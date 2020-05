Μπήκαμε σε οργανωμένο κάμπινγκ και μάθαμε τις αλλαγές που γίνονται λόγω του κορονοϊού

Μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την έναρξη της τουριστικής περιόδου, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, μετρούν πλέον αντίστροφα για να υποδεχτούν τους ανθρώπους που θα αποφασίσουν να κάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα.







Εκτός από τις ξενοδοχειακές μονάδες, σε περίοδο προετοιμασίας βρίσκονται και τα οργανωμένα κάμπινγκ, καθώς η φετινή χρονιά θα είναι διαφορετική από τις άλλες, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και τροποποιήσεις, ώστε να προστατευτούν όσοι επιλέξουν αυτή τη μορφή τουρισμού. Μάλιστα, το υπουργείο Τουρισμού, εξέδωσε συγκεκριμένες οδηγίες για την λειτουργία των κατασκηνώσεων και των υπόλοιπων τουριστικών επιχειρήσεων.





News 24/7 βρέθηκε στη βόρεια Εύβοια, στο Club Agia Anna, ένα οργανωμένο κάμπινγκ στο οποίο αυτές τις ημέρες γίνονται οι τελευταίες προετοιμασίες ενόψει της τουριστικής περιόδου. Οι υπεύθυνοι του χώρου, εξήγησαν τις αλλαγές που αποφάσισαν να κάνουν, ώστε οι επισκέπτες να νιώσουν μεγαλύτερη ασφάλεια και ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί πως δεν θα υπάρξει πιθανότητα διάδοσης του Τοβρέθηκε στη βόρεια Εύβοια, στο Club Agia Anna, ένα οργανωμένο κάμπινγκ στο οποίο αυτές τις ημέρες γίνονται οι τελευταίες προετοιμασίες ενόψει της τουριστικής περιόδου. Οι υπεύθυνοι του χώρου, εξήγησαν τις αλλαγές που αποφάσισαν να κάνουν, ώστε οι επισκέπτες να νιώσουν μεγαλύτερη ασφάλεια και ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί πως δεν θα υπάρξει πιθανότητα διάδοσης του κορονοϊού . Μετά και τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού επιτελείου την περασμένη Τετάρτη, η επιχείρηση ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες στις αρχές Ιουνίου, αφού όπως αποφασίστηκε, τα κάμπινγκ θα μπορούν να λειτουργήσουν από την 1η Ιουνίου.





Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, υπολογίζεται πως οι κρατήσεις θα σημειώσουν πτώση, της τάξης του 40% σε σχέση με την περσινή σεζόν. Τα τηλέφωνα στα γραφεία, όπως εξήγησε ο διευθυντής λειτουργίας, Άλκης Κογιώνης, χτυπούν καθημερινά, ωστόσο μέχρι πρόσφατα προέρχονταν κυρίως από ανθρώπους που ζητούσαν πληροφορίες για τον αν και πώς θα μπορούν να κάνουν κρατήσεις.





Η επιχείρηση, η οποία εκτείνεται σε 70 στρέμματα, στην Αγία Άννα, Εύβοιας, αποτελεί μια από αυτές που για πολλά χρόνια δέχεται κυρίως εσωτερικό τουρισμό, φιλοξενώντας κατασκηνωτές και επισκέπτες με τα τροχόσπιτά τους. Παράλληλα δίνει και τη δυνατότητα διαμονής σε δωμάτια ή και Yurts, τα οποία προσφέρουν την αίσθηση της σκηνής, ωστόσο εσωτερικά έχουν κρεβάτι, καναπέ, ιδιωτικό μπάνιο και άλλες ανέσεις.





Ο κύριος Κουγιώνης, περιέγραψε στο News 24/7 τις προσαρμογές που γίνονται αυτή την περίοδο, στα νέα δεδομένα: "Το φετινό καλοκαίρι θα είναι λίγο διαφορετικό. Το πιο σημαντικό θα είναι ο περιορισμός στον αριθμό κρατήσεων. Θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για όλους τους φιλοξενούμενους, ενώ θα διενεργούνται επιπλέον έλεγχοι για όσους έρχονται από το εξωτερικό. Με βάση αυτό, βελτιώνουμε κάποιες λειτουργίες του χώρου και πρώτα από όλα στη διαδικασία του check in και του check out. Δεν θα γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο στην υποδοχή, αλλά θα δώσουμε τη δυνατότητα σε όσους έρθουν, να το κάνουν από το σπίτι τους, ηλεκτρονικά. Θα ζητάμε κάποια στοιχεία και στη συνέχεια η διαδικασία, ακόμη και η εξόφληση του λογαριασμού θα γίνεται ηλεκτρονικά ή με e-mail. Επίσης θα προσπαθήσουμε να αυξήσουμε την απόσταση μεταξύ του check out και του check in ώστε να γίνεται η καλύτερη δυνατή καθαριότητα".





ADVERTISING

Αναφορικά με τον χώρο των σκηνών, η εικόνα πλέον θα είναι διαφορετική, καθώς θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας. Οι σκηνές που θα επιτρέπεται να βρίσκονται ταυτόχρονα μέσα στο κάμπινγκ, θα είναι λιγότερες, ώστε ο χώρος να καθίσταται ασφαλέστερος. "Θα τηρήσουμε πλήρως τη νομοθεσία και τις οδηγίες που έχουμε λάβει", λέει ο Άλκης Κουγιώνης. "Με τον περιορισμό των κρατήσεων θα υπάρχει η κατάλληλη απόσταση και ανοιχτός χώρος για να κινούνται οι φιλοξενούμενοι. Μεταξύ των σκηνών που θα στήνουν οι επισκέπτες, πλέον θα μένει μια κενή θέση ενδιάμεσα. Η απόσταση από τη μια σκηνή, μέχρι την επόμενη, θα είναι 6 μέτρα".





Ο χώρος που τοποθετούνται οι σκηνές

Ανάμεσα στις σκηνές θα υπάρχει πάντα μια κενή θέση για να τηρείται η απόσταση ασφαλείας

Παράλληλα, αυτές τις ημέρες πραγματοποιείται μια σειρά αλλαγών στους κοινόχρηστους χώρους, με απώτερο στόχο να αποφεύγεται η επαφή των φιλοξενούμενων με αντικείμενα. Όπως εξηγεί ο υπεύθυνος λειτουργίας: "Εκσυγχρονίζουμε τις εγκαταστάσεις και κυρίως τους κοινόχρηστους χώρους. Το σκεπτικό μας είναι πως θα πρέπει όλα να μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς να χρειάζεται να το ακουμπήσει ο φιλοξενούμενος. Για τον λόγο αυτό, στις τουαλέτες τοποθετήθηκαν νέοι νιπτήρες με φωτοκύτταρο, το σαπούνι θα λειτουργεί επίσης χωρίς επαφή, ενώ στο μπάνιο θα υπάρχουν ποδόπληκτρα. Oι τεχνικοί μας κάνουν τις απαραίτητες εργασίες, ώστε να μην υπάρχει ο φόβος πως μπορεί να μεταδοθεί κάτι με την επαφή".

Ωστόσο, οι προσαρμογές θα περιλαμβάνουν και τις δραστηριότητες των παιδιών. Το συγκεκριμένο κάμπινγκ, προσελκύει αρκετές οικογένειες. Συνεπώς, δεκάδες παιδιά βρίσκονται κάθε καλοκαίρι στις εγκαταστάσεις του. "Οι παιδαγωγοί που απασχολούνται θα επαναπροσδιορίσουν τις δραστηριότητές τους", λέει ο Άλκης Κουγιώνης. "Θα δημιουργηθούν νέοι χώροι για την απασχόληση των παιδιών και θα σχηματίζονται μικρότερες ομάδες για να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις. Επίσης κάποιοι από τους στεγασμένους χώρους στους οποίους απασχολούνταν παιδιά, δεν θα λειτουργήσουν και θα αντικατασταθούν από υπαίθριες δραστηριότητες".

Οι νιπτήρες αντικαταστάθηκαν με νέους που διαθέτουν φωτοκύτταρο για να μην απαιτείται επαφή

Στους παιδότοπους, τα παιδιά θα απασχολούνται σε μικρότερες ομάδες συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές

Εκτός των σκηνών όμως, τα μέτρα προστασίας θα πρέπει να είναι αυξημένα, σύμφωνα με τις οδηγίες και στα δωμάτια, όπως ακριβώς θα ισχύει και για τα ξενοδοχεία. " Προσπαθούμε να αποφύγουμε τις διαδικασίες που περιλαμβάνουν χαρτιά, ενώ οι κάρτες-κλειδιά για τα δωμάτια και τα Yurts, θα απολυμαίνονται πριν την παραλαβή. Εντός των δωματίων, θα τοποθετήσουμε σακουλάκια μιας χρήσεως για τα τηλεκοντρόλ του air condition και της τηλεόρασης. Επιπλέον, μπορεί να μην υπάρχει απαγόρευση χρήσης του air condition, ωστόσο επειδή οι ειδικοί έχουν συστήσει να αποφεύγεται κατά το δυνατόν, εγκαθιστούμε ανεμιστήρες οροφής σε όλα τα δωμάτια για να επιλέξουν οι φιλοξενούμενοι τι θα χρησιμοποιήσουν. Και φυσικά, οι πλατείες και οι υπαίθριοι κοινόχρηστοι χώροι θα απολυμαίνονται καθημερινά, ενώ θα υπάρχει παντού πρόσβαση σε αντισηπτικό και εφόσον χρειαστεί σε μάσκες και γάντια".

Τέλος, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης, όπως περιγράφει ο διευθυντής λειτουργίας, θα ενημερώνουν τους διαμένοντες για τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να λαμβάνουν. "Θα πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα και θα δοκιμάσουμε μια διαφορετική λειτουργία, ώστε να υπάρχει ασφάλεια τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τους επισκέπτες. Είμαι σίγουρος πως όλα θα κυλήσουν ομαλά. Άλλωστε και ο κόσμος έχει αντιληφθεί την κατάσταση όπως είδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα".

Οι κοινόχρηστοι χώροι ανάμεσα σε δωμάτια και σκηνές θα απολυμαίνονται καθημερινά

Ένα Yurt, βασισμένο στις νομαδικές σκηνές των Μογγόλων