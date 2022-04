Vouliwatch: Επιστολή στην ΕΕ για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα

Με αφορμή την δημιουργία του παρατηρητηρίου του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα, "Govwatch", το Vouliwatch μαζί με 11 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης συνυπογράφουμε επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο εκφράζοντας την ανησυχία μας για την πτωτική τάση της χώρας μας στους παγκόσμιους δείκτες του Κράτους Δικαίου.

Με αφορμή, τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου Govwatch και τη συλλογική καταγραφή των περιστατικών παραβίασης του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας, την Τετάρτη, 27 Απριλίου, το Vouliwatch, μαζί με άλλες 11 οργανώσεις της ΚτΠ και ανεξάρτητα ΜΜΕ απευθύναμε κοινή επιστολή προς την Αντιπρόεδρο της Κομισιόν και αρμόδια Επίτροπο Αξιών και Διαφάνειας, κα Vera Jourova καθώς και στα μέλη της Επιτροπής LIBE του Ευρωκοινοβουλίου, προκειμένου να απευθύνουμε τις ανησυχίες μας και να καταδείξουμε στην Ε.Ε. τους κινδύνους και τις βαθιές παθογένειες που χαρακτηρίζουν τη σημερινή κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα.

Οι υπογράφ@ την επιστολή Vouliwatch, Generation 2.0, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, HIAS Greece, HumanRights360, Inter Alia, The Manifold, Mediterranean Institute for Investigative Reporting, The Press Project, Reporters United, Σημείο για τη Μελέτη και Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς και Solomon.

Οι ανησυχίες μας για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα είναι βάσιμες και έχουν ως ένα βαθμό καταγραφεί σε μια σειρά πρόσφατων εκθέσεων από διεθνείς οργανισμούς και θεσμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κατάλογος των παραβιάσεων του κράτους δικαίου στη χώρα μας είναι, δυστυχώς, μακρύς και αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. Κατά τη διάρκεια του 2021 μάλιστα, έχουμε καταγράψει σχεδόν διακόσιες (200) παραβιάσεις.

Οι εκθέσεις μας εξετάζουν θέματα όπως: η νομική ασυλία που παρέχεται στα μέλη των επιτροπών που συμβουλεύουν την κυβέρνηση σε σχέση με την πανδημία, η χαμηλή θέση της Ελλάδας στον δείκτη ελευθερίας του Τύπου και οι εκτεταμένες δικαστικές διώξεις που αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο οι δημοσιογράφοι στις λεγόμενες υποθέσεις SLAPP, τα ζητήματα με την υποβολή και τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες), οι περιπτώσεις παράνομης αστυνομικής βίας, η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ, η επαναπροώθηση των προσφύγων, η εκτεταμένη χρήση τροπολογιών της τελευταίας στιγμής και άσχετων τροπολογιών σε νομοσχέδια που ψηφίζονται στη Βουλή και η απαγόρευση διαδηλώσεων.

Διαβάστε παρακάτω την επιστολή και τις αναλυτικές επισημάνσεις των παραβιάσεων ανά θεματική (Ελευθερία του Τύπου και ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης, Το δικαίωμα στην πληροφόρηση, Η νομοθετική διαδικασία, Προστασία των whistleblowers, Το Σύστημα Δικαιοσύνης, Παράνομη αστυνομική βία, Δικαιώματα προσφύγων και αιτούντων άσυλο, Δικαιώματα υπηκόων τρίτων χωρών) και στηρίξτε την προσπάθειά μας για την προστασία του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα, με την άσκηση πίεσης για διαφάνεια και λογοδοσία των υπευθύνων.

