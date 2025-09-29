Axios: Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ – Ισραήλ για το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα

Το Axios μεταδίδει πως ΗΠΑ και Ισραήλ βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας για το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας για ένα σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετά από συνομιλίες μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως ανέφερε χθες (28/9) ο δημοσιογράφος του Axios Μπαράκ Ρέιβιντ σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, επικαλούμενος έναν υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η Χαμάς θα πρέπει να συμφωνήσει, ανέφερε ο Ρέιβιντ στην ίδια ανάρτηση.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει στην ολοκλήρωση της πρότασης ενός σχεδίου ειρήνευσης για τη Γάζα, σε μία συνάντηση που θα γίνει τη Δευτέρα, με τον Νετανιάχου.

Μάλιστα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Axios την Κυριακή ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιό του να μπει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα βρίσκονται «στο τελικό στάδιο», υποστηρίζοντας ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια ευρύτερη ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή.

«Όλοι έχουν έρθει στο τραπέζι για μια συμφωνία, αλλά πρέπει να την ολοκληρώσουμε», τόνισε. «Οι αραβικές χώρες στάθηκαν εξαιρετικοί συνομιλητές. Η Χαμάς ήρθε μαζί τους. Τρέφουν μεγάλο σεβασμό για τον αραβικό κόσμο. Ο αραβικός κόσμος θέλει ειρήνη, το Ισραήλ θέλει ειρήνη και ο Μπιμπί θέλει ειρήνη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε ότι το σχέδιο στοχεύει όχι μόνο στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αλλά και στην επανεκκίνηση μιας συνολικής ειρηνευτικής πρωτοβουλίας για την περιοχή. «Αν το καταφέρουμε, θα είναι μια μεγάλη μέρα για το Ισραήλ και για τη Μέση Ανατολή. Θα είναι η πρώτη πραγματική ευκαιρία για ειρήνη. Αλλά πρώτα πρέπει να το ολοκληρώσουμε», πρόσθεσε.

Σε ανακοίνωσή της την Κυριακή, η Χαμάς υποστήριξε ότι δεν έχει λάβει νέες προτάσεις από τους μεσολαβητές Κατάρ και Αίγυπτο και ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν «παγώσει» μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας ηγετικών στελεχών της στη Ντόχα. Δήλωσε ωστόσο πρόθυμη να μελετήσει οποιαδήποτε πρόταση με «θετικότητα και υπευθυνότητα».