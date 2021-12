Στάθης Παναγιωτόπουλος: Όταν φορούσε μπλουζάκι με λόγια παιδεραστή κανίβαλου

Σάλο έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες οι αποκαλύψεις σχετικά με τον πρώην παρουσιαστή του "Ράδιο Αρβύλα" και μουσικό παραγωγό Στάθη Παναγιωτόπουλο, με την κοινή γνώμη να σοκάρεται από τις καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Λίγοι, ωστόσο, γνωρίζουν για ένα περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα στη Βέροια πριν από λίγα χρόνια και συγκεκριμένα το 2017, όταν ο παρουσιαστής κυκλοφορούσε στην πόλη, φορώντας ένα μπλουζάκι το οποίο είχε για στάμπα με τα λόγια ενός διαβόητου κανίβαλου, του Albert Fish.

Σύμφωνα με το laosnews για το θέμα η εφημερίδα ΒΕΡΟΙΑ είχε γράψει το 2017:

"Πριν λίγες μέρες έγινε στη Βέροια ένα ασυνήθιστο περιστατικό. Συγκεκριμένα παρουσιαστής σε δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή ήταν σε νυχτερινό, κεντρικό, κλαμπ της Βέροιας, μαζί με συμπαρουσιαστή του στην ίδια εκπομπή, και παρουσίαζαν μουσικό πρόγραμμα.

Ένας από τους θαμώνες της βραδιάς αυτής, επώνυμος γιατρός της Βέροιας, παρατήρησε ότι στο μπλουζάκι του παρουσιαστή υπήρχε ένα μήνυμα το οποίο θεωρείται ανατριχιαστικό.

«I like children, they are tasty» έλεγε το μήνυμα και αυτά είναι λόγια του διαβόητου κανίβαλου Albert Fish, και σε μετάφραση σημαίνει «Μου αρέσουν τα παιδιά, είναι νόστιμα».

Ο βεροιώτης γιατρός λοιπόν, που γνώριζε πολύ καλά και το μήνυμα αυτό και τον άνθρωπο που το είπε, ζήτησε δημόσια από τον παρουσιαστή να βγάλει την μπλούζα αυτή και να φορέσει κάτι άλλο, γιατί το μήνυμα είναι τρομακτικό και απεχθές για την κοινωνία. Δυστυχώς όμως ο παρουσιαστής δεν ανταποκρίθηκε στην έκκληση του πολίτη και για τον λόγο αυτό κλήθηκε η αστυνομία, χωρίς τελικά να γίνει τίποτα.

Υ.Γ.: Ο Albert Fich ((19η Μάη 1870 - 16η Ιανουαρίου 1936) ήταν ένας Αμερικανός μανιακός δολοφόνος. Ήταν επίσης γνωστός ως ο γκρι άνθρωπος, ο Λυκάνθρωπος του Wysteria, μανιακός, βιαστής παιδιών και κανίβαλος. Μάλιστα καυχήθηκε ότι έχει αποπλανήσει, είχε σκοτώσει και έφαγε περίπου 100 παιδιά σε ένα χρόνο".

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑ

