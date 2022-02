Αλλαγή καριέρας για τον Ντόναλντ Τραμπ; Θα κάνει τον DJ στο Mar-a-Lago

Σε νέα επαγγελματικά μονοπάτια φαίνεται πως βαδίζει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα αναλάβει τον ρόλο του DJ σε δύο events στο Mar-a-Lago, το θέρετρο του όπου περνά πλέον τον περισσότερο χρόνο, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Στα μέλη του Mar-a-Lago ήρθε την Τετάρτη ένα μήνυμα που έλεγε ότι θα τους παρέχουν «υπέροχη μουσική» κατά τη διάρκεια του δείπνου της Παρασκευής και του Σαββάτου, «με τον Πρόεδρο Τραμπ σε ρόλο DJ».

«Η μουσική θα είναι καταπληκτική, θα είναι πολύ διασκεδαστική και θα διαρκέσει μέχρι αργά το βράδυ», έγραφε το μήνυμα, σύμφωνα με tweet της δημοσιογράφου των New York Times, Maggie Haberman.

Όπως σημειώνει ο Guardian, ο πρώην πρόεδρος έχει μια γνωστή προτίμηση στον Έλτον Τζον, αν και ο τραγουδιστής αρνήθηκε να εμφανιστεί στην ορκωμοσία του. Ο πρώην πρόεδρος στο παρελθόν έχει διαλέξει το Village People's YMCA και το My Way των Macho Man και Frank Sinatra κατά τις εμφανίσεις του ως πρόεδρος.

Ο εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ Έρικ Σουάλγουελ ανέβασε στο Twitter τις δικές του προβλέψεις για το ποια τραγούδια θα είναι στη λίστα αναπαραγωγής του Τραμπ: Don’t You Forget About Me από την Simple Minds, Dancing with Myself από τον Billy Idol, Back in the USSR από τους Beatles και Loser από τον Beck.

Το παραπάνω event ενδέχεται να διεξάγεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον έρανο που διοργανώνει στο Mar-a-Lago αργότερα αυτόν τον μήνα, τα εισιτήρια του οποίου αγγίζουν τα 250.000 δολάρια. Ο έρανος είναι για το Make America Great Again, Again Super Pac του Τραμπ και απευθύνεται σε υποψηφίους που υποστηρίζουν την ατζέντα του πρώην προέδρου.

