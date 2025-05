James Foley: Πέθανε ο σκηνοθέτης των “Fifty Shades” και “House of Cards”

Ο James Foley, σκηνοθέτης μεγάλων επιτυχιών στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη, έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Ο James Foley, σκηνοθέτης των δύο σίκουελ του Fifty Shades of Grey καθώς και πολλών άλλων ταινιών όπως Glengarry Glen Ross και At Close Range, αλλά και επεισοδίων της σειράς του Netflix House of Cards και μουσικών βίντεο της Madonna, πέθανε σε ηλικία 71 ετών.

Ο σκηνοθέτης έφυγε από την ζωή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, έπειτα από μάχη ενός έτους με καρκίνο στον εγκέφαλο.

Γεννημένος στις 28 Δεκεμβρίου 1953 στο Brooklyn, ο Foley έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το ρομαντικό δράμα Reckless (1984), με πρωταγωνιστές τον Aidan Quinn και την Daryl Hannah. Η επόμενη ταινία του ήταν το αστυνομικό δράμα At Close Range (1986) με τους Sean Penn και Christopher Walken, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Βερολίνου και ήταν υποψήφιο για τη Χρυσή Άρκτο.

Η ταινία περιλάμβανε το τραγούδι “Live to Tell”, επιτυχία της Madonna, με την οποία ο Foley είχε ήδη συνεργαστεί στο βίντεο “Dress You Up” και στην ταινία Madonna Live: The Virgin Tour. Σκηνοθέτησε και παρήγαγε το βίντεο του “Live to Tell” και αργότερα τα βίντεο των “Papa Don’t Preach” και “True Blue”. Επίσης, σκηνοθέτησε τη Madonna στην ταινία Who’s That Girl? και το βίντεο του ομώνυμου τραγουδιού.

Το 1991, σκηνοθέτησε ένα επεισόδιο της σειράς Twin Peaks του David Lynch, πριν αναλάβει την κινηματογραφική μεταφορά του θεατρικού έργου του David Mamet Glengarry Glen Ross (1992), με εντυπωσιακό καστ που περιλάμβανε τους Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin, Ed Harris, Alan Arkin, Kevin Spacey και Jonathan Pryce.

Ο Foley συνέχισε να σκηνοθετεί ταινίες στις επόμενες δεκαετίες, όπως After Dark, My Sweet (1990) — η μοναδική του ταινία με δικό του σενάριο — Two Bits (1995), Fear και The Chamber (και οι δύο το 1996), Confidence (2003), Perfect Stranger (2007) και Red Zone (2014).

Οι μεγαλύτερες εμπορικές του επιτυχίες ήταν τα Fifty Shades Darker (2017) και Fifty Shades Freed (2018), τα σίκουελ της παγκόσμιας επιτυχίας Fifty Shades of Grey. Οι δύο ταινίες συγκέντρωσαν συνολικά 714 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, αν και δεν ξεπέρασαν την πρώτη ταινία του 2015.

Παράλληλα με τον κινηματογράφο, σκηνοθέτησε και στην τηλεόραση, με επεισόδια από τις σειρές Billions, Hannibal και Wayward Pines. Επίσης, σκηνοθέτησε 12 επεισόδια της επιτυχημένης σειράς House of Cards του Netflix, με πρωταγωνιστές τους Kevin Spacey και Robin Wright.