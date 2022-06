Η FIX Hellas ομορφαίνει τις γειτονιές σε ολόκληρη την Ελλάδα - Πώς μπορείς και εσύ να βοηθήσεις!

Η FIX Hellas είναι η μπύρα που προχωράει χέρι-χέρι με την ιστορία της χώρας μας. Από το 1864 μέχρι σήμερα, έχει βρεθεί αμέτρητες φορές ανάμεσα σε παρέες που πίνουν στην υγεία του αιώνιου καλοκαιριού, ανάμεσα στο ζευγάρι που τη μοιράζεται σε μια παραλία κάτω από τ' αστέρια, στο παγκάκι που κάθεται με τις ώρες μια παρέα φίλων που γελούν λέγοντας ιστορίες, στο ψυγείο της γιαγιάς στο σπίτι στο χωριό, δίπλα σε μια δροσερή φέτα καρπούζι.

Κάπως έτσι, η μπύρα FIX Hellas έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι και μας κάνει συντροφιά στις πιο όμορφες στιγμές μας, από την καθημερινότητά μας μέχρι τις μοναδικές στιγμές του ελληνικού καλοκαιριού με την παρέα, τσουγκρίζοντας, στις παραλίες και τις γειτονιές μας.

ADVERTISING

Έτσι, η FIX Hellas προχωρά σε μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία προκειμένου να συμβάλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος στις γειτονιές της χώρας μας, μέσα από την δράση «Ομορφαίνουμε τις γειτονιές μας!».

Στηρίζοντας τον Περιβαλλοντικό Οργανισμό We4All και το εθελοντικό κίνημα Save Your Hood, θέτει νέους, «πράσινους» στόχους και σε καλεί να γίνεις μέρος αυτής της αποστολής!

Ποιοι είναι λοιπόν οι στόχοι της «πράσινης» πρωτοβουλίας και πώς μπορούμε να συμμετάσχουμε;





Η FIX Hellas προχωρά σε πολλές και σημαντικές ενέργειες, που στόχο έχουν να κάνουν τις γειτονιές της χώρας μας πιο πράσινες και καθαρές! Συγκεκριμένα, μέχρι τον Σεπτέμβριο, με τη βοήθεια της We4All, θα πραγματοποιηθούν 2.500 φυτεύσεις σε τουλάχιστον 6 γειτονιές της Αττικής, αλλά και σε περιοχές της βόρειας Εύβοιας, που δοκιμάστηκε στις καταστροφικές φωτιές του περασμένου καλοκαιριού.

Παράλληλα, μαζί με τη Save Your Hood η FIX Hellas αναλαμβάνει τον καθαρισμό 8 αστικών περιοχών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα θέτοντας έτσι νέους στόχους για πιο πράσινες και καθαρές γειτονιές.

Who is who

Η We4All είναι ένας Περιβαλλοντικός Οργανισμός που ιδρύθηκε για να βοηθήσει τη Γη να θεραπευτεί και να θυμίσει στους ανθρώπους ότι αυτός ο πλανήτης είναι το σπίτι μας, προτού να είναι αργά. Η αρχή έγινε το καλοκαίρι του 2018, μετά την πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής, ενώ μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων σε δράσεις αναδάσωσης ή δενδροφύτευσης, πότισμα και φροντίδα των νέων δέντρων και προστασία δασικών εκτάσεων, καθαρισμός των ακτών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στη διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων σε σχολεία για την αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Από το 2018 έως και σήμερα, οι άνθρωποι της We4All έχουν φυτέψει περισσότερα από 103.517 δέντρα.

Η Save Your Hood ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία για την ευαισθητοποίηση του κοινού στο πρόβλημα των απορριμμάτων, καταφέρνοντας να ενώσει ενεργούς πολίτες και άλλες εθελοντικές ομάδες σε όλη την Ελλάδα.

«Κάνε το καλό, με τον κωδικό»

Οι απλές πράξεις κάνουν τη διαφορά, επομένως ήρθε η ώρα να ενισχύσεις κι εσύ στην πρωτοβουλία της FIX Hellas, με μερικά γρήγορα και εύκολα βήματα, μπαίνοντας παράλληλα σε κληρώσεις για μοναδικά δώρα.

Το πρώτο που έχεις να κάνεις είναι να βρεις τον μοναδικό κωδικό σε κάθε FIX Hellas συσκευασία με την σχετική σήμανση (κάτω από το καπάκι στις φιάλες ή το δαχτυλίδι στα κουτιά) και έπειτα να μπεις εδώ συμπληρώνοντας τα στοιχεία σου και τον μοναδικό αυτό κωδικό.

Έτσι, στηρίζεις την αποστολή της FIX, παίρνοντας την ίδια στιγμή μέρος σε εβδομαδιαίες και μηνιαίες κληρώσεις που θα αναδείξουν συνολικά πάνω από 500 τυχερούς μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Οι γειτονιές μας είναι το σπίτι μας. Ας φροντίσουμε όλοι μαζί να γίνουν πιο όμορφες, και να βάλουμε το λιθαράκι μας για να δημιουργήσουμε ένα όμορφο περιβάλλον για να ζούμε καθημερινά αλλά και ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές που θα 'ρθουν.

Γι' αυτό λοιπόν “κάνε το καλό με τον κωδικό” και κάνε, παρέα με τη FIX, τις γειτονιές μας να ανθίσουν!

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις