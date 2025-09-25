Αμπάς στον ΟΗΕ: “Η αυγή της ελευθερίας θα ανατείλει – Δεν θα εγκαταλείψουμε την πατρίδα μας”

Έκκληση να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα και η τρομοκρατία των εποίκων στη Δυτική Όχθη απηύθυνε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, μιλώντας μέσω βίντεο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ομιλία μέσω βίντεο και όχι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, αφότου η κυβέρνηση Τραμπ αρνήθηκε να χορηγήσει βίζα σε εκείνον και την αντιπροσωπεία του, στέλνοντας ακόμη ένα μήνυμα να δοθεί άμεσα τέλος στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού.

Με τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις για ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος και την αναγνώρισή του από σειρά χωρών να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής αυτή την εβδομάδα, η ομιλία του Αμπάς είναι μία από τις πιο αναμενόμενες στην 80η συνέλευση του Οργανισμού.

«Σας μιλάω σήμερα μετά από σχεδόν δύο χρόνια κατά τα οποία ο παλαιστινιακός λαός στη Λωρίδα της Γάζας αντιμετωπίζει έναν πόλεμο γενοκτονίας, καταστροφής, πείνας και εκτοπισμού», δήλωσε ο Αμπάς, υπογραμμίζοντας πως αυτή η γενοκτονία «επιτελείται από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής, οι οποίες έχουν σκοτώσει και τραυματίσει περισσότερους από 220.000 Παλαιστινίους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι άοπλοι, παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι».

«Αυτό που κάνει το Ισραήλ δεν είναι απλώς μια επιθετική ενέργεια. Είναι ένα έγκλημα πολέμου και ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, το οποίο έχει τεκμηριωθεί και παρακολουθηθεί, και θα καταγραφεί στα βιβλία της ιστορίας και στις σελίδες της διεθνούς συνείδησης ως ένα από τα πιο φρικτά κεφάλαια της ανθρωπιστικής τραγωδίας του 20ού και 21ου αιώνα», είπε στη συνέχεια.

Έκκληση να σταματήσει η τρομοκρατία των εποίκων στη Δυτική Όχθη

Αφού περιέγραψε την κατάσταση στη Γάζα, ο Αμπάς έστρεψε την προσοχή στη Δυτική Όχθη, όπου «η εξτρεμιστική ισραηλινή κυβέρνηση συνεχίζει να εφαρμόζει την πολιτική της με την παράνομη επέκταση των εποικισμών και την ανάπτυξη σχεδίων για την προσάρτηση των εποικισμών».

Επισημαίνει το τελευταίο σχέδιο του Ισραήλ για τον οικισμό E1, «το οποίο θα διαιρέσει τη Δυτική Όχθη σε δύο μέρη, θα απομονώσει την κατεχόμενη Ιερουσαλήμ από τα περίχωρά της και θα υπονομεύσει την επιλογή της λύσης των δύο κρατών, σε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Στη συνέχεια, ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής δήλωσε ότι «απορρίπτουμε και καταδικάζουμε απερίφραστα» τις εκκλήσεις του Νετανιάχου για ένα «μεγαλύτερο Ισραήλ». Αυτό συνεπάγεται, όπως είπε, «επέκταση σε κυρίαρχα αραβικά κράτη, εκτός από τη βίαιη επίθεση κατά του αδελφικού κράτους του Κατάρ», εξήγησε στη συνέχεια και χαρακτήρισε την επίθεση ως κλιμάκωση και «σοβαρή και κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής αναφέρθηκε επίσης στην εντεινόμενη «τρομοκρατία» των εποίκων. «Καίνε σπίτια και χωράφια, ξεριζώνουν δέντρα και επιτίθενται σε χωριά και άοπλους Παλαιστίνιους πολίτες», δήλωσε ο Αμπάς στη συνέλευση.

«Στην πραγματικότητα, τους σκοτώνουν μέρα μεσημέρι υπό την προστασία του ισραηλινού στρατού κατοχής».

Ο Αμπάς αναφέρθηκε στη συνέχεια στις επιθέσεις εναντίον ισλαμικών και χριστιανικών θρησκευτικών χώρων στην Ιερουσαλήμ, τη Χεβρώνα και τη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας ότι έχουν προκαλέσει ζημιές σε τζαμιά, εκκλησίες και νεκροταφεία «σε κατάφωρη παραβίαση του ιστορικού status quo και σε σαφή παραβίαση των διατάξεων του διεθνούς δικαίου».

AP Photo/Angelina Katsanis

“Η Χαμάς δεν θα έχει ρόλο στη διακυβέρνηση”

«Παρά τα όσα έχει υποστεί ο λαός μας, απορρίπτουμε τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στις 7 Οκτωβρίου από τη Χαμάς», δήλωσε στη συνέχεια ο Αμπάς και πρόσθεσε πως οι επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών και η ομηρία «δεν αντιπροσωπεύουν τον παλαιστινιακό λαό, ούτε τον δίκαιο αγώνα του για ελευθερία και ανεξαρτησία».

«Έχουμε επιβεβαιώσει και θα συνεχίσουμε να επιβεβαιώνουμε ότι η Λωρίδα της Γάζας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του κράτους της Παλαιστίνης και ότι είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την πλήρη ευθύνη για τη διακυβέρνηση και την ασφάλεια στην περιοχή».

Ο Αμπάς επέμεινε ότι «η Χαμάς δεν θα έχει ρόλο στη διακυβέρνηση», λέγοντας ότι η Χαμάς και άλλες φατρίες θα πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους ως μέρος της διαδικασίας οικοδόμησης του κράτους. «Η Χαμάς και άλλες φατρίες θα πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους στην Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή ως μέρος της διαδικασίας οικοδόμησης των θεσμών ενός κράτους, ενός νόμου και μίας νόμιμης δύναμης ασφαλείας. Επαναλαμβάνουμε ότι δεν θέλουμε ένα ένοπλο κράτος. Κυρίες και κύριοι, οι πληγές μας είναι βαθιές και η καταστροφή μας είναι μεγάλη» συμπλήρωσε.

Η ισραηλινή κατοχή συνεχίζεται χωρίς κανένα αποτρεπτικό μέτρο ή λογοδοσία

Συνεχίζοντας, ο Μαχμούντ Αμπάς τόνισε ότι «επτά εκατομμύρια Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να ζουν τις τραγωδίες της Νάκμπα και του εκτοπισμού από το 1948. Ο λαός μας στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και της Λωρίδας της Γάζας, εξακολουθεί να ζει τις τραγωδίες της ισραηλινής επιθετικότητας και κατοχής εδώ και δεκαετίες. Χρόνια που ο λαός μας έχει περάσει υπό κατοχή, δολοφονίες, συλλήψεις και εποικισμούς και κλοπή χρημάτων, περιουσιών και γαιών, και αυτό συνεχίζεται ακόμα χωρίς κανένα αποτρεπτικό μέτρο ή λογοδοσία».

«Πάνω από χίλιες αποφάσεις στα Ηνωμένα Έθνη, καμία από τις οποίες δεν εφαρμόστηκε», είπε χαρακτηριστικά. «Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, πολλές διεθνείς πρωτοβουλίες, χωρίς να επιτευχθεί το τέλος αυτής της τραγικής κατάστασης που βιώνει ο παλαιστινιακός λαός υπό το ζυγό της κατοχής» τόνισε και επισήμανε πως οι παλαιστινιακές αρχές έχουν τηρήσει τις Συμφωνίες του Όσλο του 1993.

«Αναδιαρθρώσαμε τους θεσμούς μας, τροποποιήσαμε το εθνικό μας σύνταγμα, απορρίψαμε τη βία και την τρομοκρατία και υιοθετήσαμε μια κουλτούρα ειρήνης», είπε. «Κάναμε όλες τις προσπάθειές μας για να οικοδομήσουμε τους θεσμούς ενός σύγχρονου παλαιστινιακού κράτους που να ζει ειρηνικά και με ασφάλεια δίπλα στο Ισραήλ, αλλά το Ισραήλ δεν τήρησε τις υπογεγραμμένες συμφωνίες και εργάστηκε συστηματικά για να τις υπονομεύσει».

Αμπάς: Μην συγχέετε την παλαιστινιακή αλληλεγγύη με τον αντισημιτισμό

Ο Αμπάς εξέφρασε την εκτίμησή του για «όλους τους λαούς και τις οργανώσεις σε όλο τον κόσμο που διαδήλωσαν υπέρ των δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού στην ελευθερία και την ανεξαρτησία και για τον τερματισμό του πολέμου, της καταστροφής και της πείνας».

Στη συνέχεια, προέτρεψε να μην συγχέεται η παλαιστινιακή υποστήριξη με τον αντισημιτισμό.

«Απορρίπτουμε τη σύγχυση της αλληλεγγύης προς την παλαιστινιακή υπόθεση με το ζήτημα του αντισημιτισμού, το οποίο απορρίπτουμε με βάση τις αξίες και τις αρχές μας στο πλαίσιο της αποδοχής των αποτελεσμάτων της Διεθνούς Διάσκεψης για την Ειρήνη».

Ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς AP Photo/Angelina Katsanis

Οι θέσεις της Παλαιστινιακής Αρχής

Βαδίζοντας προς το τέλος της ομιλίας του, ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος παρέθεσε τις θέσεις της Παλαιστινιακής Αρχής, οι οποίες, όπως μεταδίδει το Al Jazeera, είναι οι εξής:

Η ανάγκη για άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου στη Γάζα.

Η άνευ όρων είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω των οργανισμών του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της UNRWA, και τον τερματισμό της χρήσης της πείνας ως όπλου.

Η απελευθέρωση όλων των ομήρων και κρατουμένων και από τις δύο πλευρές.

Η πλήρης απόσυρση της κατοχής από τη Λωρίδα της Γάζας και την απόρριψη των σχεδίων εκτόπισης και τον τερματισμό των εποικισμών, της τρομοκρατίας των εποίκων και της κλοπής παλαιστινιακών εδαφών και περιουσιών υπό τον τίτλο της προσάρτησης, καθώς και τον τερματισμό της επιθετικότητας κατά του status quo στους ιερούς τόπους.

Η Παλαιστίνη πρέπει να αναλάβει την πλήρη ευθύνη, ξεκινώντας από την διοικητική επιτροπή για τη Λωρίδα της Γάζας, της οποίας προεδρεύει υπουργός της παλαιστινιακής κυβέρνησης, για τη διαχείριση των υποθέσεων της Λωρίδας της Γάζας για ένα προσωρινό διάστημα και στη συνέχεια να συνδεθεί με τη Δυτική Όχθη, με την αραβική και διεθνή υποστήριξη και με την αραβική και διεθνή παρουσία για την προστασία των αμάχων στη Γάζα και την υποστήριξη των παλαιστινιακών δυνάμεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Να εγγυηθεί ότι οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας θα παραμείνουν στις γης τους χωρίς εκτοπισμό και να εφαρμόσει ένα σχέδιο ανάκαμψης και ανασυγκρότησης τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη.

Να αποδεσμεύσει τα παλαιστινιακά φορολογικά έσοδα που κρατούνται αδικαιολόγητα από το κράτος του Ισραήλ και να άρει την οικονομική πολιορκία και τα εμπόδια από τις παλαιστινιακές πόλεις, τα χωριά και τα στρατόπεδα προσφύγων.

Η Παλαιστίνη χρειάζεται την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας για τις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις «και τη διεξαγωγή προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών εντός ενός έτους μετά το τέλος του πολέμου» είπε, σημειώνοντας πως έχει ανατεθεί σε μια επιτροπή η σύνταξη ενός προσωρινού συντάγματος.

Η Παλαιστίνη είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τον Τραμπ, τη Σαουδική Αραβία, τη Γαλλία, τον ΟΗΕ «και όλους τους εταίρους για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου που εγκρίθηκε στη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου, με τρόπο που θα οδηγήσει σε μια δίκαιη ειρήνη και περιφερειακή συνεργασία».

Μήνυμα Αμπάς σε όλους τους Παλαιστίνιους: Η αυγή της ελευθερίας θα ανατείλει

Ο Αμπάς ολοκλήρωσε την ομιλία του με ένα μήνυμα προς τους Παλαιστινίους «στην πατρίδα, στην εξορία και στη διασπορά».

«Όσο και αν αιμορραγούν οι πληγές μας και όσο και αν διαρκέσει αυτός ο πόνος, δεν θα σπάσει τη θέλησή μας να ζήσουμε και να επιβιώσουμε», δήλωσε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής.

«Η αυγή της ελευθερίας θα ανατείλει και η σημαία της Παλαιστίνης θα κυματίζει ψηλά στον ουρανό μας ως σύμβολο αξιοπρέπειας, σταθερότητας και απελευθέρωσης από το ζυγό της κατοχής. Η Παλαιστίνη είναι δική μας. Η Ιερουσαλήμ είναι το στολίδι της καρδιάς μας και η αιώνια πρωτεύουσά μας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την πατρίδα μας», πρόσθεσε.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε τις γης μας. Ο λαός μας θα παραμείνει ριζωμένος όπως οι ελιές. Στερεοί όπως οι βράχοι, θα σηκωθούμε από τα ερείπια για να ξαναχτίσουμε και να στείλουμε από την ευλογημένη και ιερή γη μας ένα μήνυμα ελπίδας και τον ήχο της αλήθειας και του δικαίου και να χτίσουμε τις γέφυρες μιας δίκαιης ειρήνης για τους λαούς της περιοχής μας και ολόκληρου του κόσμου», κατέληξε ο Αμπάς.