Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Στο μικροσκόπιο η σχέση του Τάιλερ Ρόμπινσον με την τρανς συγκάτοικό του

Τι είπε ο κυβερνήτης της Γιούτα για τη σχέση που διατηρούσε ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον με την τρανς συγκάτοικό του.

Ο ύποπτος που κατηγορείται για τη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ είχε ερωτική σχέση με την τρανς συγκάτοικό του, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα.

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, 22 ετών, από την πόλη Washington στην πολιτεία της Γιούτα, αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο την Τρίτη, μετά τη δολοφονία του Κερκ, 31 ετών, κατά τη διάρκεια μίας από τις συγκεντρώσεις του στο Πανεπιστήμιο Utah Valley την Τετάρτη.

Ο Ρόμπινσον κρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση, με τις κατηγορίες για επιβαρυμένη ανθρωποκτονία, κακούργημα χρήσης πυροβόλου όπλου που προκάλεσε σοβαρό σωματικό τραυματισμό και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τον Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη της Γιούτα, Spencer James Cox, ο Ρόμπινσον διατηρούσε ερωτική σχέση με συγκάτοικό του – που βρισκόταν στη διαδικασία φυλομετάβασης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky News.

«Ο συγκάτοικος ήταν ερωτικός σύντροφος», δήλωσε την Κυριακή στην εκπομπή Meet The Press του NBC News. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο συγκάτοικος αυτός είναι ένα αγόρι που βρίσκεται σε μετάβαση προς το θηλυκό φύλο».

Πρόσθεσε ότι ο συγκάτοικος ήταν «εξαιρετικά συνεργάσιμος» και «δεν είχε καμία ιδέα ότι η δολοφονία επρόκειτο να συμβεί», ενώ επεσήμανε ότι ο Ρόμπινσον δεν συνεργάζεται με την αστυνομία.