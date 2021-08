Καίγονται Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα-Νέα μεγάλη αναζωπύρωση στην Βαρυμπόμπη

Μία απίστευτη τραγωδία εκτυλίσσεται για ακόμη ένα 24ωρο που η Ελλάδα έχει κυριολεκτικά παραδοθεί στις φλόγες σε δεκάδες πύρινα μέτωπα ανά την Επικράτεια.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα βασιλικά κτήματα της Πάρνηθας, παραμένει εντελώς ανεξέλεγκτη και επιχειρούν 450 άντρες της Πυροσβεστικής με 40 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 150 οχήματα, το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, 3 ελικόπτερα και 7 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν 40 πυροσβέστες από τη Κύπρο, ο Ελληνικός Στρατός με πεζοπόρα τμήματα, η ΕΛ.ΑΣ., εθελοντές πυροσβέστες καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Στην περιοχή επιχειρούν και οι 83 πυροσβέστες από την Γαλλία.

Η φωτιά επεκτάθηκε αστραπιαία χθες, εισήλθε σε παρθένο δάσος και δημιούργησε ένα τεράστιο μέτωπο κατευθυνόμενη από το Κατσιμίδι στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, Δροσοπηγή, Κρυονέρι, Κοκκινόβραχο και Αφίδνες που εκκενώθηκαν με τα σπίτια της περιοχής να κυκλώνονται στις φλόγες. Στη συνέχεια, το μέτωπο έφτασε στις Αφίδνες και από τα Διόδια πέρασε απέναντι στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου. Αργά τη νύχτα εξαιτίας αυτής της εξέλιξης δόθηκε εντολή εκκένωσης για Πολυδένδρι, Καπανδρίτι, Πευκόφυτο και Άγιο Στέφανο και το πρωί για τον Βόθωνα (Καλέντζι) Μαραθώνα που επαναλήφθηκε ως έκκληση μαζί με την Λίμνη Μαραθώνα, την Μαλακάσα και την Σφενδάλη. Πλέον, δυστυχώς η φωτιά έχει φτάσει στην Λίμνη Μαραθώνα, στον Άγιο Στέφανο και σχεδόν έξω από την Σταμάτα, στο Καπανδρίτι στο Πευκόφυτο και κατά μήκος από την Ιπποκράτειο Πολιτεία έως τις Αφίδνες με κατεύθυνση την Μαλακάσα. Εκκενώθηκαν Σταμάτα και Ροδόπολη. Το απόγευμα όμως ακόμη ένας πονοκέφαλος προστέθηκε στην Πυροσβεστική, αφού έγινε μεγάλη αναζωπύρωση στην Βαρυμπόμπη που απειλεί εκ νέου την περιοχή και τους Θρακομακεδόνες και δόθηκε εκ νέου εντολή εκκένωσης για τις δύο αυτές περιοχές.

Δυστυχώς ένας 38χρονος έχασε την ζωή του στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Ήταν κάτοικος της περιοχής και πήγε εθελοντικά να βοηθήσει στην κατάσβεση της φωτιάς. Μόλις ανέβηκε στην μοτοσικλέτα του, ένα κομμάτι από κολώνα της ΔΕΗ που είχε καεί, υποχώρησε και έπεσε στο κεφάλι με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου παρά την προσπάθεια που έκαναν οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Από Κρυονέρι, Δροσοπηγή και Αφίδνες, 9 άτομα μεταφέρθηκαν χθες στα Νοσοκομεία ΚΑΤ, Σεισμανόγλειο, Ιπποκράτειο και 251 ΓΝΑ. Εξ αυτών ένας πυροσβέστης τραυματίας στο 251 ΓΝΑ, 5 άτομα με εγκαύματα στο ΚΑΤ, δύο εκ των οποίων διασωληνώθηκαν και ένας αποχώρησε μετά την παροχή Πρώτων Βοηθειών και τρία ακόμα άτομα που νοσηλεύονται με αναπνευστικά σε Σεισμανόγλειο και Ιπποκράτειο αντίστοιχα.

Νέες φωτιές σε Ποικίλο Όρος με κατεύθυνση την Πετρούπολη και στο Σούνιο

Στην Αττική όμως έχουν ξεσπάσει και νέα πύρινα μέτωπα. Μία φωτιά που ξέσπασε αρχικά σε οικοπεδικούς χώρους στα Άνω Λιόσια πλησίον του νεκροταφείου, πήρε διαστάσεις, εξαπλώθηκε και επεκτάθηκε στην πλαγιά του Ποικίλου Όρους. Πλέον έχει φτάσει στην κορυφή και υπάρχει κίνδυνος να απειλήσει την Πετρούπολη. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 25 άντρες με 12 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, έχει ξεσπάσει νέα φωτιά στα Λεγραινά Σουνίου, σε χαμηλή βλάστηση πάνω από γνωστό ξενοδοχείο της περιοχής, στο 67ο χλμ. της Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου στο δήμο Λαυρεωτικής Αττικής. Επί τόπου επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Κλειστή η Εθνική Οδός

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Αστυνομίας οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, διαμορφώνονται πλέον ως εξής:

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: 1. ΓΕΦΥΡΑ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ – ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ. 2. ΤΑΤΟΪΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Λ. ΚΥΜΗΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ.3. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΕΝΔΑΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. 4.ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ 5. Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ- ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. 6. ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ 7. KOMBOΣ OINOΦYTΩN 8. ΔIOΔIA AΦIΔNΩN 9. ΠAPNHΘOΣ AΠO TO YΨOΣ TOY TEΛEΦEPIK 10.ΛIMNH MAPAΘΩNA AΠO THN OΔO MEΓAΛOY AΛEΞANΔPOY 11. ΠΛ.AΓIOY ΣTEΦANOY ΠPOΣ MAPAΘΩNA 12.BAPNABA KAI MIXAHΛ MANTA 13. MOYΣΩN AΠO THN OΔO IΩANNOY MIXA 14. BAΣIΛIKA KTHMATA AΠO TO YΨOΣ THΣ TABEPNAΣ ΛEΩNIΔAΣ 15. KOMBOΣ AΦIΔNΩN 16. KOMBOΣ ΠOΛYΔENΔPIOY 17. KOMBOΣ MAPKOΠOYΛOY 18. KOMBOΣ MAΛAKAΣAΣ 19. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 20. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΙΟΥ 21. ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ 22. ΤΑΤΟΪΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΗΣ 23. ΤΑΤΟΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΑΛΗΣ 24. ΧΕΛΜΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 25. ΚΑΛΕΤΖΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ 26. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΝΕΜΩΝΗΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ 27. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 28. Λ.ΝΑΤΟ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΧΥΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 29. Λ.ΝΑΤΟ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΛOΓΩ EKΔHΛΩΣHΣ ΠYPKAΓIAΣ ΣTHN ΠEPIOXH TΩN ΛEΓPENΩN ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN ΣTH Λ.AΘHNΩN-ΣOYNIOY AΠO TO YΨOΣ TOY KATAΣTHMATOΣ MARIDA SEAFOOD RESTAURANT EΩΣ TO YΨOΣ TOY NAOY ΠOΣEIΔΩNOΣ KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ.

Εντελώς ανεξέλεγκτες οι φωτιές στην Εύβοια-Δραματική εκκένωση της Λίμνης-Καταστροφή στην Ηλεία και στην Λακωνία-Εκκενώνεται το Γύθειο

Η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Εύβοια, είναι εντελώς ανεξέλεγκτη και επιχειρούν 240 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 65 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν το Λιμενικό Σώμα, ο Ελληνικός Στρατός με πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές πυροσβέστες και η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Η φωτιά από τον Ευβοϊκό κατέληξε στο Αιγαίο και την παραλία της Αγίας Άννας όπου το Λιμενικό με την βοήθεια ψαράδων εκκένωνε την περιοχή μέσω θαλάσσης έως και αργά τη νύχτα. Η καταστροφή στην περιοχή είναι ολοκληρωτική και το μέτωπο κινείται προς Στροφυλιά και Μαντούδι. Ένα νοητό τετράγωνο της έκτασης που έχει ισοπεδώσει η καταστροφική φωτιά είναι από τις Ροβιές έως τα Βασιλικά και από την Λίμνη έως την Φαράκλα, στην Στροφιλιά και την Αγία Άννα. Σε Αγία Άννα, Φαράκλα και Βασιλικά κινείται εντελώς ανεξέλεγκτα και όπως κατευθύνει την φωτιά ο άνεμος προς τα νότια και το Μαντούδι. Οι δυνατοί άνεμοι όμως αναζωπύρωσαν και έστειλαν πάλι και στην πλευρά του Ευβοΐκου, την φωτιά και έτσι πλέον καίγονται ξανά στις Ροβιές και στην Λίμνη Ευβοίας. Στην Λίμνη είναι δραματική η κατάσταση και πλέον γίνεται εκκένωση των κατοίκων με Ferry Boat. Κάηκαν δεκάδες σπίτια και χιλιάδες στρέμματα δάσους, σε ένα τεράστιο μέτωπο, ενώ συνολικά εκκενώθηκαν περισσότεροι πλέον από 25 οικισμοί.

Η δασική πυρκαγιά στην Αρχαία Ολυμπία Ηλείας, είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 310 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 105 οχήματα, ομάδα Σ.μη.Ε.Α. (drones), το 2ο Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν ο Ελληνικός Στρατός και η ΕΛ.ΑΣ., εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Συνολικά εκκενώθηκαν περισσότεροι από 32 οικισμοί εξαιτίας και των συνεχών αναζωπυρώσεων. Αυτή την στιγμή έχουν ξεσπάσει νέες αναζωπυρώσεις και νέα μέτωπα στην Ηλεία που καίγονται επίσης εντελώς ανεξέλεγκτα. Εκκενώνονται οι οικισμοί Βίλλια, και Τσαπαρέικα ή Νεμούτα που είναι το μεγαλύτερο πύρινο μέτωπο ενώ αναζωπύρωση ξέσπασε και στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας.

Ακριβώς λόγω των συνεχών εστιών που ξεσπούσαν η μία δίπλα από την άλλη, στην περιοχή έχει μεταβεί κλιμάκιο αστυνομικών της Ασφάλειας Πύργου και της Ασφάλειας Αμαλιάδας, οι οποίοι μαζί με κλιμάκια αντρών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) αναζητούν αιτίες και τυχόν ύποπτα άτομα που ενδεχομένως να ευθύνονται για εμπρησμούς.

Η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Ανατολική Μάνη Λακωνίας σε Καστανιά και Καρυούπολη είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 25 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ. Η φωτιά πλέον έχει φτάσει απειλητικά στο Γύθειο όπου έχει ζητηθεί η εκκένωσή του, επιχείρηση στην οποία θα συνδράμει και το Λιμενικό.

Η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Μέλπεια του Δήμου Οιχαλίας Μεσσηνίας, στον Μελιγαλά επίσης παραμένει σε εξέλιξη και επιχειρούν 28 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 11 οχήματα και ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Οι τελευταίες εκκενώσεις στην περιοχή, έγιναν σε Άνω και Κάτω Μέλπεια και στο Διαβολίτσι, ενώ η φωτιά έχει περάσει στα σύνορα με την Αρκαδία περνώντας απέναντι την Εθνική Οδό που είναι κλειστή για την κυκλοφορία.

Στην φωτιά που έχει ξεσπάσει σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Ελαία Δωρίδος Φωκίδας, είναι εξίσου δραματική η κατάσταση. Είχε προηγηθεί εντολή εκκένωσης για την Ελαία, την Καλλιθέα και Τολοφώνας και πλέον στις περιοχές Πάνορμος, Όρμος Λεμονιάς και ΆγιοιΠάντες Φωκίδας, ζητώντας από τους κατοίκους το «112» να κατευθυνθούν προς Ιτέα. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 20 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Παράλληλα, στην φωτιά που έχει ξεσπάσει και στα Γρεβενά, στην περιοχή Δεσκάτη, επιχειρούν 31 άντρες της Πυροσβεστικής με 7 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Εκκενώθηκαν οι οικισμοί Κέντρο, Νησί, Αγαλαίοι, Δίπορο, Νεοχώρι.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Λιμογάρδι Φθιώτιδας είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Στην πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Θεολόγο Φθιώτιδας επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα. Συνδράμουν μηχανήματα και υδροφόρες ΟΤΑ. Εκκενώθηκαν οι οικισμοί του σε Θεόλογο, Μαλεσίνα και ΟΣΜΑΕΣ.

Νέα πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 15 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Ενισχύσεις από Κύπρο, Γαλλία, Σουηδία, Ελβετία, Ρουμανία, Ισραήλ, Λιθουανία και Κροατία

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, στο αίτημα της χώρας προς την Ε.Ε. για παροχή βοήθειας, ανταποκρίθηκαν η Γαλλία με δύο αεροσκάφη και 83 πυροσβέστες, που έφτασαν το βράδυ και σήμερα επιχειρούν στην Πάρνηθα, όπως και οι 40 Κύπριοι που επιχειρούν από χθες. Τα δύο αεροσκάφη της Κύπρου έχουν σταλεί στην Κρήτη. Αύριο αναμένονται από την Ελβετία τρία ελικόπτερα, από την Κροατία ένα αεροσκάφος, από την Ρουμανία 122 πυροσβέστες και 23 οχήματά το απόγευμα, από την Σουηδία αύριο δύο αεροσκάφη. Από την Λιθουανία αναμένεται το απόγευμα ένα πεζοπόρο τμήμα 100 πυροσβεστών και 16 πυροσβέστες από το Ισραήλ.