Κορονοϊός: Γιατί είναι αναγκαία η απομόνωση ατόμων

Για υπερβολικά αυστηρά μέτρα έκανε λόγο χθες ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, καθηγητής Λοιμωξιολογίας, Σωτήρης Τσιόδρας, σημειώνοντας ότι στόχος είναι να περιορίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την εξάπλωση του κορονοϊού στη χώρα. Αυτή τη στιγμή η απομόνωση των ατόμων που θα μπορούσαν δυνητικά να έχουν εκτεθεί φαίνεται ως μια δυναμική λύση στην προσπάθεια «να περιορίσεις το 70% των μεταδόσεων, ιχνηλατώντας τις επαφές ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή με εντοπισμένα κρούσματα» ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα σημείωσε ότι η τακτική αυτή βασίζεται σε μαθηματικά μοντέλα που δημοσιεύθηκαν τις τελευταίες δύο μέρες στο εξωτερικό.

Όπως είπε, η νόσος μπορεί να είναι «κάτω από τη μύτη σου να σου διαφεύγει, να μην μπορείς να την περιορίσεις και να βλέπεις ξαφνικά τεράστιες αυξήσεις. Αυτές οι τεράστιες αυξήσεις δεν έρχονται σε μία εβδομάδα, έρχονται σε 3–5 εβδομάδες" σημείωσε ο κ. Τσιόδρας. Έτσι αν και δεν φαίνεται να είναι υψηλή η πιθανότητα με τα μέχρι τώρα δεδομένα και καταγεγραμμένα κρούσματα στην πατρίδα μας να σημειωθεί μεγάλη έξαρση, οι αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση και άμεσα θα εφαρμόσουν νέα μέτρα επιτήρησης. Μέτρα που θα έχουν να κάνουν με ελέγχους αλλά σε νοσηλευόμενους αλλά και στην κοινότητα.

Απομόνωση

Μια καίρια τακτική πρόληψης για την ανάσχεση της μετάδοσης του κορωνοϊού όπως είπαμε, είναι η απομόνωση των κρουσμάτων και των στενών επαφών τους. Τη σημασία της τακτικής αυτή μέσω μαθηματικής μοντελοποίησης προσπαθεί να δώσει ομάδα επιστημόνων από το Τμήμα Επιδημιολογίας Λοιμωδών Νόσων του London School of Hygiene and Tropical Medicine με πρόσφατη δημοσίευση (28/2/20) στο περιοδικό The Lancet Global Health.

Για να κατανοήσουμε τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της έρευνας ο Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής και Πρύτανης του ΕΚΠΑ Θάνος Δημόπουλος αναφέρει παρακάτω κάποιες βασικές έννοιες λοιμωξιολογικής επιδημιολογίας. Ως χρόνος επώασης ορίζεται ο χρόνος από την αρχική ημερομηνία επαφής με την πηγή μετάδοσης έως την αρχική ημερομηνία εμφάνισης των συμπτωμάτων. Είναι λογικό ότι η απομόνωση των κρουσμάτων είναι λιγότερο αποτελεσματική για την ανάσχεση της επιδημίας εάν η μετάδοση της ιογενούς λοίμωξης αρχίζει πριν από την εκδήλωση των συμπτωμάτων.

Η αποτελεσματικότητα της απομόνωσης των κρουσμάτων και των επαφών τους στηρίζεται σε πέντε παράγοντες, ως ακολούθως:

1.Τον αριθμό των δευτερογενών λοιμώξεων που δημιουργεί κάθε νέα λοίμωξη (Ro). Πρακτικά, είναι ο αριθμός των ατόμων που θα νοσήσουν κατόπιν επαφής τους με ένα νέο κρούσμα.

2.Το ποσοστό της μετάδοσης που έχουμε πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Η μετάδοση πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων μπορεί να προληφθεί μόνο με την ιχνηλάτηση των επαφών των γνωστών κρουσμάτων, τον έλεγχο και την απομόνωσή τους.

3.Την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα της ιχνηλάτησης των επαφών των γνωστών κρουσμάτων.

4.Τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων που προκαλεί μία λοίμωξη. Εάν τα κρούσματα έχουν ελάχιστα συμπτώματα ή καθόλου συμπτώματα δεν αναζητούν ιατρική βοήθεια.

5.Τον αριθμό των επαφών που έχουν τα κρούσματα πριν από την διάγνωση και την απομόνωσή τους.

Έλεγχος μιας επιδημίας επιτυγχάνεται με την απουσία νέων κρουσμάτων εντός 12 έως 16 εβδομάδων. Επιδημίες με πάνω από 5.000 συνολικά κρούσματα συνήθως δεν καθίσταται δυνατό να ελεγχθούν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τα έως σήμερα στοιχεία ο αριθμός των δευτερογενών λοιμώξεων για τον Covid-19 είναι 2-3, δηλαδή ένα που πάσχει μπορεί αν τον μεταδώσει σε άλλα 2 ή 3 άτομα, ενώ το ποσοστό της μετάδοσης από τους ασυμπτωματικούς φορείς δεν έχει καθοριστεί, όπως εξήγησε ο Καθηγητής Θάνος Δημόπουλος.

Γι’ αυτό ακριβώς έχει μεγάλη σημασία η απομόνωση των πρώτων κρουσμάτων στη χώρα μας και η ενδελεχής ιχνηλάτηση των επαφών τους ώστε να διατηρήσουμε τον αριθμό των κρουσμάτων σε χαμηλά επίπεδα. Επιπλέον, τονίζουμε την ανάγκη τήρησης των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και την επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ επί υποψίας συμπτωμάτων ώστε να μειωθεί ο χρόνος από τη συμπτωματολογία έως την απομόνωση. Υπό προϋποθέσεις, λοιπόν, η απομόνωση των κρουσμάτων και των επαφών τους μπορεί να ελέγξει την επιδημία του νέου κορωνοϊού ή τουλάχιστον να αναχαιτίσει τη δυναμική μετάδοσης ώστε να κερδίσουμε πολύτιμο χρόνο εν αναμονή έγκρισης ειδικών θεραπειών και εμβολίων.