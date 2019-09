Αυτόν το Σεπτέμβριο "υιοθετούμε, δεν αγοράζουμε" ένα τετράποδο στο The Westin Resort Costa Navarino

Λίγες ημέρες απομένουν για το #WeAreBetterWithPets Weekend, που διοργανώνουν από κοινού η Costa Navarino και η PURINA® από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου, στο The Westin Resort Costa Navarino. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό σαββατοκύριακο με στόχο την υιοθεσία των αδέσποτων σκύλων που φιλοξενεί και περιθάλπει το Navarino Pet Community.

Με σύνθημα «Υιοθετούμε, Δεν Αγοράζουμε», το The Westin Resort Costa Navarino προσκαλεί τους επισκέπτες του σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στην υιοθεσία αδέσποτων ζώων, γεμάτο διασκεδαστικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, τεχνικές εκπαίδευσης, βασικές οδηγίες και χρήσιμες συμβουλές για αρμονική συμβίωση με τα κατοικίδιά μας από τους ειδικούς του Ελληνικού Κέντρου Εκπαίδευσης Σκύλων (www.ekes.gr), Yoga, πρωινό τρέξιμο «RunWestin with your pet», περίπατο στην παραλία και πολλά άλλα!

Το Navarino Pet Community είναι μια πρωτοβουλία των εργαζομένων της Costa Navarino έχει ως στόχο την προσφορά στέγης, τροφής και ασφάλειας σε αδέσποτα ζώα, μέχρι να βρουν τη νέα τους οικογένεια. Μέχρι σήμερα, με τη βοήθεια των εθελοντών του Navarino Pet Community και την υποστήριξη της Costa Navarino περισσότερα από 40 αδέσποτα ζώα έχουν βρει ένα σπίτι τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι επισκέπτες του The Westin Resort Costa Navarino μπορούν να συμμετάσχουν στις δράσεις του #WeAreBetterWithPets Weekend μαζί με τον τετράποδο φίλο τους, απολαμβάνοντας τη φθινοπωρινή μεσσηνιακή φύση, αλλά και τις υπόλοιπες δραστηριότητες που προσφέρει η Costa Navarino για όλη την οικογένεια, μεταξύ των οποίων μια μεγάλη ποικιλία σπορ (snorkelling, καταδύσεις, αναρρίχηση, yachting, τένις, μπάσκετ, ποδηλασία, γκολφ και πολλά άλλα), αλλά και αυθεντικές εμπειρίες που αναδεικνύουν την ιστορία και τον πολιτισμό της Μεσσηνίας.

Για κάθε υιοθεσία που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του τριημέρου, η PURINA® θα προσφέρει την τροφή για τους πρώτους 6 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες για το #WeAreBetterWithPets Weekend by Purina, αλλά και για να κάνετε την κράτησή σας μπορείτε να επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα του The Westin Resort Costa Navarino, ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Κρατήσεων στο τηλ. 27230 97000 – email: reservations.westin@costanavarino.com.

Costa Navarino

H Costa Navarino είναι ο διεθνής, τουριστικός προορισμός υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα. Βρίσκεται στη Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου, με 4.500 χρόνια ιστορίας. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της Costa Navarino είναι ο σεβασμός για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. Στο Navarino Dunes, την πρώτη περιοχή, βρίσκονται δύο ξενοδοχεία 5 αστέρων, The Romanos, a Luxury Collection Resort και The Westin Resort Costa Navarino, οι ιδιωτικές κατοικίες Navarino Residences και η συλλογή διαμερισμάτων The Residences at The Westin Resort Costa Navarino, το πρώτο signature γήπεδο γκολφ στην Ελλάδα The Dunes Course, το Anazoe Spa, το συνεδριακό κέντρο House of Events, ειδικά σχεδιασμένοι χώροι για παιδιά, καθώς και ένα ευρύ φάσμα χώρων γαστρονομίας, αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στο Navarino Bay, τη δεύτερη περιοχή, βρίσκεται το signature γήπεδο γκολφ The Bay Course. Στην περιοχή Navarino Hills δημιουργούνται δύο νέα signature γήπεδα γκολφ.

Μπορείτε να κατεβάσετε φωτογραφικό υλικό μέσω του website, www.costanavarino.com και του συνδέσμου στην ενότητα Press, χρησιμοποιώντας τον κωδικό Νestor.

PURINA®

Στην PURINA® τα κατοικίδια είναι το πάθος μας. Μοιράζονται τη ζωή μας και αποτελούν τον σκοπό της δουλειάς μας. Προσπαθούμε να τα καταλάβουμε καλύτερα και εργαζόμαστε για να κάνουμε πιο ωραία τη ζωή τους όπως αυτά κάνουν πιο ωραία τη δική μας. Αυτό το πάθος και η δέσμευση κάνουν την PURINA® μοναδική. Αποτελούν το κίνητρο, την πρόκληση και την ανταμοιβή μας αλλά και το κίνητρο να κάνουμε τη διαφορά στις ζωές χιλιάδων κατοικίδιων και των ιδιοκτητών τους, κάθε μέρα που περνάει. Στην PURINA® αγαπάμε τα κατοικίδια και πιστεύουμε στα οφέλη που φέρνουν σε ένα άτομο και την κοινωνία στο σύνολό της.

Οι λάτρεις των κατοικίδιων δεν θα μπορούσαν να ζήσουν χωρίς αυτά και η πλειοψηφία των κατοικίδιων σε όλο τον κόσμο αγαπιούνται και φροντίζονται, όμως λόγω οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων, χιλιάδες σκύλοι, γάτες και άλλα ζώα εγκαταλείπονται κάθε χρόνο και οι αριθμοί αυξάνονται. Πιστεύουμε ότι τα κατοικίδια μπορούν να μας συντροφεύουν σε κάθε μας δραστηριότητα προσφέροντάς μας οφέλη, γι’ αυτό και προάγουμε την υπεύθυνη υιοθεσία. Αυτές τις πεποιθήσεις πρεσβεύει και η εκδήλωση #WeAreBetterWithPets, η οποία είναι μια γιορτή αφιερωμένη στα κατοικίδια.