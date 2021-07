Ελίζε Ματσουνάγκα: Η δολοφόνος που σόκαρε τη Βραζιλία αποκαλύπτεται στο Netflix

Η Ελίζε Ματσουνάγκα είχε σοκάρει τη Βραζιλία το 2012, όταν έγινε γνωστό πως είχε δολοφονήσει το σύζυγο της, Μάρκος πριν τον κόψει σε επτά κομμάτια, τον μοιράσει σε τρεις βαλίτσες και τον πετάξει δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. Από τότε έως τώρα μιλούσαν όλοι οι άλλοι για εκείνη. Στο ντοκιμαντέρ του Netflix μιλάει η ίδια, για το παρελθόν της, για το γάμο και φυσικά για το έγκλημα. Λέει πως έκανε ό,τι έκανε, γιατί φοβόταν ότι δεν θα ξαναδεί την κόρη της. Για την κόρη της συμφώνησε να μιλήσει για πρώτη φορά "καθώς θέλω να της πω τα πάντα" και δεν μπορεί να το κάνει εκ του σύνεγγυς.

ADVERTISING

Toν Ιούνιο του 2012 είχαν βρεθεί μέλη του σώματος ενός Iάπωνα, τρίτης γενιάς μετανάστη στη Βραζιλία, τυλιγμένα σε νάιλον, στα περίχωρα του Sao Paolo. Ο Marcos Kitano Matsunaga ήταν 42 χρόνων. Ήταν εγγονός του ιδρυτή της Yoki Alimentos S.A., εταιρία που υπάρχει στη Βραζιλία από τη δεκαετία του '60 και παράγει σνακ, πίτσες, σούπες, pasta, έτοιμα γεύματα, γλυκά, δημητριακά, παγωτά και αρτοσκευάσματα.

Ο Matsunaga αγνοείτο για μια εβδομάδα. H σύζυγος του, Elize που ανέφερε στις αρχές την εξαφάνιση του, είχε πει πως είχε πάρει τις αποταμιεύσεις της οικογενείας και είχε εξαφανιστεί, γιατί φοβόταν για τη ζωή του. Την ίδια εποχή , οι γονείς του Marcos δέχονταν email από το παιδί τους και πίστευαν πως είναι ζωντανός. Ώσπου βρέθηκε μια βαλίτσα που περιείχε μέλη του σώματος του, 40 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του.

Εκεί η Elize ομολόγησε πως είχε σκοτώσει τον Marcos. Δεν είχε πολλές επιλογές, καθώς την είχαν 'πιάσει' κάμερες του κτιρίου όπου έμενε με το σύζυγο της και το κοριτσάκι τους να εγκαταλείπει το σπίτι τους, με τρεις μεγάλες βαλίτσες στις οποίες είχε βάλει τα μέλη του θύματος. Όταν τη ρώτησαν γιατί έκανε ό,τι έκανε, είχε πει επειδή είχε ανακαλύψει πως ο Marcos την απατούσε, την κακοποιούσε και την απειλούσε πως δεν θα ξαναδεί την κόρη τους.

Άλλοι κατέθεσαν πως είχε φτάσει στα όρια της, με τους τσακωμούς των μελών της οικογένειας Matsunaga. Την περίοδο της εξαφάνισης του Marcos βρίσκονταν στην τελική ευθεία για την πώληση της επιχείρησης σε αμερικανική εταιρία, για 724 εκατομμύρια ευρώ.

Το δεδομένο είναι ότι σε καβγά που είχε το ζευγάρι, η 38χρονη πυροβόλησε τον σύζυγο της, ακολούθως έκοψε το σώμα του σε κομμάτια (ξεχωριστά τα άκρα, τα χέρια, τους γλουτούς, τον κορμό και το κεφάλι), τα τύλιξε σε χάρτινες σακούλες, τα έβαλε σε βαλίτσες, μετά καθάρισε τα πάντα με αντισηπτικό, πήρε τις αποσκευές, τις έβαλε στο αυτοκίνητο της και τις πέταξε στα 40 χιλιόμετρα έξω από το Sao Paulo. Στις οκτώ ώρες της κατάθεσης της, μετά τη σύλληψη “μας είπε πως ήταν έγκλημα πάθους” ενημέρωσαν οι αρχές, “πως όλα ξεκίνησαν από τσακωμό τους, για τις απιστίες του θύματος”.

Ιδού η αναπαράσταση του εγκλήματος.

Σύμφωνα με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το ζευγάρι είχε επιστρέψει στο σπίτι του, με την ενός έτους κόρη τους και τη νταντά της στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου 19/5. Λίγα λεπτά αργότερα, η νταντά έφυγε. Μια ώρα αργότερα (7.30μ.μ.), ο CEO της Yoki Alimentos S.A. κατέβηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας για να παραλάβει μια πίτσα. Παράλληλα, μιλούσε στο τηλέφωνο -με τον πατέρα του, όπως έδειξαν τα σχετικά στοιχεία. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που τον είδε κάποιος ζωντανό.

Κατά την Elize, όταν ο Marcos επέστρεψε με την πίτσα στο διαμέρισμα και ενώ έτρωγαν, άρχισαν να τσακώνονται, εκείνος τη χαστούκισε και μετά την έπιασε από το λαιμό, όπως την απειλούσε πως θα έπαιρνε την κόρη τους και θα εξαφανιζόταν. Τότε εκείνη πήγε στην ντουλάπα που είχε το ζευγάρι τα όπλα του (αμφότεροι αγαπούσαν το κυνήγι), πήρε ένα και τον πυροβόλησε. Ενώ οι δικοί της δικηγόροι προσπαθούσαν να πείσουν πως ήταν έγκλημα πάθους, οι εκπρόσωποι του θύματος παρουσίαζαν στοιχεία που έδειχναν πως ό,τι έγινε ήταν προμελετημένο. Ας επιστρέψουμε όμως, στο έγκλημα.

Την Κυριακή 20/5, στις 5 το πρωί, εμφανίστηκε στο διαμέρισμα η νταντά. Στις 11.30 οι κάμερες 'έπιασαν' την Elize να μπαίνει στον ανελκυστήρα με τρεις μεγάλες βαλίτσες. Επέστρεψε στο διαμέρισμα δώδεκα ώρες αργότερα. Χωρίς τις βαλίτσες. Η έρευνα που έγινε στο διαμέρισμα έδειξε πως ο Matsunaga δολοφονήθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι (από όπλο που είχε δωρίσει το θύμα στη σύζυγο του -οι δυο τους ήταν καταγεγραμμένοι ως κυνηγοί και συλλέκτες).

Η Elize έσυρε το πτώμα του για 15 μέτρα μέσα στο διαμέρισμα, τον έβαλε στο δωμάτιο υπηρεσίας, πήρε ένα μαχαίρι με λαβίδα 30 εκατοστά και τον έκοψε σε κομμάτια. Τα στοιχεία της αστυνομίας ενημέρωσαν πως ένα περιπολικό σταμάτησε την Elize για έλεγχο στοιχείων, όταν ήταν στην εθνική οδό -και τις βαλίτσες με τον άνδρα της στο πορτ μπαγκάζ. Δεν έγινε όμως, και έλεγχος του οχήματος. Από το σήμα του κινητού της, οι αρχές κατάφεραν να βρουν πού ήταν και προς τα πού κατευθύνθηκε, όπως εξαφάνιζε τον Matsunaga.

Το ζευγάρι είχε γνωριστεί μέσω υπηρεσίας συνοδών το 2004

Η πρώτη γνωριμία της Elize με τον Marcos έγινε μέσω του 'M. Class', ιστοσελίδας για συνοδούς, όπου εκείνη συστήθηκε ως Kelly. Η γυναίκα δούλευε ως call girl για να μπορεί να πληρώνει τις σπουδές της στη νομική -προηγουμένως είχε εργαστεί και ως νοσηλεύτρια. O Μatsunaga ήταν παντρεμένος. Η Elize έγινε η ερωμένη του, για τρία χρόνια, όταν ο σύντροφος της πήρε διαζύγιο για να παντρευτεί εκείνη. Ο γάμος έγινε τον Οκτώβριο του 2009. Είχε 300 καλεσμένους. Τα πρώτα προβλήματα στη σχέση εμφανίστηκαν το 2010, όταν εκείνη υποψιάστηκε πως ο σύζυγος την απατά. Ότι της κάνει ό,τι έκανε -με εκείνη- στην πρώτη του σύζυγο.

Οι τσακωμοί τους ήταν πάρα πολύ συχνοί, όπως κατέθεσαν οι συγκάτοικοι του ζεύγους -άλλοι κάτοικοι της πολυκατοικίας. Mεταξύ όσων έκανε η Elize ήταν να απαιτήσει -και να πετύχει- την απόλυση της γραμματέως του άνδρα της, γιατί είχε πειστεί πως έχει γίνει ερωμένη του. Μετά, την περίοδο που προσπαθούσε να μείνει έγκυος και είχε εμπιστευτεί ειδικό εξωσωματικής γονιμοποίησης (με τις ορμόνες της να κάνουν πάρτι) βρήκε στο κινητό του μηνύματα από άλλη γυναίκα και έκανε νέο πανικό.

H Elize και ο Marcos, σε ένα από τα πολλά ταξίδια τους. NETFLIX

Η κατάσταση είχε φτάσει σε τόσο οριακό σημείο που είχε επικοινωνήσει με το δικηγόρο της, για να ρωτήσει τι θα χρειαζόταν για να κάνει αίτηση διαζυγίου. Και τότε (στα τέλη του 2010) έμαθε πως είναι έγκυος. Ο Marcos της ζήτησε γονυπετής να του δώσει άλλη μια ευκαιρία. Του την έδωσε, γιατί πίστευε ότι εκείνη έφταιγε για την απιστία του -που δεν μπορούσε να του δώσει διάδοχο. Έως ότου η κόρη τους, Ελένα έγινε έξι μηνών, το ζευγάρι έκανε ανακωχή και η Elize πήρε πτυχίο νομικής. Τότε απέκτησε νέες υποψίες πως ο σύζυγος της την απατά.

Προσέλαβε ιδιωτικό ερευνητή και συνέχισε να ψάχνει το κινητό του τηλέφωνο και το email του. Εκεί βρήκε ανταλλαγή μηνυμάτων με την Escorts Vogue, που είναι ό,τι φαντάζεσαι. Εκεί δούλευε η Elize πριν το γάμο της.

Όταν επιβεβαίωσε πως ο Marcos έκανε τακτική χρήση των υπηρεσιών και εξασφάλισε και σχετικά ντοκουμέντα, έγινε ο κακός χαμός. Το θύμα κατηγόρησε την Elize πως έχει επιστρέψει στην πορνεία και της παρουσίασε τα δικά του ευρήματα, σύμφωνα με τα οποία δούλευε σε άλλη υπηρεσία συνοδών, με το όνομα Juliana ή Μarially. Ήταν η αρχή του τέλους της ζωής του Marcos.

Το κοριτσάκι τους ανατέθηκε στη θεία της Elize, με τους γονείς της να ξεκαθαρίζουν πως δεν θέλουν την επιμέλεια. Τελικά, η Ελένα πήγε στους γονείς του Matsunaga, αφού πρώτα εκείνη έκαναν τεστ DNA -όταν έμαθαν πως η νύφη τους ήταν συνοδός. Μετά ζήτησαν την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού.

Η Elize καταδικάστηκε σε 19 χρόνια 11 μήνες και 1 μέρα φυλάκισης για δολοφονία, καταστροφή και απόκρυψη του πτώματος. Οδηγήθηκε στη φυλακή Tremembé. Τα media συνέχισαν να την παρακολουθούν εκεί, καθώς ήταν εκ των πιο διαβόητων εγκληματιών της Βραζιλίας.

Το σκάνδαλο με το ερωτικό τρίο

Τον Οκτώβριο του 2014 είχε αποκαλυφθεί ερωτικό τρίγωνο που δύσκολα θα μπορούσε να εμπνευστεί έμπειρος σεναριογράφος. Αφορούσε την 32χρονη -τότε- Matsunaga, μια γνωστή για την ικανότητα της να αποπλανά άνδρες και γυναίκες (την 31χρονη Suzane von Richthofen που καταδικάστηκε σε 39 χρόνια φυλάκισης το 2002, ως ένοχη της κατάστρωσης της δολοφονίας των γονιών της, με τη βοήθεια του συντρόφου της και του αδελφού του) και μια απαγωγέα (την 20χρονη Sandra Regina Gomes).

Η Matsunaga παντρεύτηκε με την von Richthofen στις αρχές του 2014 και έκτοτε μοιράζονταν το 'κελί των ζευγαριών' (celões) που είναι χωρισμένο σε τέσσερα δωμάτια με κουκέτες από τσιμέντο. Εκεί ζουν όσες τρόφιμοι έχουν σχέσεις και έχουν υπογράψει το έγγραφο αναγνώρισης των φυλακών -που δεν έχει νομική ισχύ. Με το ίδιο έγγραφο δεσμεύονται να μην τσακώνονται, να μην απατούν και να μπορούν να βρουν άλλους συντρόφους, μόνο αφότου παρέλθει εξάμηνο από το χωρισμό τους.

Εν προκειμένω, η δέσμευση κράτησε μόλις λίγους μήνες. Ο λόγος ήταν η Gomes, γνωστή ως Sandrão. Οι τρεις γυναίκες δούλευαν στο εργοστάσιο κατασκευής στολών του Tremembé, όταν η Sandrão άρχισε να φλερτάρει με τη Suzane και τελικά κατάφερε να τη χωρίσει από την Elize. Το νέο ζευγάρι δεν μπορούσε να επισημοποιήσει τη σχέση του -και να μοιραστεί το ίδιο κελί- πριν περάσουν έξι μήνες.

Αυτό το δικαίωμα το απέκτησε το Σεπτέμβριο, όταν μοιράστηκε τον ίδιο χώρο με άλλα οκτώ ζευγάρια. Είχαν στα πλάνα να κάνουν και γαμήλια τελετή το Νοέμβριο, με τη Suzane να υποχωρεί όταν έμαθε πως τηλεοπτικό κανάλι ετοίμαζε ρεπορτάζ που την αφορούσε και δεν ήθελε να εκθέσει την αγαπημένη της.

Παρ' όλα αυτά, η είδηση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Folha de S.Paulo" και ό,τι είχε προσπαθήσει να κάνει η Suzane πήγε στο βρόντο. Τα σχόλια στα social media είχαν σαφείς συγκρίσεις με το τηλεοπτικό σίριαλ 'Orange is the new black”. Βοηθούσε ότι η πρωταγωνίστρια είναι ξανθιά, όπως η Suzane.

Αυτό που έγινε γνωστό ήταν τα πάντα για την έως τότε, άγνωστη στο ευρύ κοινό Gomes. Όπως ότι συνήθιζε να εμφανίζεται με ουρά, ως παρουσιάστρια των κοινωνικών εκδηλώσεων του σωφρονιστικού ιδρύματος και ότι της άρεσε να ντύνεται σαν άνδρας. Επίσης, μαθεύτηκε πως το 2004 είχε καταδικαστεί σε 24 χρόνια κάθειρξης, για την απαγωγή και τη δολοφονία ενός 14χρονου αγοριού που ήταν γείτονας της -ενώ οι γονείς του είχαν πληρώσει τα λύτρα που είχε ζητήσει. Το 2011 μεταφέρθηκε στην φυλακή Tremembé, μετά την επίθεση σε υπάλληλο της φυλακής που κρατείτο έως τότε. Και αρχικά ερωτεύτηκε την Matsunaga.

Το ζευγάρι 'κράτησε', παντρεύτηκε και χώρισε δυο χρόνια μετά. Λίγο αργότερα η Gomes απέκτησε το δικαίωμα της κατ' οίκον κράτησης και η Suzane έκανε σχέση με έναν 37χρονο άνδρα.

Τι κάνει όμως, τώρα η Matsunaga

Από το 2019, όταν άρχισε να 'γυρίζει' και το ντοκιμαντέρ που υπάρχει στο Netflix (δηλαδή, άρχισε να μιλάει για πρώτη φορά για ό,τι έκανε) δικαιούται αδειών μιας εβδομάδας, πέντε φορές το χρόνο. Το Μάιο του 2021 τα μέσα της Βραζιλίας ενημέρωσαν πως είναι ξανά ερωτευμένη. Η νέα της σύντροφο είναι μια τρανς τρόφιμος των φυλακών, που εκτίει ποινή πέντε χρόνων φυλάκισης. Στο Netflix θα δείτε τη δική της άποψη, επί των όσων έγιναν, για πρώτη φορά από όταν σκότωσε και διαμέλησε τον σύζυγο της.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις