωσιακές είναι οι «ευκαιρίες» που προσφέρουν.

Να μην κάνετε κλικ σε άγνωστα link που λαμβάνετε μέσω email ή μέσω μηνυμάτων κοινωνικής δικτύωσης ακόμη και από άτομα που γνωρίζετε, εκτός αν περιμένατε το μήνυμα.

Να μειώσετε το ποσό των χρημάτων που έχετε στην τράπεζα και τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς σας ή να χρησιμοποιήσετε μια προπληρωμένη κάρτα για ηλεκτρονικές πληρωμές.

Tips:

Να έχετε υπόψη ότι η περίοδος εκπτώσεων είναι μία ευκαιρία για τους εμπόρους να "σπρώξουν" τα παλαιότερα, προβληματικά - κάποιες φορές- και εκτός κυκλοφορίας αντικείμενα ώστε να πουλήσουν τα αποθέματά τους.

Σκεφτείτε το καλύτερα πριν κάνετε κλικ πάνω σε ευκαιρίες που θεωρείτε πως είναι "Too good to be true"! (πολύ καλό για να είναι αληθινό).

