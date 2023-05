2 Μαΐου 1933: Η αναβίωση του θρύλου για το τέρας του Λοχ Νες στη Σκωτία

Η παλαιότερη αναφορά για ένα τέρας στην περιοχή του Λοχ Νες εμφανίζεται στον Βίο του Αγίου Κολούμπα του Adomnán, που γράφτηκε τον έκτο αιώνα μ.Χ.

Ο σύγχρονος θρύλος του τέρατος του Λοχ Νες γεννιέται -πριν 90 χρόνια σαν σήμερα στις 2 Μαΐου 1933, όταν η τοπική εφημερίδα Inverness Courier αναφέρει στο ρεπορτάζ της μια αφήγηση ενός ντόπιου ζευγαριού που ισχυρίζεται ότι έχει δει «ένα τεράστιο ζώο να κυλά και να βυθίζεται στην επιφάνεια» της λίμνης.

ADVERTISING

Σύμφωνα με τον Adomnán, ο Ιρλανδός μοναχός Saint Columba έμενε στη χώρα των Picts με τους συντρόφους του όταν συνάντησε ντόπιους να θάβουν έναν άνδρα δίπλα στον ποταμό Ness, όπως αναφέρει το history.com. Οι ντόπιοι ανέφεραν ότι ο άνδρας κολυμπούσε στο ποτάμι όταν δέχθηκε επίθεση από ένα «υδάτινο θηρίο» που τον σήκωσε και μετά τον έσυρε κάτω από το νερό παρά τις προσπάθειές τους να τον σώσουν με βάρκα. Ο Columba έστειλε έναν ακόλουθο, τον Luigne moccu Min, να κολυμπήσει πέρα από το ποτάμι. Το θηρίο τον πλησίασε, αλλά ο Κολούμπα έκανε το σημείο του σταυρού και είπε: «Μην πας παρακάτω. Μην αγγίζεις τον άνθρωπο. Πήγαινε πίσω αμέσως». Οι άνδρες του Columba και οι ντόπιοι το θεώρησαν αυτό σαν θαύμα.

Οι πιστοί στο τέρας επισημαίνουν αυτή την ιστορία, που διαδραματίζεται στον ποταμό Νες και όχι στην ίδια τη λίμνη, ως απόδειξη για την ύπαρξη του πλάσματος ήδη από τον έκτο αιώνα. Οι σκεπτικιστές αμφισβητούν την αξιοπιστία της αφήγησης, σημειώνοντας ότι οι ιστορίες με θαλάσσια θηρία ήταν εξαιρετικά συνηθισμένες στις μεσαιωνικές αγιογραφίες, και η ιστορία του Adomnán πιθανώς ανακυκλώνει ένα κοινό μοτίβο που συνδέεται με τοπικά έθιμα. Σύμφωνα με τους σκεπτικιστές, η ιστορία του Adomnán μπορεί να είναι ανεξάρτητη από τον σύγχρονο θρύλο του τέρατος του Λοχ Νες και προσκολλήθηκε σε αυτόν από πιστούς που προσπαθούσαν να ενισχύσουν τους ισχυρισμούς τους. Ο Ronald Binns θεωρεί ότι αυτή είναι η πιο σοβαρή από τις διάφορες υποτιθέμενες πρώιμες θεάσεις του τέρατος, αλλά όλες οι άλλες ισχυριζόμενες θεάσεις πριν από το 1933 είναι αμφίβολες.

Αναφορές άλλες υπάρχουν από τον D. Mackenzie (1871 ή 1872). Ο D. Mackenzie του Balnain φέρεται να είδε ένα αντικείμενο που έμοιαζε με κούτσουρο ή μια αναποδογυρισμένη βάρκα «να στραγγίζει και να ανακατεύει το νερό», να κινείται αργά στην αρχή πριν εξαφανιστεί με μεγαλύτερη ταχύτητα.

Ο σύγχρονος θρύλος

Ο σύγχρονος θρύλος του τέρατος του Λοχ Νες γεννιέται σαν σήμερα στις 2 Μαΐου 1933, όταν η τοπική εφημερίδα Inverness Courier αναφέρει στο ρεπορτάζ της μια αφήγηση ενός ντόπιου ζευγαριού που ισχυρίζεται ότι έχει δει «ένα τεράστιο ζώο να κυλά και να βυθίζεται στην επιφάνεια» της λίμνης.

Μετά την αναφορά στην εφημερίδα στις 2 Μαΐου, το ενδιαφέρον του κόσμου αυξανόταν σταθερά, ειδικά αφού ένα άλλο ζευγάρι ισχυρίστηκε ότι και αυτό είχε δει το ζώο στη στεριά. Οι ερασιτέχνες ερευνητές κρατούσαν για δεκαετίες σχεδόν συνεχή επαγρύπνηση και τη δεκαετία του 1960 αρκετά βρετανικά πανεπιστήμια ξεκίνησαν αποστολές σόναρ στη λίμνη. Δεν βρέθηκε τίποτα πειστικό, αλλά σε κάθε αποστολή οι χειριστές σόναρ εντόπισαν κάποιο είδος μεγάλων, κινούμενων υποβρύχιων αντικειμένων.

Το 1975, μια άλλη αποστολή συνδύασε σόναρ και υποβρύχια φωτογραφία στο Λοχ Νες. Προέκυψε μια φωτογραφία που, μετά από βελτίωση, φάνηκε να δείχνει τι έμοιαζε αόριστα με το γιγάντιο πτερύγιο ενός υδρόβιου ζώου. Περαιτέρω αποστολές σόναρ στις δεκαετίες του 1980 και του 1990 κατέληξαν σε πιο ασαφείς αναγνώσεις.

Οι αποκαλύψεις το 1994 ότι η διάσημη φωτογραφία του 1934 ήταν μια πλήρης φάρσα μείωσαν ελαφρώς τον ενθουσιασμό των τουριστών και των ερευνητών για το θρυλικό θηρίο του Λοχ Νες.

Γεγονός είναι ότι οι "συνωμοσίες" που έχουν γραφτεί γύρω από την Nessie, όπως χαϊδευτικά αποκαλούν οι Σκωτσέζοι, το τέρας είναι πολλές. Χρηματοδοτήσεις έχουν δοθεί πολλές για την εξεύρεση της αλήθειας, καθώς ακόμη και η βρετανική κυβέρνηση, την περίοδο της Margaret Thatcher, είχε εγκρίνει κονδύλια για να διερευνήσει το θέμα σε βάθος. Κάτι που αντίστοιχα έκανε και το BBC το 2003 χρησιμοποιώντας το Google Earth. Το 2003, το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC χρηματοδότησε μια έρευνα στη λίμνη χρησιμοποιώντας 600 δέσμες σόναρ και δορυφορική παρακολούθηση. Η έρευνα είχε επαρκή ανάλυση για να εντοπίσει μια μικρή σημαδούρα. Δεν βρέθηκε κανένα ίχνος από ζώο σημαντικού μεγέθους και, παρά τις αναφερόμενες ελπίδες τους, οι εμπλεκόμενοι επιστήμονες παραδέχθηκαν ότι αυτό απέδειξε ότι το τέρας του Λοχ Νες ήταν μύθος. Το ντοκιμαντέρ "Searching for the Loch Ness Monster" μεταδόθηκε στο BBC One.

Έρευνα του 2022 που δημοσιεύτηκε στην nypost.com αναφέρει ότι ερευνητές από τα Πανεπιστήμια Bath και Portsmouth της Βρετανίας δημοσίευσαν στον επιστημονικό ιστότοπο Cretaceous Research μια καινούργια έρευνα, που αφορά απολιθώματα πλησιόσαυρων που εντοπίστηκαν σε τμήματα της Σαχάρας στο Μαρόκο.

Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες, οι πλησιόσαυροι ήταν πλάσματα που ζούσαν στα νερά της θάλασσας και όχι σε γλυκά νερά, όπως είναι το οικοσύστημα της λίμνης Νες στην Σκωτία. Παρόλα αυτά, τα απολιθώματα στη Σαχάρα, έδειξαν ότι η συγκεκριμένη περιοχή στην αρχαιότητα ήταν μια λίμνη του γλυκού νερού, οπότε οι πλησιόσαυροι λογικά μπορούσαν να ζήσουν σε όλα τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Έτσι, οι ειδικοί θεωρούν ότι στην πραγματικότητα η Νέσι μπορεί να υπήρξε στη λίμνη Νες, αλλά μόνο στην αρχαιότητα και όχι από την περίοδο που εμφανίστηκε ο άνθρωπος

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις