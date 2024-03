Ανώτατο Δικαστήριο: “Πράσινο φως” στον Τραμπ να κατέβει στις εκλογές

Σε μια ομόφωνη απόφαση, το Ανώτατο Δικαστήριο ψήφισε υπέρ της προσφυγής του Ντόναλντ Τραμπ με αποτέλεσμα να είναι και επίσημα διεκδικητής του Λευκού Οίκου

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ χάρισε στον Ντόναλντ Τραμπ μια σημαντική νίκη τη Δευτέρα (04/03), στην προσπάθειά του να γίνει ξανά πρόεδρος, ανατρέποντας τη δικαστική απόφαση που τον είχε αποκλείσει από το ψηφοδέλτιο του Κολοράντο βάσει συνταγματικής διάταξης που αφορά την υποκίνηση και υποστήριξη της επίθεσης στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Οι δικαστές αντέστρεψαν ομόφωνα την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Κολοράντο της 19ης Δεκεμβρίου να αποβάλει τον Τραμπ από το ψηφοδέλτιο των προκριματικών εκλογών των Ρεπουμπλικανών της πολιτείας, αφού έκρινε ότι η 14η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος τον αποκλείει από το να κατέχει και πάλι δημόσιο αξίωμα, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Τραμπ είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών που θα βρεθεί απέναντι στον πρόεδρο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. Η μόνη εναπομείνασα αντίπαλός του για το χρίσμα του κόμματός του είναι η πρώην κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας Νίκι Χέιλι.

“ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!!!”, έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αμέσως μετά την απόφαση.

Το άρθρο 3 της 14ης τροπολογίας απαγορεύει την εκλογή από το αξίωμα οποιουδήποτε “αξιωματούχου των Ηνωμένων Πολιτειών” ο οποίος έδωσε όρκο “να υποστηρίξει το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών” και στη συνέχεια “συμμετείχε σε εξέγερση ή επανάσταση εναντίον του, ή έδωσε βοήθεια ή διευκόλυνε τους εχθρούς του”.

“Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα κράτη μπορούν να αποκλείουν πρόσωπα που κατέχουν ή επιχειρούν να καταλάβουν πολιτειακό αξίωμα. Αλλά οι πολιτείες δεν έχουν καμία εξουσία βάσει του Συντάγματος να επιβάλλουν το άρθρο 3 όσον αφορά τα ομοσπονδιακά αξιώματα, ιδίως την προεδρία”, αναφέρεται στην ανυπόγραφη γνωμοδότηση του δικαστηρίου.

Οι δικαστές έκριναν ότι μόνο το Κογκρέσο μπορεί να επιβάλει τη διάταξη έναντι των ομοσπονδιακών αξιωματούχων και υποψηφίων.

Ο Τραμπ είχε επίσης αποκλειστεί από το ψηφοδέλτιο στο Μέιν και το Ιλινόις με βάση τη 14η τροπολογία, αλλά οι αποφάσεις αυτές αναβλήθηκαν εν αναμονή της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην υπόθεση του Κολοράντο.

Η υποψηφιότητα Τραμπ είχε αμφισβητηθεί στο δικαστήριο από μια ομάδα έξι ψηφοφόρων στο Κολοράντο -τέσσερις Ρεπουμπλικανοί και δύο ανεξάρτητοι- οι οποίοι τον παρουσίαζαν ως απειλή για την αμερικανική δημοκρατία και προσπαθούσαν να τον καταστήσουν υπεύθυνο για την επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021 από τους υποστηρικτές του. Οι ενάγοντες υποστηρίχθηκαν από την Citizens for Responsibility and Ethics in Washington.

Η απόφαση ελήφθη την παραμονή της Super Τρίτης, της ημέρας του προκριματικού κύκλου των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, κατά την οποία οι περισσότερες πολιτείες έχουν διαδικασίες για την ανάδειξη των υποψηφίων των κομμάτων. Καθώς οι αγωγές με στόχο τον αποκλεισμό του Τραμπ εμφανίζονταν σε όλη τη χώρα, ήταν σημαντικό για την υποψηφιότητά του να ξεπεράσει τα όποια εμπόδια για να εμφανιστεί στο ψηφοδέλτιο και στις 50 πολιτείες.