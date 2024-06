Αργεντινή: Ο Μιλέι θα κλείσει την υπηρεσία κατά της έμφυλης βίας

Έτοιμος να διακόψει την κυβερνητική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, δηλώνει ο ακροδεξιός πρόεδρος της Αργεντινής. Σφοδρότατες αντιδράσεις από ακτιβιστές.

Ο Χαβιέρ Μιλέι, ο ακροδεξιός πρόεδρος της Αργεντινής, έχει “ανοίξει” ήδη τα χαρτιά του για τις ακραίες πολιτικές του. Κι αυτό επιβεβαιώνεται από την πρόθεσή του να κλείσει την κυβερνητική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

Στον απόηχο της παραπάνω απόφασής του, προκλήθηκαν σφοδρότατες αντιδράσεις από ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον, η Κλαούντια Μπάρσια, επικεφαλής του υφυπουργείου για την προστασία από τη βία κατά των φύλων, υπέβαλε την παραίτησή της, προειδοποιόντας ότι η υπηρεσία θα κλείσει σύντομα.

«Η υφυπουργός προστασίας κατά της έμφυλης βίας… θα πάψει να υπάρχει», έγραψε η Barcia στο Twitter, επιβεβαιώνοντας στον Guardian ότι είχε λάβει την είδηση την προηγούμενη ημέρα.

Η απόφαση έρχεται καθώς η κυβέρνηση του Μιλέι κάνει περικοπές στις κρατικές δαπάνες και επιβάλλει σαρωτικά μέτρα λιτότητας σε μια προσπάθεια να βγάλει την Αργεντινή από την οικονομική κρίση.

Η χώρα υποφέρει από ένα από τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού στον κόσμο, ενώ περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Πηγή της γραμματείας ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσε ότι η κίνηση αυτή αποσκοπεί στον «εξορθολογισμό» της υπηρεσίας και στη «βελτιστοποίηση των πόρων», προσθέτοντας ότι «όλες οι αποστολές και τα προγράμματα» θα συνεχιστούν.

Η υπηρεσία του υπουργείου εποπτεύει την τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης 144 και το πρόγραμμα Acompañar, το οποίο βοηθά τα άτομα που κινδυνεύουν από έμφυλη βία. Έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με περικοπές – οι δημόσιες δαπάνες για πολιτικές μείωσης της έμφυλης βίας ήταν κατά 26,8% χαμηλότερες το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με ανάλυση κυβερνητικών στοιχείων από την Ένωση Πολιτών για την Ισότητα και τη Δικαιοσύνη.

Η Fernanda Tarica, γιατρός και ιδρύτρια της ΜΚΟ Shalom Bait, η οποία στηρίζει τα θύματα έμφυλης βίας, δήλωσε ότι η Αργεντινή βρίσκεται «στα χέρια ενός επικίνδυνου ανθρώπου».

«Οι γυναίκες βρίσκονται σε κίνδυνο», πρόσθεσε.

Η Αργεντινή αντιμετωπίζει υψηλά ποσοστά έμφυλης βίας, με τον αριθμό των γυναικοκτονιών να αυξάνεται κατά 11% το 2023, σύμφωνα με δικαστικά στοιχεία. Το τοπικό παρατηρητήριο Now They See Us έχει καταγράψει 78 γυναικοκτονίες φέτος, γεγονός που αντιστοιχεί σε μία δολοφονία λόγω φύλου κάθε 37 ώρες.