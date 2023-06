Από τον Achilles στον Dolfyn: Ποια είναι τα ονόματα που έδιναν σε σκύλους τον Μεσαίωνα

Ο σκύλος είναι εδώ και χιλιετίες ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου· έχει κουρνιάσει σε βασιλικές αγκαλιές, φυλάξει κοπάδια, καταδιώξει ελάφια σε κυνήγι. Και ανταποκρίνεται σε πάμπολλα ονόματα από τότε που έγινε κατοικίδιο.

Ένα ξεχωριστό μεσαιωνικό κείμενο περιλαμβάνει μια λίστα με 1.065 ονόματα για σκυλάκια. Γνωστή ως «The Names of All Manner of Hounds», προτείνει σε όσους έχουν σήμερα σκυλιά κάποια σπουδαία ονόματα: Achilles, Meryman, Russette, Synfull και Honeydewe, για παράδειγμα.

Το μυστηριώδες χειρόγραφο συντάχθηκε μεταξύ 1460 και 1480 και έως το 2006 ήταν στη συλλογή του Πρίγκιπα Ρίτσαρντ, Δούκα του Γκλόστερ. Η λίστα ονομάτων αφορά κυνηγετικά σκυλιά· κάποια από αυτά έχουν ως πηγή έμπνευσης ιστορικές φιγούρες βασιλέων: Charlemayne, Nero και Romulus. 'Αλλα είναι ονομασίες ζώων, όπως Dolfyn. Ή «επαγγελμάτων», όπως Tynker και Monke.

Κάποια είναι τίτλοι αξιωμάτων, όπως Duchesse ή Damysell. Ο Ερρίκος ο 8ος των Τυδώρ «είχε ένα σκυλί που το φώναζε Purkoy και το οποίο πήρε το όνομά του από τη γαλλική λέξη "pourquoi (γιατί;)" επειδή ήταν πολύ φιλοπερίεργο». Στην Ελβετία του 1504, το πιο δημοφιλές όνομα για σκυλάκι ήταν Fürst, δηλαδή Πρίγκιπας.

Σε αναλυτικό άρθρο του, ο David Scott-Macnab, καθηγητής στο North-West University της Νοτίου Αφρικής εμβάθυνε στη λίστα, η οποία είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://imgur.com/gallery/3JVAIHS.

