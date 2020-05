Άρτσι Γουίλιαμς: Άδικα φυλακισμένος για 36 χρόνια, το νέο φαβορί του "Αμερική Έχεις Ταλέντο"

Ο Άρτσι Γουίλιαμς πέρασε περισσότερα από 36 χρόνια στις φυλακές της Λουιζιάνα, εκτίοντας ποινή για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε ποτέ, μέχρι τελικά, τον περασμένο Μάρτιο, να απαλλαγεί από τις κατηγορίες και να αποφυλακισθεί.

Σύμφωνα με το CNN, ο Άρτσι έχει κάνει μια νέα αρχή και σήμερα προσπαθεί να αξιοποιησει την ελευθερία του και να αλλάξει τη ζωή του, παρουσιάζοντας σε ολόκληρη την Αμερική το ταλέντο του στη μουσική.

Ο Άρτσι εμφανίστηκε στο τελευταίο επεισόδιο του "Αμερική Έχεις Ταλέντο", πραγματοποιώντας μία εμφάνιση που αποτέλεσε την πραγματοποίηση ενός ονείρου ζωής για τον ίδιο.

Μάλιστα, εξομολογήθηκε μπροστά στους κριτές ότι παρακολουθούσε το σόου του NBC ενόσω παρέμεινε στη φυλακή και ονειρευόταν να βρεθεί μια μέρα πάνω στη σκηνή και να τραγουδήσει.

"Παρακολουθούσα το σόου στη φυλακή και φανταζόμουν τον εαυτό μου να βρίσκεται εκεί. Πάντα ήθελα να βρεθώ σε μια σκηνή όπως αυτή και τώρα είμαι εδώ. Δοξάζω το Θεό για αυτό. Ξέρω ότι είναι μια ευκαιρία που έρχεται μόνο μια φορά στη ζωή κάποιου", δήλωσε συγκινημένος ο Άρτσι.

Ο άνδρας αφηγήθηκε την τραγική ιστορία του μπροστά στους κριτές, οι οποίοι δεν πίστευαν στα αφτιά τους. Ο Άρτσι κατηγορήθηκε αδίκως για τον βιασμό μιας γυναίκας στο σπίτι της, το μακρινό 1983. Από νομικό λάθος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη συν 80 χρόνια και παρέμεινε για 36 χρόνια σε μια από τις πιο σκληρές φυλακές των ΗΠΑ, χωρίς τη δυνατότητα αποφυλάκισης.



Ο άτυχος άνδρας -ευτυχώς- απαλλάχθηκε από τις ψευδείς κατηγορίες και αποφυλακίσθηκε μόλις τον Μάρτιο του 2019, χάρη στη συμβολή του "Innocence Project New Orleans", μιας ΜΚΟ , η οποία ασχολείται με αθώους φυλακισμένους.

Με τη βοήθεια τόσο του Οργανισμού, όσο και τη συμβολή της τεχνολογίας αποδείχθηκε 36 χρόνια μετά ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα που είχαν ληφθεί ανήκαν τελικά σε έναν κατά συρροή βιαστή, ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος για όλα αυτά τα χρόνια, ενώ ο Άρτσι βρισκόταν αδίκως πίσω από τα κάγκελα.

Ο Άρτσι κατάφερε να αντέξει την άδικη φυλάκισή του χάρη στο μποξ και το τραγούδι, αλλά κυρίως χάρη στην άποψή του ότι "μόνο το σώμα ήταν φυλακισμένο, όμως το μυαλό κατάφερνε να μένει ελεύθερο".



Στην οντισιόν του σόου ταλέντων ο Άρτσι ανέδειξε τις φωνητικές δυνατήτητές του στο τραγούδι, ερμηνεύοντας το "Don’t Let the Sun Go Down on Me", ένα τραγούδι του Έλτον Τζον, συγκινώντας κριτές και κοινό.

Ο Σάιμον Κάουελ, κριτής του σόου, μοιράστηκε ακόμη και το βίντεο στο λογαριασμό του στο Twitter, σχολιάζοντας:

"Αυτό που συνέβη στον Άρτσι είναι τραγικό. Ενώ η φωνή του είναι εξαιρετική, δυστυχώς η εμπειρία του να βρεθεί στη φυλακή για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε ποτέ είναι πιο συνηθισμένο από ό,τι νομίζουν οι άνθρωποι"