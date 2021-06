Διαδικτυακή εκδήλωση του ACS Athens - "Το μέλλον της εκπαίδευσης"

Το American Community Schools (ACS Athens) με τη στήριξη του Ελληνο-αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση την Τετάρτη 9 Ιουνίου και ώρα 14:00, με θέμα "Το Μέλλον της Εκπαίδευσης".

Για να παρακολουθήσετε ζωντανά κάντε την εγγραφή σας μέσω Eventbrite.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν, μεταξύ άλλων η Λίτσα Παναγιωτοπούλου, Γενική Γραμματέας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας, Εκπαίδευσης και Επιχειρηματικότητας, ο Γιάννης Μιαούλης, Πρόεδρος του Roger Williams University, ο Dr. Kevin Ruth, Πρόεδρος του Moreland University, ο Αναστάσιος Σταλίκας, Καθηγητής στον Τομέα Κλινικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και Αναπληρωτής Πρόεδρος και η Δρ. Πέγκυ Πελώνη, Πρόεδρος ACS Athens. Η συζήτηση θα εξελιχθεί γύρω από τα ερωτήματα που αφορούν το μέλλον της εκπαίδευσης, τις αλλαγές που έχει επιφέρει η πανδημία σε αυτήν, αλλά και στα υβριδικά μοντέλα διδασκαλίας.

Μερικά από τα ζητήματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης είναι:

Η διαδικτυακή μάθηση αποτελεί τη νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα;

Ποια διδάγματα αντλήθηκαν από τη μετάβαση στη μαζική ψηφιακή μάθηση;

Πώς οι μαθητές συνεχίζουν να παρακινούνται σε ένα αβέβαιο περιβάλλον;

Πόσο αποδοτική είναι τελικά η διαδικτυακή μάθηση και ποια είναι τα οφέλη αυτού του μοντέλου εκπαίδευσης;

Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο παρουσίασης του βιβλίου “K-12 Blended and Virtual Learning Through the i2Flex Classroom Model”, ένα βιβλίο – πλοηγός στη νέα διαμορφούμενη πραγματικότητα της διαδικτυακής διδασκαλίας, το οποίο έχουν επιμεληθεί οι Δρ. Πέγκυ Πελώνη και η Δρ. Μαρία Αυγερινού και είναι μια έκδοση του ACS Athens.

Θα διατίθεται διερμηνεία στα Αγγλικά και στα Ελληνικά, ενώ συντονίστρια θα είναι η γνωστή δημοσιογράφος Βίκυ Φλέσσα.





Λίγα Λόγια για το ACS Athens

Το ACS Athens είναι ένα Αμερικανικό Διεθνές Σχολείο με περισσότερες από 63 εθνικότητες, που προσφέρει μια μοναδική μαθησιακή εμπειρία, εκπαιδεύοντας τους νέους να γίνουν «αρχιτέκτονες της δικής τους μάθησης» ως ανεξάρτητοι μαθητευόμενοι, που αναπτύσσουν κριτική σκέψη, υπεύθυνοι να λαμβάνουν ηθικές αποφάσεις και συνειδητοί πολίτες που νοιάζονται για την κοινότητά τους και την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί γύρω τους.

Με έτος ίδρυσης το 1945, το ACS Athens συνεχίζει να είναι ένα υψηλού επιπέδου ίδρυμα που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα δύο κόσμων: ένα εξαιρετικό θεμέλιο της αμερικανικής εκπαιδευτικής φιλοσοφίας, μέσα στη γενέτειρα της δημοκρατίας, την Ελλάδα, όπου μέσω της μέσω της δυναμικής διδακτικής μεθοδολογίας και των εκπαιδευτικών πρακτικών, προσπαθεί να εισάγει στον κόσμο ικανούς και ευσυνείδητους πολίτες.

Το ACS Athens έχει αναγνωριστεί από την Ένωση Σχολείων και Πανεπιστήμιων των Middle States της Αμερικής (MSA), ως «Sustaining Excellence» εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι μαθητές που αποφοιτούν από το ACS Athens καταφέρνουν να εισαχθούν στα καλύτερα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.





Περισσότερες πληροφορίες:

Carla Tanas, [email protected] / τηλ: 210-6070268

Επικοινωνία με Δημοσιογράφους:

Δήμητρα Παρασχάκη, mail: [email protected] / τηλ: 210-7236217

Δώρα Μαρούλη, mail: [email protected] / τηλ: 210-7236217

