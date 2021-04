Capital Link: Ψηφιακή συζήτηση με θέμα "Πολιτισμός και Εκπαίδευση στην ελληνοαμερικανική Κοινότητα"

Η Capital Link έχει εγκαινιάσει μια σειρά webinars τα οποία πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο την ανάδειξη του προφίλ της Ελλάδας ως πολιτισμικού, επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού στην ευρύτερη παγκόσμια επενδυτική κοινότητα.

Στο πλαίσιο της ίδρυσης της "Έδρας Μιλτιάδη Μαρινάκη για την Νεοελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό" στο Αμερικανικό Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο & της Ανάληψης Καθηκόντων του πρώτου Καθηγητή, κ. Γιώργου Αναγνώστου, την Τετάρτη 7 Απριλίου (19:00 ώρα Ελλάδας) θα πραγματοποιηθεί ψηφιακή συζήτηση από την Capital Link με θέμα “Culture and Education among Greek Americans" | "Πολιτισμός και Εκπαίδευση στην Ελληνοαμερικάνικη Κοινότητα".

Το Συνέδριο τιμούν με τη συμμετοχή και ομιλία τους:

•Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος

•Η Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αξιότιμη κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Τα πανεπιστημιακά τμήματα ανθρωπιστικών σπουδών μειώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες παγκοσμίως, ως αποτέλεσμα μιας ευρύτερης αλλαγής κατεύθυνσης του ενδιαφέροντος, από τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες προς τις θετικές επιστήμες. Αυτή η αλλαγή αποσκοπεί σε έναν σαφώς πιο πρακτικό προσανατολισμό, αλλά ταυτόχρονα θέτει σε κίνδυνο τόσο για τα άτομα όσο και για τις κοινωνίες, τη γνώση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, της γλώσσας και της παράδοσης.

Αφορμή για το webinar αυτό έδωσε η ίδρυση της “ Έδρας Μιλτιάδη Μαρινάκη για την Νεοελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό” από το Διοικητικό Συμβούλιο του The Ohio State University ('OSU') στις 25 Μαρτίου, 2020.

Για να συντηρήσει την πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση για την Νεότερη Ελλάδα στο εξωτερικό, με τον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη ως βασικό δωρητή, η τοπική ελληνική κοινότητα και το ‘Ohio Hellenic Paideia’ ('OHP', Columbus Ohio, USA), ξεκίνησε και ολοκλήρωσε την περίοδο 2015-2020 έναν νέο κύκλο χρηματοδότησης προκειμένου να διασώσει και να διατηρήσει εσαεί την λειτουργία του τμήματος «Νεοελληνικών Σπουδών» στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Οχάιο, ένα τμήμα του οποίου η λειτουργία ήταν προγραμματισμένο να διακοπεί.

Προς τιμήν της μνήμης του, η Έδρα πήρε το όνομα του πατέρα του κ. Μαρινάκη, του εκλιπόντος Μιλτιάδη Μαρινάκη, ο οποίος ήταν γνωστός φιλάνθρωπος και ενέπνευσε στον κ. Μαρινάκη την αγάπη για τον συνάνθρωπο και το καθήκον απέναντι στην ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό.

Ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, Πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp. υποστηρίζει έμπρακτα την " Έδρα Μιλτιάδη Μαρινάκη για την Νεοελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό" και ένα ευρύ φάσμα φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και διεθνώς, όπως τη UNICEF, το Μουσείο Καζαντζάκη στην Κρήτη, έργα υποδομής, πολιτισμού και κοινωνικής προσφοράς στην πόλη του Πειραιά: νοσοκομειακό εξοπλισμό για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19, δράσεις για την διατήρηση της μνήμης της ποντιακής γενοκτονίας, πολύπλευρες φιλανθρωπικές ενέργειες σε συνεργασία με τον Δήμο και την Μητρόπολη Πειραιά καθώς και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης με το Πανεπιστήμιο του Harvard και άλλους φορείς.

Αυτό το webinar θα αναδείξει τη μελέτη της Νεοελληνικής γλώσσας και του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, στο ευρύτερο πλαίσιο της Ελληνοαμερικανικής κοινότητας, σε έναν συνεχή διάλογο με το παγκόσμιο περιβάλλον, όπου ιστορικά διατηρείται και εξελίσσεται η παράδοση απορροφώντας, αναδιαμορφώνοντας και εμπλουτίζοντας διαφορετικές επιρροές.

Επιφανείς καθηγητές θα παρουσιάσουν το θέμα από τη δική τους σκοπιά καθώς διδάσκουν στα Αμερικανικά Πανεπιστήμια τη μητρική μας γλώσσα, τον πολιτισμό, συνεργάζονται στενά με την τοπική ελληνική κοινότητα και ταξιδεύουν συχνά στο εξωτερικό για την διατήρηση και ενδυνάμωση των δεσμών των Ελλήνων της διασποράς και των Αμερικανών φοιτητών με την χώρα μας, σε μία εποχή όπου η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει προκαλέσει ένα νέο κύμα μετανάστευσης στο εξωτερικό.

•κ. Γιώργος Αναγνώστου, Miltiadis Marinakis Professor of Modern Greek Language and Culture - The Ohio State University

•κ. Gregory Jusdanis, Modern Greek Humanities Distinguished Professor - The Ohio State University

•κα. Artemis Leontis, C.P. Cavafy Professor of Modern Greek and Comparative Literature Department of Classical Studies - University of Michigan

Σημαντικές πρωτοβουλίες στο χώρο του πολιτισμού στην Ελληνοαμερικανική κοινότητα επίσης θα παρουσιάσουν :

•Ο κ. John P. Calamos, Sr., Ιδρυτής, Πρόεδρος & Global Chief Investment Officer - Calamos Investments; Πρόεδρος - National Hellenic Museum, ο οποίος υποστηρίζει ενεργά εκπαιδευτικά ιδρύματα και ελληνικούς οργανισμούς, ως μέλος του NHS, Leadership 100, THI και Friends of St. Nicholas. Επιπλέον, είναι Πρόεδρος του Εθνικού Ελληνικού Μουσείου στο Σικάγο το οποιο ιδρυσε ο ιδιος με αποστολή να προβάλλει και να διαδίδει στη διεθνή κοινότητα την κληρονομιά του Ελληνισμού, να διατηρήσει την πλούσια ιστορία της ελληνικής κληρονομιάς και να τιμήσει τις πολλές συνεισφορές Ελλήνων μεταναστών σε άλλους πολιτισμούς.

•Ο κ. Drake Behrakis, The Behrakis Foundation; Πρόεδρος - National Hellenic Society Organization; Πρόεδρος - Marwick Associates Με θητεία 40 χρόνων στην φαρμακευτική βιομηχανία, ο επιχειρηματίας Γιώργος Μπεχράκης που διακρίνεται για το έντονο φιλανθρωπικό του έργο, ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του, Μαργκώ, το Ίδρυμα Μπεχράκη, με έδρα τη Βοστώνη. Το φιλανθρωπικό έργο του Ιδρύματος επικεντρώνεται στους τομείς της Τέχνης, της Εκπαίδευσης, της Υγείας ενώ γνωστή είναι η στήριξή του σε θέματα που σχετίζονται με την Ελλάδα, τις κοινότητες των Ελλήνων της διασποράς και την ελληνορθόδοξη πίστη. Έχουν ιδρύσει και χρηματοδοτούν έδρες σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

•Ο κ. Robert Buhler, Πρόεδρος - PanHellenic Scholarship Foundation; Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος - Open Pantry Food Marts of Wisconsin, Inc.- Tο Ιδρυμα PanHellenic Scholarship Foundation εχει ως όραμα να οικοδομήσει μια καλύτερη Αμερική μέσω της Εκπαίδευσης και του Ελληνισμού και αποστολη να προωθήσει την εκπαίδευση παρέχοντας υποτροφίες και προγράμματα σε Ελληνοαμερικανούς φοιτητές οι οποίοι, καθοδηγούμενοι από τις αξίες της ελληνικής τους ανατροφής, έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν σημαντικά επιτεύγματα και να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην κοινωνία.

•Ο κ. George G. Horiates, Supreme President - Order of AHEPA. Η AHEPA ιδρύθηκε το 1922 στην Ατλάντα της Γεωργίας - είναι η μεγαλύτερη και παλαιότερη ένωση Αμερικανών ελληνικής προέλευσης και φιλελλήνων με περισσότερα από 400 παραρτήματα σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ευρώπη. Η αποστολή της AHEPA είναι να προωθήσει τα αρχαία ελληνικά ιδανικά της Εκπαίδευσης, της Φιλανθρωπίας, της Πολιτικής Ευθύνης και της Οικογενειακής και Ατομικής Αριστείας υπηρετώντας την κοινότητα και με τον εθελοντισμό.

Το webinar περιλαμβάνει συζήτηση διάρκειας 90 λεπτών, την οποία θα ακολουθήσει ενότητα υποβολής ερωτήσεων προς τους ομιλητές, διάρκειας 15 λεπτών. Κατά την εγγραφή οι συμμετέχοντες μπορούν να ζητήσουν να έχουν πρόσβαση στο αρχείο της συζήτησης που θα αποθηκευθεί, για μελλοντική παρακολούθηση.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις προς τους ομιλητές ζωντανά κατά τη διάρκεια της συζήτησης, είτε μέσα από την ειδική λειτουργία της ιστοσελίδας του webinar (κουμπί Q&A), είτε στέλνοντας τις ερωτήσεις τους με email πριν ή κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Capital Link στο: [email protected]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

12:00–12:05μμ US ET - 19:00–19:05μμ Ώρα Αθήνας - 17:00–17:05μμ Ώρα Λονδίνου\u0009

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ: κ. Νίκος Μπορνόζης, President & CEO – Capital Link Ιnc.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ:

•Ο Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος

•Η Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αξιότιμη κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

•Ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, Chairman - Capital Maritime & Trading Corp.

•Ο κ. Γιώργος Αναγνώστου, Miltiadis Marinakis Professor of Modern Greek Language and Culture - The Ohio State University

ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

Συντονιστής: κ. Gregory Jusdanis, Modern Greek Humanities Distinguished Professor - The Ohio State University

Ομιλητές:

•κ. John P. Calamos, Sr., Founder, Chairman & Global Chief Investment Officer - Calamos Investments ; Chairman - National Hellenic Museum

•κ. Drake Behrakis, The Behrakis Foundation; Board Chairman - National Hellenic Society Organization ; President - Marwick Associates

•κ. Robert Buhler, Chairman - PanHellenic Scholarship Foundation; President and Chief Executive Officer - Open Pantry Food Marts of Wisconsin, Inc.

•κ. George G. Horiates, Supreme President - Order of AHEPA

•κα. Artemis Leontis, C.P. Cavafy Professor of Modern Greek and Comparative Literature Department of Classical Studies - University of Michigan

