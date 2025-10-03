Ανακαλύφθηκε θησαυρός 1 εκατ. δολαρίων από ναυάγιο του 1715

Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη στη Φλόριντα φέρνει στο φως 1.000 χρυσά και ασημένια νομίσματα από τον ισπανικό στόλο του 1715, με την αξία τους να ξεπερνά το 1 εκατ. δολάρια.

Τα τιρκουάζ νερά της “Ακτής των Θησαυρών” στη Φλόριντα, τελικά έκρυβαν… θησαυρό. Μια ομάδα δυτών από εταιρεία ανάκτησης ναυαγίων ανακάλυψε έναν χαμένο θησαυρό, αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Μέσα σε φθαρμένα σεντούκια, οι δύτες βρήκαν πάνω από 1.000 χρυσά και ασημένια νομίσματα, τα οποία χρονολογούνται από τις ισπανικές αποικίες του Μπολίβια, του Μεξικού και του Περού.

Αυτή η ανακάλυψη δεν είναι η πρώτη από την συγκεκριμένη τοποθεσία. Πριν από αρκετούς αιώνες, το 1715, όταν ένας ισπανικός στόλος γεμάτος με χρυσά, ασημένια και πολύτιμα πετράδια από τον “Νέο Κόσμο” βυθίστηκε από τυφώνα, πριν βυθιστεί έριξε τους θησαυρούς στη θάλασσα.

1715 Fleet - Queens Jewels, LLC via AP

Από τότε, εκατομμύρια δολάρια σε χρυσά νομίσματα έχουν ανακτηθεί από κυνηγούς θησαυρών και ναυαγιολόγους σε μια παράκτια περιοχή που εκτείνεται από το Μελβούρνη μέχρι το Fort Pierce.

Ιστορική αξία

Όπως γράφει το CNN, τα νομίσματα που ανακτήθηκαν πρόσφατα φέρουν ακόμα ορατά τα σημάδια του νομισματοκοπείου και τις ημερομηνίες τους, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους ιστορικούς και τους συλλέκτες, που αναζητούν περισσότερες πληροφορίες για τον χαμένο θησαυρό.

«Αυτή η ανακάλυψη δεν αφορά μόνο τον ίδιο τον θησαυρό, αλλά και τις ιστορίες που διηγείται», δήλωσε ο Σαλ Γκουτουσό, διευθυντής λειτουργιών της εταιρείας ανάκτησης. «Κάθε νόμισμα είναι ένα κομμάτι της ιστορίας, μια χειροπιαστή σύνδεση με τους ανθρώπους που ζούσαν, εργάζονταν και ναυπηγούσαν κατά την Χρυσή Εποχή της Ισπανικής Αυτοκρατορίας. Το να βρούμε 1.000 από αυτά τα νομίσματα σε μία μόνο ανακάλυψη είναι σπάνιο και εξαιρετικό».

Η ομάδα του Γκουτουσό χρησιμοποιεί ειδικούς δύτες, μια στόλο από σκάφη και συσκευές ανίχνευσης μετάλλων για να εξερευνήσει τον βυθό, ενώ χρησιμοποιεί και μεθόδους όπως η χειροκίνητη ανασκαφή άμμου ή η αναρρόφηση άμμου για να ανακτήσει τα αντικείμενα.

Το 2022, αξιωματούχοι της Φλόριντα ανακοίνωσαν την ανεύρεση δεκάδων χρυσών νομισμάτων που είχαν κλαπεί από άλλους ανακτητές. Οι ύποπτοι ταυτοποιήθηκαν ως μέλη της ομάδας που είχε αναλάβει την ανάκτηση από την εταιρεία 1715 Fleet – Queens Jewels LLC.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Φλόριντα, κάθε “θησαυρός” ή ιστορικό αντικείμενο που έχει “αφεθεί” σε κρατικές ή θαλάσσιες περιοχές ανήκει στο κράτος, αν και οι ανακριτές μπορούν να αναλάβουν “υπηρεσίες ανάκτησης”. Ο νόμος απαιτεί να διατηρηθεί περίπου το 20% των ανακτημένων αντικειμένων από το κράτος για έρευνες ή δημόσιες εκθέσεις.