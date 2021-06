Θεσσαλονίκη: Προσωρινή αναστολή της διάθεσης δωρεάν self test αποφάσισε ο ΦΣΘ

Σε προσωρινή αναστολή της διάθεσης των δωρεάν self tests προχώρησαν τα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης ακολουθώντας απόφαση που έλαβε χτες βράδυ σε έκτακτη συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ).Σύμφωνα με εκπροσώπους του ΦΣΘ, αιτία για την απόφαση αυτή αποτέλεσε ανάρτηση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Άκη Σκέρτσου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης στην οποία ανέφερε ότι η κυβέρνηση δρομολογεί τη διακίνηση των self tests από άλλα κανάλια διάθεσης. Ο ΦΣΘ έκανε γνωστό ότι θα εξετάσει την οριστική διακοπής της διάθεσης των δωρεάν self tests σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Ιουνίου. Να σημειωθεί ότι κυβέρνηση και φαρμακοποιοί είχαν συμφωνήσει να διατίθενται τα δωρεάν self tests από τα φαρμακεία κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και η συμφωνία αυτή είχε πάρει παράταση μέχρι τις 19 Ιουνίου.

Εξηγήσεις για την απόφαση αναστολής διάθεσης των δωρεάν self tests επιχείρησε να δώσει, στη διάρκεια συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος του ΦΣΘ, Διονύσης Ευγενίδης , ο οποίος χαρακτήρισε προσβλητική την ανακοίνωση του κ. Σκέρτσου και ζήτησε να την ανασκευάσει και να ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι δεν προτίθεται να παραχωρήσει τη διάθεση των self tests στα σούπερ μάρκετ.

Ο κ. Ευγενίδης τόνισε ότι πρόκειται για προσωρινή αναστολή και όχι για οριστική διακοπή . Σημείωσε ότι τα self tests είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΦ, μπορεί να διατίθεται μόνο από φαρμακεία. Ο πρόεδρος του ΦΣΘ δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση στο ερώτημα “γιατί ενώ αρχικά οι φαρμακοποιοί αντιδρούσαν στη δωρεάν διάθεση των self tests με το επιχείρημα ότι αυτό θα σήμαινε επιβάρυνση χωρίς οικονομικό κέρδος, τώρα επιμένουν να συνεχίσουν να τα διαθέτουν” αλλά αρκέστηκε να πει ότι πρόκειται για θεσμικό θέμα και ότι οι φαρμακοποιοί ζητούν μόνο ηθικήδικαίωση. Παράλληλα ανέφερε ότι οι φαρμακοποιοί από την πρώτη στιγμή στήριξαν την εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

«Μέσω των συνεταιριστικών φαρμακαποθηκών μας έγινε εφικτή η διανομή των εμβολίων στα εμβολιαστικά κέντρα με ταχύτητα και ακρίβεια και στα φαρμακεία μας επωμιστήκαμε το κλείσιμο των ραντεβού για τον εμβολιασμό των πολιτών, δίνοντας σημαντική ώθηση στην εξέλιξη της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού. Στη συνέχεια επωμιστήκαμε και τη διάθεση εκατομμυρίων self tests, συμβάλλοντας στην ταχύτατη διανομή τους και πετυχαίνοντας διαμέσου των φαρμακείων μας το άνοιγμα του λιανεμπορίου, των σχολείων και της εστίασης» πρόσθεσε ο κ. Ευγενίδης.

