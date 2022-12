Aerosmith: Ο Steven Tyler κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης πριν δεκαετίες

Ο frontman των Aerosmith, Steven Tyler, καταγγέλλεται για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης και εσκεμμένη πρόκληση ψυχικής οδύνης, πριν από δεκαετίες.

Η γυναίκα που προχώρησε στην καταγγελία ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με τον ερμηνευτή, όταν ήταν έφηβη, ενώ κατέθεσε μήνυση εναντίον του για σεξουαλική επίθεση και σεξουαλική κακοποίηση στην πολιτεία της Καλιφόρνια, όπου δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για τέτοια αδικήματα.

Συγκεκριμένα, η 65χρονη σήμερα, Τζούλια Χάλκομπ, υποστήριξε ότι βρέθηκε υπό την κηδεμονία του Tyler το 1974, όταν εκείνη ήταν 16 ετών. O Tyler ήταν λίγο μετά τα 20.

Σύμφωνα με την New York Post, οι δυο τους γνωρίστηκαν σε συναυλία των Aerosmith στο Όρεγκον και λίγο καιρό αργότερα, ο Tyler έπεισε τη μητέρα της 16χρονης να του παραχωρήσει την κηδεμονία της.

"Ανέφερε πως ήθελε τα χαρτιά της κηδεμονίας για να μπορώ να ταξιδεύω μαζί του όταν ήταν σε περιοδεία", έγραφε το 2011 η Τζούλια Χάλκομπ στο LifeSiteNews. "Του είπα πως η μητέρα μου δεν θα την έδινε. Τον ρώτησα πως την έπεισε να το κάνει. Είπε: "Της είπα ότι το χρειάζομαι για να σε γράψω στο σχολείο"".

Η Τζούλια Χάλκομπ κατήγγειλε ότι κακοποιήθηκε από τον διάσημο ερμηνευτή από το 1973 μέχρι το 1976, αλλά "ήταν ανήμπορη να αντιδράσει λόγω της δύναμης, της φήμης και του οικονομικού του στάτους".

Ανέφερε ακόμα πως ο Tyler "την εξανάγκασε και την έπεισε να πιστέψει ότι είχαν μία ρομαντική σχέση αγάπης".

Σημειώνεται ότι ο frontman των Aerosmith στην αυτοβιογραφία του, "Does the Noise in My Head Bother You?" αναφέρθηκε σε μία σχέση του με 16χρονη και στις ευχαριστίες, συμπεριέλαβε το όνομα "Τζούλια Χάλκομπ".

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Χάλκομπ σε προηγούμενη τοποθέτησή της, είχε ισχυριστεί πως το 1975 είχε μείνει έγκυος, αφού ο Tyler είχε πετάξει τα αντισυλληπτικά της από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου, όπου διέμεναν. Μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι τους, έκανε άμβλωση, παρ' όλο είχε φτάσει στον πέμπτο μήνα της κύησης.

Ισχυρίστηκε πως ο Tyler "μου είπε πως έπρεπε να κάνω άμβλωση λόγω της ζημίας που προκάλεσε ο καπνός και η έλλειψη οξυγόνου στους πνεύμονές μου".

Σημειώνεται πως το Rolling Stone προσπάθησε να επικοινωνήσει με την πλευρά του τραγουδιστή, χωρίς αυτό να γίνει εφικτό.

