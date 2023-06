Ναυάγιο στην Πύλο: Τα στίγματα διαψεύδουν το Λιμενικό – Το αλιευτικό ήταν 11 ώρες στο ίδιο σημείο

Το αλιευτικό σκάφος παρέμεινε στο ίδιο σημείο ανοιχτά της Πύλου για τουλάχιστον 11 ώρες, πριν βυθιστεί. Έπλεε ακυβέρνητο, επομένως βρισκόταν καταφανώς σε κίνδυνο. Τα στίγματα στον χάρτη αποκαλύπτουν ότι δεν είχε «σταθερή πορεία και ταχύτητα» προς την Ιταλία, όπως είναι η επίσημη εκδοχή του Λιμενικού. Αντίθετα, το αλιευτικό φέρεται να μετακινήθηκε μόλις 3,3 ναυτικά μίλια, από τις 3 το μεσημέρι της Τρίτης που δίνεται το πρώτο σήμα έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, οπότε βυθίζεται.

Τα παραπάνω προκύπτουν από δεδομένα της οργάνωσης Alarm Phone και από στοιχεία της δικογραφίας που συνέταξε το Λιμεναρχείο της Καλαμάτας και επεξεργάστηκε το NEWS24/7. Η χρονική αλληλουχία των γεγονότων όσον αφορά τη θέση του αλιευτικού, είναι αποκαλυπτική. Στο χρονολόγιο σημειώνεται η αντίστοιχη πηγή ενημέρωσης - Αlarm Phone, ανακοίνωση Λιμενικού και δικογραφία Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας.

Τρίτη 13 Ιουνίου

15:00

(ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

Το σκάφος 920 του Λιμενικού, κατόπιν εντολής του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), αποπλέει από την Κρήτη με προορισμό τη θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικά μίλια νοτιο-δυτικά της Πύλου για τον εντοπισμό αλιευτικού σκάφους, αγνώστων λοιπών στοιχείων, σε στίγμα 36° 18.2Β και 021°07.1Α

17:13

(ALARM PHONE)

Η οργάνωση Alarm Phone, δύο ώρες μετά την πρώτη επικοινωνία με επιβάτες στο αλιευτικό, λαμβάνει τις συντεταγμένες του: N 36 15, E 21 02. Το στίγμα σχεδόν ταυτίζεται με το σήμα που είχε το Λιμενικό. Η οργάνωση ενημερώνει τις ελληνικές Αρχές για τη θέση του σκάφους σε κίνδυνο και στο ίδιο μήνυμα γράφει: «Ζητούν επειγόντως βοήθεια».

18:00

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ)

Εμπορικό πλοίο με σημαία Μάλτας προσεγγίζει το αλιευτικό. «Αφού το σταμάτησε, τού προμήθευσε τρόφιμα και νερό».

18:20

(ALARM PHONE)

Οι μετανάστες αναφέρουν ότι το σκάφος δεν κινείται. «Ο καπετάνιος έφυγε με ένα μικρό σκάφος. Σας παρακαλούμε, οποιαδήποτε λύση».

18:30

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ)

Το ΕΚΣΕΔ επικοινωνεί με το αλιευτικό. Ο χρήστης του δορυφορικού τηλεφώνου που επιβαίνει στο σκάφος, λέει στα αγγλικά ότι δεν κινδυνεύουν, δεν επιθυμούν βοήθεια πλην τροφίμων και νερού και ότι επιθυμούν να συνεχίσουν με προορισμό την Ιταλία.

18:34

(ALARM PHONE)

Η οργάνωση Alarm Phone λαμβάνει νέα κλήση από το σκάφος και νέες συντεταγμένες, πολύ κοντά στο προηγούμενο στίγμα: Ν 36 18, Ε 21 04. Οι μετανάστες λένε ότι το σκάφος είναι υπερφορτωμένο και ότι κινείται από τη μία πλευρά στην άλλη.

21:00

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ)

Δεύτερο εμπορικό πλοίο (ελληνικό) προσεγγίζει το αλιευτικό. Οι μετανάστες παίρνουν μόνο νερό και πετούν τα υπόλοιπα εφόδια στη θάλασσα.

22:40

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ)

Το σκάφος 920 του Λιμενικού προσεγγίζει το αλιευτικό. Παραμένει σε απόσταση και το παρατηρεί διακριτικά, «χωρίς να διαπιστώνει πρόβλημα στην πλεύση του, καθώς είχε σταθερή πορεία και ταχύτητα».

Τετάρτη 14 Ιουνίου

01:40

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ)

Επιβάτης του αλιευτικού ενημερώνει το Κέντρο Επιχειρήσεων του Αρχηγείου ότι παρουσιάστηκε βλάβη στη μηχανή του σκάφους και έπαψε να κινείται.

02:00

(ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

Το σκάφος 920 του Λιμενικού παρατηρεί ότι το αλιευτικό παίρνει μεγάλη κλίση στα δεξιά, ενώ παράλληλα επικρατεί μεταξύ των επιβατών μεγάλη αναστάτωση και φωνές. Σε λιγότερο από ένα λεπτό, το σκάφος ανατρέπεται και τελικά βυθίζεται σε στίγμα 36° 17.6Β και 021°03.17Α



3,3 ΜΙΛΙΑ ΣΕ 11 ΩΡΕΣ

Από τις τρεις πηγές ενημέρωσης, μόνο στην εκδοχή του Λιμενικού αναφέρεται ότι το αλιευτικό σκάφος ήταν σε κίνηση: «είχε σταθερή πορεία και ταχύτητα», «αφού σταμάτησε, τού προμήθευσε τρόφιμα και νερό», «επιθυμούν να συνεχίσουν με προορισμό την Ιταλία». Στην ανακοίνωση του Λιμενικού δεν αναφέρεται το στίγμα του αλιευτικού, όπως συμβαίνει στην εκδοχή του Alarm Phone και στη δικογραφία, συνολικά σε τέσσερα χρονικά σημεία.

Το NEWS24/7 τοποθέτησε τα στίγματα, όπως αναφέρονται στη δικογραφία, σε ναυτικό χάρτη. Προκύπτει ότι η θέση του σκάφους μεταξύ του πρώτου σήματος (στις 15:00) και της ώρας βύθισης (02:00 την επομένη) έχει μετακινηθεί μόλις 3,3 ναυτικά μίλια (6,1 χλμ). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το σκάφος είτε παρέμεινε για 11 ώρες ακυβέρνητο περίπου στο ίδιο σημείο είτε ότι το μεγαλύτερο διάστημα η μηχανή του δεν λειτουργούσε. Πάντως, δεν φαίνεται να προκύπτει ότι «είχε σταθερή πορεία και ταχύτητα» με προορισμό την Ιταλία. Ένα τέτοιο σκάφος με εκατοντάδες στοιβαγμένους ανθρώπους θεωρείται ότι βρίσκεται καταφανώς σε κίνδυνο.

Σημείωση: Οι «γραμμές» στους ναυτικούς χάρτες δεν έχουν σχέση με τα ελληνικά/διεθνή ύδατα, αλλά με το βάθος της θάλασσας στα συγκεκριμένα σημεία.

Τα δύο στίγματα του αλιευτικού, στις 17:13 και 18:34, σύμφωνα με την οργάνωση Alarm Phone.





Τα δύο στίγματα του αλιευτικού, στις 15:00 και στις 02:00, σύμφωνα με τη δικογραφία του Λιμεναρχείου Καλαμάτας.





ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Πληροφορίες για τη θέση του αλιευτικού δίνει στην κατάθεσή του και ο κυβερνήτης του σκάφους 920 του Λιμενικού. Όπως λέει, στις 23:45 το αλιευτικό σταμάτησε να κινείται σε στίγμα 36° 18.2Β και 021°07.7Α οπότε οι λιμενικοί πέταξαν έναν κάβο στο σκάφος. «Ακούστηκαν φωνές στην αγγλική γλώσσα – No help, Go Italy – και παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις αν θέλουν βοήθεια, μας αγνόησαν και περί ώρα 23:57 έλυσαν τον κάβο. Έβαλαν μπροστά ξανά τη μηχανή του σκάφους και κινήθηκαν σε δυτική κατεύθυνση με χαμηλή ταχύτητα […]».

Ο ίδιος αναφέρει ότι στις 00:44 το σκάφος κινούταν με χαμηλή ταχύτητα σε στίγμα 36° 18.16Β και 021°02.9Α «Περί ώρα 01:40 ενημερωθήκαμε από ΕΚΣΕΔ ότι σταμάτησε εκ νέου να κινείται και μας δόθηκε εντολή να ελέγξουμε την κατάστασή του […] Ευρισκόμενοι σε απόσταση 70 μέτρων περίπου από το σκάφος, αντιλήφθηκα ότι είχε αρχίσει να παίρνει μεγάλη κλίση από τη δεξιά πλευρά, ενώ παράλληλα επικρατούσε στους επιβαίνοντες μεγάλη αναστάτωση και φωνές. Σε λιγότερο από ένα λεπτό το σκάφος ανατράπηκε».

Τα στίγματα στα οποία αναφέρεται ο κυβερνήτης του σκάφους του Λιμενικού είναι μετά τις 23:00 και ταυτίζονται με τη θέση του αλιευτικού στο αρχικό σήμα στις 15:00.

Μισή ώρα μετά τη βύθιση του αλιευτικού, περίπου στις 2.30 τα ξημερώματα, ο Βρετανός πλοίαρχος της θαλαμηγού Mayan Queen που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση (ταξίδευε από τη Σαρδηνία στη Σούδα) έλαβε κλήση για περιστατικό πλοίου σε κίνδυνο, σε στίγμα 36° 18Β και 021°04.1Α όπως λέει στη δική του κατάθεση. Όταν έφτασε στο σημείο, υπήρχε μόνο το σκάφος του Λιμενικού που επιχειρούσε για τη διάσωση των ναυαγών. Το Mayan Queen παρέλαβε όλους τους διασωθέντες και τους μετέφερε στο λιμάνι της Καλαμάτας.

