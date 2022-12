"The Roof is on Fire": Διήμερο Εκδηλώσεων στο Eteron: Ενοίκια - Κατοικία - Πολιτικές

Ένα διήμερο εκδηλώσεων με τίτλο "The roof is on fire - Ενοίκια – Κατοικία - Πολιτικές" στις 13 και 14 Δεκεμβρίου το Eteron. Στόχος είναι να φωτιστούν καίριες πτυχές του ζητήματος της στέγασης.

Το Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή διοργανώνει διήμερο εκδηλώσεων για το ζήτημα της στέγασης την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου και την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου στα γραφεία του (Λεωκορίου 38-40, Ψυρρή, Αθήνα). Με τίτλο «The roof is on fire - Ενοίκια – Κατοικία - Πολιτικές», το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει προβολές ντοκιμαντέρ, παρεμβάσεις και συζητήσεις ειδικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στόχος είναι να φωτιστούν καίριες πτυχές του ζητήματος, να συνδεθεί το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα με διεθνείς και ευρωπαϊκές τάσεις και να συζητηθούν προτάσεις πολιτικής. Από την αρχή του έτους άλλωστε, στο πλαίσιο του project «Ενοίκια στα Ύψη», το Eteron έχει αναδείξει ότι το πρόβλημα των ενοικίων στην Ελλάδα δεν είναι συγκυριακό, αλλά διαρθρωτικό και απαιτεί την ενεργοποίηση τόσο της πολιτικής βούλησης, όσο και της κοινωνίας των πολιτών. ADVERTISING Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν δημοσιευθεί αναλύσεις και προτάσεις πολιτικής για τον ενοικιαζόμενο τομέα στην Ελλάδα, έχει αποτυπωθεί μέσω ποσοτικής έρευνας πώς βιώνουν οι ενοικιαστές/στριες τις εντεινόμενες συνθήκες στεγαστικής επισφάλειας, ενώ έχει συμπυκνωθεί μέσα από την ιστοσελίδα “Στέγαση360” η υπάρχουσα επιστημονική έρευνα και πληροφορία γύρω από το θέμα. Ειδικότερα, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, οι οποίες είναι ανοιχτές στο κοινό, διαμορφώνεται ως εξής: Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 17.00 - 18.30 προβολή του ντοκιμαντέρ «Rent Rebels» Θα ακολουθήσει σύντομη παρέμβαση από τον Γιώργο Θώδο, μέλος της πρωτοβουλίας για το δικαίωμα στην πόλη Kotti & Co και της πρωτοβουλίας για το δημοψήφισμα Deutsche Wohnen und Co Enteignen (Βερολίνο) 19.30 - 21.00 προβολή του ντοκιμαντέρ «Push» Θα προηγηθεί ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα από την Λεϊλάνι Φάρχα, πρώην εισηγήτρια του ΟΗΕ για τη Στέγαση και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που πρωταγωνιστεί στην ταινία, και θα ακολουθήσει σύντομη παρέμβαση από τη Γεωργία Αλεξανδρή, μεταδιδακτορική ερευνήτρια Χωρικής και Κοινωνικής Έρευνας. Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου Προσέλευση κοινού 17.30 18.00 - 18.45 - «Αγορά ακινήτων και κοινωνικές επιπτώσεις» Συζήτηση για τα οικονομικά δεδομένα και τις τάσεις της κτηματαγοράς στην Ελλάδα, τις αλλαγές που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια και τις επιπτώσεις τους στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και το βιοτικό τους επίπεδο, με ομιλητές τον Θεόδωρο Μητράκο, διευθυντή-σύμβουλο και πρώην υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και τον Βλάση Μισσό, ερευνητή στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) 19.00-20.30 - «Αναζητώντας απαντήσεις στη στεγαστική κρίση» Συζήτηση για τις απαντήσεις που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία στο πρόβλημα της στέγασης, τις μέχρι τώρα πρωτοβουλίες της Πολιτείας και τον ρόλο των κινημάτων/οργανώσεων ενοικιαστών στην επίλυση του προβλήματος με τις/τους: Αθηνά Αραμπατζή, μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΕΛΙΔΕΚ (ΑΠΘ) στην Κοινωνική Αστική Γεωγραφία, Θωμά Μαλούτα, ομότιμο Καθηγητή στο τμήμα Γεωγραφίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Εύα Μπεταβατζή, μέλος της ομάδας συντονισμού του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού Δράσης για τα δικαιώματα στη στέγαση και την πόλη - EAC, και Δήμητρα Σιατίτσα, Δρ. αρχιτεκτονικής – πολεοδομίας, ερευνήτρια σε θέματα κατοικίας και πόλης. Θα συντονίσει ο Γιώργος Λιάλιος, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή με ειδίκευση σε περιβαλλοντικά, πολεοδομικά και χωροταξικά ζητήματα. Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

