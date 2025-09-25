Αλ-Αλίμι στον ΟΗΕ: Το διεθνές δίκαιο δεν είναι απλώς ένας μύθος

Με μία ομιλία καταπέλτη κατά των Χούθι απευθύνθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Υεμένης Ρασάντ Αλ-Αλίμι. Τι είπε για το παλαιστινιακό.

Τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος απηύθυνε το μήνυμά του μιλώντας μέσω βίντεο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, διαδέχθηκε ο Πρόεδρος της Υεμένης, Ρασάντ Αλ-Αλίμι (Mohammed Al-Alimi), καταδικάζοντας τους Χούθι στην ομιλία του και καλώντας σε διεθνή δράση για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή.

Η αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση της Υεμένης, την οποία εκπροσωπεί ο Αλ-Αλίμι, βρίσκεται σε πόλεμο με τους αντάρτες Χούθι από το 2014, με την ομάδα να ελέγχει μεγάλες περιοχές στο βόρειο τμήμα της χώρας και να πραγματοποιεί αλεπάλληλες επιθέσεις και επιδρομές.

“Είμαστε εδώ σήμερα όχι μόνο για να μιλήσουμε για τον επικό αγώνα του λαού της Υεμένης ενάντια στην πιο βίαιη και αλαζονική τρομοκρατική οργάνωση”, δήλωσε ο Αλ-Αλίμι, αναφερόμενος στους Χούθι, υπογραμμίζοντας πως “η Υεμένη σήμερα δεν είναι απλώς σε μία εσωτερική κρίση. Είναι σε μία δοκιμασία για την αξιοπιστία της διεθνούς κοινότητας”.

Επεσήμανε ότι οι πολίτες της Υεμένης ζουν μια από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο, αντιμετωπίζοντας απειλές για την ασφάλειά τους που ξεπερνούν τα σύνορα της χώρας και επηρεάζουν την περιοχή και ολόκληρο τον κόσμο και κατηγόρησε τους Χούθι ότι εφοδιάζονται από το Ιράν με όπλα που είναι διεθνώς απαγορευμένα.

Έχει καταστεί αναγκαίο να κινηθούμε συλλογικά και αποφασιστικά για να επιβάλουμε την ειρήνη. Ως εκ τούτου, καλώ σήμερα να σχηματιστεί μια αποτελεσματική διεθνής συμμαχία για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας, μια συμμαχία που θα ανοικοδομήσει τους θεσμούς του κράτους και θα απελευθερώσει τη χώρα από τα νύχια των πολιτοφυλακών και όλων των μορφών τρομοκρατικών ομάδων”, δήλωσε επίσης.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο πρόεδρος της Υεμένης κάλεσε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να “αποδείξει στα μέλη της ότι το διεθνές δίκαιο δεν είναι απλώς ένας μύθος“.

Ο ηγέτης της Υεμένης χαρακτηρίζει τόσο τη χώρα του όσο και την κατάσταση στη Γάζα ως “ηθικό πεδίο δοκιμασίας” και πρόσθεσε ότι “η παλαιστινιακή υπόθεση βρίσκεται στην καρδιά αυτής της κρίσης ως μια πληγή που συνεχώς αιμορραγεί και αποτελεί την κεντρική υπόθεση των αραβικών λαών“.