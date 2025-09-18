Από τον Κόλμπερτ στον Κίμελ – Ο Τραμπ “εξαφανίζει” όποιον του κάνει κριτική

Από όταν “έφαγε” τον Στίβεν Κόλμπερτ, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει για αυτό που έγινε πριν λίγες ώρες: το “κόψιμο” του Jimmy Kimmel Live!

Eπί 23 σεζόν, οι Αμερικανοί συντονίζονται τα βράδια με το Jimmy Kimmel Live!, το late night show του κωμικού που έχει παρουσιάσει τρεις φορές τα Emmy Awards και τέσσερις τα Όσκαρ, ενώ τακτικά βρίσκεται στη λίστα με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους της Γης.

Λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι έναρξης, όλα τα κανάλια είχαν ένα breaking news για τους τηλεθεατές: το ABC, ιδιοκτησίας Walt Disney Company, ανακοίνωσε πως “κόβει” το πρόγραμμα που παρουσιάζει από τον Γενάρη του 2003 ο Τζίμι Κίμελ «επ’ αόριστον».

Σημείωση: το ABC είχε μηνυθεί πέρυσι, από τον Τραμπ και ο εξωδικαστικός συμβιβασμός του είχε στοιχίσει 16.000.000 δολάρια.

«Real time λογοκρισία»

Η αφορμή για το τηλεοπτικό τέλος του Κίμελ ήταν σχόλια που έκανε για τον κατηγορούμενο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Χαρακτηρίστηκαν, από τους συντηρητικούς, ως «προσβλητικά και αναίσθητα σε μια κρίσιμη στιγμή στον εθνικό πολιτικό μας διάλογο».

Η ξαφνική απόφαση (λίγο πριν αρχίσει το γύρισμα, με το κοινό να περιμένει να μπει στο στούντιο) ελήφθη λίγες ώρες αφότου ο (διορισμένος από τον Τραμπ) πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, επιτέθηκε στον Κίμελ, κατά την παρουτσία του σε ένα (δεξιό) podcast.

Υπαινίχθηκε ότι η ρυθμιστική του αρχή ενδέχεται να λάβει μέτρα κατά του ABC, λόγω των σχολίων που έκανε ο παρουσιαστής τη Δευτέρα.

O Δημοκρατικός γερουσιαστής, Εντ Μάρκεϊ χαρακτήρισε τις εξελίξεις ως «real time λογοκρισία», με την ελευθερία του λόγου να διώκεται πια, στις ΗΠΑ.

«Ο πρόεδρος της FCC απειλεί το ABC και την Disney για τα σχόλια του Κίμελ. Ώρες αργότερα, είναι εκτός αέρα. Αυτό είναι επικίνδυνο και αντισυνταγματικό.

«Το μήνυμα προς κάθε εταιρεία μέσων ενημέρωσης είναι σαφές: υιοθετήστε τη γραμμή MAGA ή η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Λογοκρισίας θα σας κυνηγήσει».

Τι είπε όμως, ο 57χρονος κωμικός και ενόχλησε τόσο που κινήθηκαν οι διαδικασίες να “εξαφανιστεί” από τον τηλεοπτικό χάρτη;

Ακολουθεί το βίντεο που έχει ξεπεράσει τα 2.000.000 views

Το πρόγραμμα του Kίμελ αρχίζει με έναν δικό του μονόλογο, στο οποίο σχολιάζει θέματα της επικαιρότητας.

Τη Δευτέρα “άνοιξε” με το «φτάσαμε σε νέα χαμηλά το Σαββατοκύριακο, με τη συμμορία MAGA να προσπαθεί απεγνωσμένα να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως κάτι άλλο εκτός από έναν από αυτούς, και να κάνει ό,τι μπορεί για να κερδίσει πολιτικούς πόντους από αυτό».

Ρεπορτάζ είχαν ενημερώσει πως ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον ήταν Ρεπουμπλικανός, φίλα προσκείμενος στον Τραμπ. Αργότερα, η μητέρα του συλληφθέντα ενημέρωσε πως ο γιος της είχε στραφεί πρόσφατα προς την αριστερά και είχε ταχθεί «περισσότερο υπέρ των ομοφυλόφιλων και των δικαιωμάτων των τρανς».

Ο άνθρωπος του Τραμπ, Μπρένταν Καρ, σχολίασε ότι ο Κίμελ «έκανε συντονισμένη προσπάθεια να ειπωθούν ψέματα στον αμερικανικό λαό, αξιοποιώντας την αφήγηση ότι Ρόμπινσον ήταν, κατά κάποιο τρόπο, ένα άτομο που υποκινούνταν από το Maga ή τους Ρεπουμπλικάνους.

Αυτές οι εταιρείες μπορούν να βρουν τρόπους να αλλάξουν συμπεριφορά και να αναλάβουν δράση εναντίον του Κίμελ, αλλιώς θα υπάρξει επιπλέον δουλειά για την Federal Communication Commission.

Μπορούμε να την κάνουμε με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο».

Τελικά, δεν χρειάστηκε ο δύσκολος τρόπος.

Ο Κίμελ έπρεπε να φύγει, για να σωθεί ένα deal δισεκατομμυρίων

Ο Κίμελ είχε αποφασίσει να απαντήσει στα σχόλια του Καρ, την Τετάρτη. Λίγο όμως, πριν αρχίσει το γύρισμα της εκπομπής, τα στελέχη της Disney αποφάσισαν να την αναστείλουν.

Προηγήθηκε τηλεφώνημα από την Nexstar Μedia Group, ιδιοκτήτη πολλών καναλιών καναλιών που συνεργάζονται με το ABC, σε όλη τη χώρα.

Η Nexstar ανακοίνωσε πρόσφατα, πως έχει ως στόχο να εξαγοράσει έναν ανταγωνιστή, για 6.2 δισεκατομμύρια δολάρια. Για να “κλείσει” η συμφωνία, πρέπει να δώσει το ΟΚ η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών. Δηλαδή, ο Καρ.

Ο Τραμπ περίμενε στη γωνία τον Κίμελ -όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος

Στα μέσα του περασμένου Ιουλίου, το CBS είχε ανακοινώσει τη διακοπή του The Late Show with Stephen Colbert, από το Μάιο του 2026

Συμπτωματικά (ή όχι) το πρόγραμμα που κάνει θραύση στα νούμερα, κόπηκε δυο εβδομάδες μετά την εξωδικαστική επίλυση αγωγής που είχε καταθέσει ο Τραμπ, κατά του της “μητρικής” εταιρείας του CBS, Paramount, η οποία περίμενε το ΟΚ της FCC, για τη συγχώνευση με την Skydance.

Η αγωγή ήταν για 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός στοίχισε 16.000.0000 δολ. Ακολούθησε το “πράσινο φως” της FCC για τη συγχώνευση.

Ειρήσθω εν παρόδω, ο Στίβεν Κόλμπερτ ήταν παραδοσιακά, εκ των πιο αυστηρών επικριτών των Ρεπουμπλικανών προέδρων -και δη του Τραμπ-, στην τηλεόραση. Όπως και ο Κίμελ. Κατά το CBS, οι λόγοι της απόφασης τους ήταν καθαρά οικονομικοί.

Μέχρι εδώ, όλα θεμιτά.

Έλα όμως, που ο Τραμπ έκανε ανάρτηση στο Truth Social για τον Κόλμπερτ, αναφέροντας ότι «λατρεύω που απολύθηκε. Το ταλέντο του ήταν ακόμα μικρότερο από τα νούμερα του».

Στο ίδιο post έγραψε και ότι «ακούω πως ο Τζίμι Κίμελ είναι ο επόμενος».

Ο Κόλμπερτ του είχε απαντήσει να «πάτε να γα….» και σε ό,τι αφορά τον Κίμελ, είχε σχολιάσει «όχι Κίμελ, εγώ είμαι ο μάρτυρας εδώ. Υπάρχει χώρος μόνο για έναν, πάνω σε αυτόν τον σταυρό. Και πρέπει να σου πω ότι η θέα εδώ πάνω, είναι φανταστική. Βλέπω και το σπίτι σου».

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ έχει επιτεθεί και στον Jimmy Fallon, ο οποίος κατηγορείται ότι… κινείται εδώ και καιρό με φιλικές διαθέσεις προς τον πρόεδρο.