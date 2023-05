Σημαντική εκδήλωση για τα άτομα με νευρο-αναπτυξιακές διαταραχές - Κώστας Μπακογιάννης: «Έχω δυσλεξία – Θεωρώ υποχρέωσή μου να μιλήσω γι’ αυτό»

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και του προγράμματος συνΑθηνά καθώς και με τη στήριξη μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών όπως η Generation Y, η ΕΥ Ελλάδος και η Global Sustain.

Στην εκδήλωση, που διοργάνωσε ο διαγνωσμένος με ΔΕΠΥ, δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Ταχτσίδης, μίλησαν, μεταξύ άλλων, πετυχημένοι επαγγελματίες από διάφορα πεδία, που αντιμετωπίζουν νευρο-αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΕΠΥ, Δυσλεξία, Άσπεργκερ κ.ά) και μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους για την επίδραση που είχαν και εξακολουθούν να έχουν αυτές οι προκλήσεις στην εργασιακή και προσωπική καθημερινότητά τους.

ADVERTISING

Σε μια γεμάτη αίθουσα, ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, τόνισε το πόσο σημαντική είναι αυτή η εκδήλωση ενώ αναφέρθηκε και στο προσωπικό του βίωμα για την αντιμετώπιση της Δυσλεξίας.

«Η σημερινή εκδήλωση είναι πάρα πολύ σημαντική για αρκετούς από εμάς. Και είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί πολύ από εμάς, έχουμε βιώματα. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με μια δικιά μου προσωπική κατάθεση. Εγώ έχω δυσλεξία. Βαριά δυσλεξία, που διαγνώστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν δεν ήταν τόσο εύκολο να γίνουν αυτές οι διαγνώσεις, εγώ ήμουν τυχερός. Ήμουν προνομιούχος. Θυμάμαι τη μητέρα μου να με παίρνει και να με πηγαίνει στο Ινστιτούτο Σπαστικών Ελλάδος για να εξεταστώ διότι αυτός ήταν ο μόνος φορέας εκείνη την εποχή. Θεωρώ υποχρέωσή μου να μιλήσω γι αυτό, γιατί σκέφτηκα πως είτε κάποιος συμπαθεί, είτε αντιπαθεί το δήμαρχο, αν έστω και μία μαμά ή ένας μπαμπάς μπορεί να πει σε ένα παιδάκι μου, ο άλλος που είναι έτσι που είναι έγινε Δήμαρχος. Θα είναι καλό και θα βοηθήσει στην καταπολέμηση του στίγματος», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Κώστας Μπακογιάννης, τόνισε: «Γι αυτό για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει σήμερα και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Ταχτσίδη, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας και με την στήριξή σας.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να συμφιλιωθούμε με το ποιοι είμαστε. Δεν είμαστε όλοι όμοιοι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και ευτυχώς. Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Ο κάθε ένας από εμάς είναι μοναδικός. Και η μαγεία αυτής της πόλης, αν υπάρχει, είναι πως παρότι είμαστε όλοι τόσο διαφορετικοί και τόσο ξεχωριστοί, κάπως μας ενώνει όλους και συνυπάρχουμε. Με τις θέσεις μας, με τις αντιθέσεις μας, με τις εντάσεις μας, με τις συγκρούσεις μας, αλλά είμαστε όλοι μαζί.

Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Γιατί για να είμαστε όλοι μαζί, πρέπει να είμαστε όλοι ορατοί. Και για να είμαστε όλοι ορατοί, πρέπει να αισθανόμαστε την ασφάλεια την οποία όλοι επιζητούμε. Μην κληρονομήσουμε στα παιδιά μας τα λάθη της δικιάς μας γενιάς. Μπορούν να τα κάνουνε καλύτερα και θα τα κάνουνε καλύτερα».

Αμέσως μετά, στο βήμα ανέβηκε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνίας των Πολιτών, κ. Κατερίνα Γκαγκάκη, η οποία αποκάλυψε πως έχει ΔΕΠΥ και έθεσε καίρια ερωτήματα για το πως μπορούμε να γίνει η αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας για τα άτομα με νευρο-αναπτυξιακές διαφοροποιήσεις.

«Έχω υποσχεθεί στον Κωνσταντίνο Ταχτσίδη, ότι σήμερα θα πω και για το δικό μου βίωμα, αλλά όπως καταλαβαίνετε, έχοντας και αυτό το αντικείμενο (της αντιδημάρχου) τα τελευταία χρόνια, έχω διαβάσει πάρα πολύ για να καταλάβω που είμασταν, που είμαστε, τι λείπει, τι μπορούμε να αλλάξουμε. Και καταλήγω στο εξής συμπέρασμα και ίσως σας αγχώσω τώρα όλους εσάς τους ειδικούς: Από που να το πιάσετε και τι να διορθώσετε; Και μου λέει ο Κωνσταντίνος πριν αρχίσει η εκδήλωση «αν όχι σήμερα, πότε;», υπογράμμισε η Κατερίνα Γκαγκάκη και συνέχισε λέγοντας: «Όλοι έχουμε δουλέψει σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες. Ξέρετε πόσες φορές άκουσα τη φράση «να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον»; Πάρα πολλές φορές. Κανείς όμως δεν μπορεί ακόμα να ελέγξει, να αντιμετωπίσει και να αλλάξει τη δυσπιστία ενός ανθρώπου που δουλεύει με έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, πολλές φορές τη μη κατανόηση. Αυτό πως το λύνει κανείς; Πως λύνει ότι πρέπει να αλλάξουμε τελείως όλα αυτά τα οποία έχουμε μάθει μέχρι τώρα;»

Η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνίας των Πολιτών, αναφέρθηκε και στη διάγνωσή της με Διαταραχή Ελειμματικής Προσοχής και υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ).

«Ο Κωνσταντίνος Ταχτσίδης με ώθησε φέτος και πήγα και έψαξα κάτι το οποίο φανταζόμουν πάρα πολύ καιρό. Ότι έχω ΔΕΠΥ. Έπιασα στα 51 μου, τον εαυτό μου προχθές το βράδυ να μιλάει ο δήμαρχος με κάποιον και εκείνη την ώρα να διακόψω γιατί ήθελα να πω κάτι, χωρίς να συνειδητοποιήσω ότι μπορεί να μην είναι η κοινωνικά ορθή συμπεριφορά.

Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και να μην πούμε απλά πόσο ωραία θέλουμε να τα κάνουμε, αυτό δεν έχει αρχή μέση και τέλος. Έχει όμως διάθεση από πάρα πολύ κόσμο. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ πρώτα απ’ όλα τον Κωνσταντίνο Ταχτσίδη, πρώτον γιατί μου επιβεβαίωσε κάτι που ήξερα πάρα πολλά χρόνια, γιατί επέμενε και σε δύσκολες περιόδους να οργανώσει κάτι το οποίο φαινόταν από την αρχή ότι είχε αξία και ουσία και θα έχει καθ’ όλη την διάρκεια των επόμενων μηνών. Και όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ και πάμε να το κάνουμε πραγματικότητα», είπε κλείνοντας την ομιλία της η Κατερίνα Γκαγκάκη.

Στη συνέχεια της εκδήλωσης, το λόγο πήρε η Συμβουλευτική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύρια Ενηλίκων με ΔΕΠΥ, κ. Έρρικα Τσιτιμάκη.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα απ’ όλα γιατί τέτοιες δράσεις και πρωτοβουλίες έχουν πάντοτε θετικό πρόσημο. Δεύτερον γιατί θεωρώ ότι είναι φοβερό κατόρθωμα του Κωνσταντίνου Ταχτσίδη και τρίτον γιατί πιστεύω πως πάντοτε η αφορμή που δίνεται με τέτοιες συγκεντρώσεις τελικά μας πάει παραπέρα. μας πάει λίγο στη δράση, στη συνέργεια και το αποτέλεσμα», δήλωσε αρχίζοντας την ομιλία της η κ. Τσιτιμάκη που στη συνέχεια, σε μια πολύ επεξηγηματική ομιλία περιέγραψε στους παραβρισκόμενους, τι ακριβώς είναι -και τι δεν είναι- η ΔΕΠΥ, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα που ζουν με ΔΕΠΥ και τι πρέπει να γίνει σε θεσμικό επίπεδο από πολιτεία, φορείς και εταιρείες.

Εξαιρετικά σημαντική ήταν και η ομιλία της Ιωάννας Φαναριώτη, HR Director, EY Greece & South CESA Cluster, που ακολούθησε και έδωσε απαντήσεις για το τι μπορούν να κάνουν οι μεγάλες εταιρείες για να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον στο οποίο οι εργαζόμενοι με νευρο-αναπτυξιακές προκλήσεις μπορούν να

«Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχουν γίνει πολλά πράγματα για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη. Όλες οι μεγάλες πολυεθνικές, αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν επενδύσει, ακόμα και στην Ελλάδα.

Η νευροδιαφορετικότητα όμως δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα. Να το πούμε αυτό. Τώρα όμως θα γίνει και ευκαιρία να ξεκινήσουμε και από σήμερα», δήλωσε η κ. Ιωάννα Φαναριώτη, η οποία στη συνέχεια παρέθεσε όλες τις καινοτόμους παρεμβάσεις που έχει κάνει η ΕΥ Ελλάδος στις εσωτερικές διαδικασίες προσλήψεων και διαχείρισης προσωπικού.

Την εκδήλωση έκλεισαν δύο πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες των διαγνωσμένων με σύνδρομο Άσπεργκερ, Ευάγγελου Θεοχάρη, Head of Talent Procurement EMEIA, GDS and Executive at EY και Βασίλη Ροδοκανάκη, CIO & Co-founder της Generation Y International e-Business Hub.

Οι Ευάγγελος Θεοχάρης και Βασίλης Ροδοκανάκης, περιέγραψαν με σαφήνεια, αρκετό χιούμορ και σημαντικές λεπτομέρειες, πως είναι να ζει ένα άτομο με σύνδρομο Άσπεργκερ και ταυτόχρονα να είναι όχι μόνο λειτουργικός, αλλά και πετυχημένος στην εργασία του και στην προσωπική του ζωή.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης, ο διοργανωτής της εκδήλωσης, Κωνσταντίνος Ταχτσίδης, δήλωσε:

«Με την απόλυτα πετυχημένη, αποψινή εκδήλωση στο ΣΕΡΑΦΕΙΟ του Δήμου Αθηναίων, κάναμε ένα μεγάλο πρώτο βήμα για την κατανόηση και την αποδοχή των νευρολογικών διαφορών, ώστε να εξαλειφθεί το στίγμα και οι διακρίσεις. Ο κοινωνικός, εκπαιδευτικός και εργασιακός αποκλεισμός ατόμων με νευρολογικές και αναπτυξιακές προκλήσεις, κάνει πιο αναγκαία από ποτέ, τη δημιουργία ενός πλαισίου προστασίας και υποστήριξης ώστε να αμβλυνθούν οι ανισότητες. Η παρουσία, αλλά και οι ομιλίες του δημάρχου Αθηναίων, κ. Κώστα Μπακογιάννη και της Αντιδήμαρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κατερίνας Γκαγκάκη, απέδειξαν τη σημασία αυτής της μεγάλης προσπάθειας και τους ευχαριστώ θερμά.

Η αποψινή εκδήλωση ανοίγει το δρόμο για συνεργασία φορέων στην Ελλάδα και διοργάνωση ποικίλων δράσεων για νευροδιαφορετικά άτομα, γονείς, εργοδότες, εκπαιδευτικούς και εξειδικευμένους επιστήμονες. Μπορούμε και πρέπει να δημιουργήσουμε μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία που θα εκτιμά τη διαφορετικότητα σε όλες τις μορφές της.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω θερμά τις εταιρείες GENERATION Y, η EY Ελλάδος και GLOBAL SUSTAIN που υποστήριξαν την εκδήλωση αυτή και θα συνεχίζουν να υποστηρίζουν ενεργά την όλη προσπάθεια. Τα άτομα με νευρο-αναπτυξιακές προκλήσεις έχουν εξαιρετικές και σπάνιες δεξιότητες που μπορούν να αποδειχθούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μία κοινότητα και μια επιχείρηση», συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Ταχτσίδης.