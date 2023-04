Ακατάλληλο για ακροφοβικούς: Ο βράχος που είναι σφηνωμένος ανάμεσα σε δύο πλαγιές

Το Kjeragbolten είναι ένα από τα πιο γνωστά "spot" της Νορβηγίας μέσα από τη φήμη που έχει αποκτήσει στα social media, και δη, στο Instagram. Πρακτικά, πρόκειται για έναν τεράστιο ογκόλιθο που "στέκει" σφηνωμένος ανάμεσα σε κάθετους τοίχους του όρους Kjerag, στα 984 μέτρα πάνω από τη θάλασσα.

Ο "βράχος" είναι ένα σημείο ιδιαίτερα δημοφιλές για τους πεζοπόρους και τους αθλητές base jump και γενικά μια τοποθεσία που έχει φωτογραφηθεί απ' όποιον την επισκέπτεται.

ADVERTISING

Ο απίστευτος αιωρούμενος βράχος Kjeragbolten GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Ο απίστευτος αιωρούμενος βράχος Kjeragbolten GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Ο απίστευτος αιωρούμενος βράχος Kjeragbolten GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Το 2017 είχε κάνει ένα ακραίο bike drop εδώ, ο Βέλγος θρύλος του ποδηλατικού trial Kenny Belaey. Το drop στο βράχο έχει ύψος δύο μέτρα, και ο αθλητής είχε διαθέσιμο μόλις ένα τετραγωνικό για την προσγείωση του.

Το σημείο έγινε ευρέως γνωστό το 2006 μέσα από το βίντεο "Where the Hell is Matt", όπου ένας χρήστης των social χορεύει σε δεκάδες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο.

Αυτή τη στιγμή το Kjeragbolten αποτελεί μια από τις πιο διάσημες τοποθεσίες στον πλανήτη για base jump, ενώ κάθε χρονιά φτάνουν στο σημείο τουλάχιστον 50.000 επισκέπτες για να φωτογραφήσουν και να φωτογραφηθούν. Λέγεται δε, πως ο βράχος είναι και "ο βράχος της αγάπης", με ζευγάρια να ανεβαίνουν εκεί για να κάνουν μια ευχή για το κοινό τους μέλλον.

Το επίσημο βίντεο του Visit Norway:

Και περισσότερα εντυπωσιακά πλάνα, εδώ:

Η πεζοπορία στην περιοχή συστείνεται τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω ειδικών συνθηκών, ενώ η διαδρομή έχει συνολικό μήκος 11 χιλιομέτρων και διάρκεια 6-10 ώρες μετ' επιστροφής (ανάλογα με τις αντοχές, τον ρυθμό και τις στάσεις). Μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί κάποιος τραυματισμός στο Kjergabolten, παρά την επικινδυνότητα του όλου εγχειρήματος. Παρόλα αυτά, ατυχήματα με τραυματισμούς έχουν σημειωθεί στην ευρύτερη περιοχή του Kjerag, η οποία έχει απόκρημνες πλαγιές.

Σε κάθε περίπτωση, η επίσκεψη γίνεται με οδηγό και με αναλυτικές συμβουλές από τους συνοδούς των γκρουπ που φτάνουν στον βράχο.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις