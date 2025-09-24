Σχέδιο 21 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα – Τι περιλαμβάνει

Η πρόταση Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα παρουσιάστηκε στους ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, οι οποίοι από την πλευρά τους έθεσαν ορισμένες προϋποθέσεις

Το “σχέδιο 21 σημείων” του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα και τη διακυβέρνησή της μετά τη Χαμάς, τα οποία παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά την Τρίτη (23/09) στους Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Στη συνάντηση, που συμμετείχε ο αμερικανός πρόεδρος και ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, ο Τραμπ είπε στους ηγέτες ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί επειγόντως, όπως δήλωσαν δύο πηγές στο Axios.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι παρουσιάζει το σχέδιο διότι κάθε μέρα που συνεχίζεται ο πόλεμος, το Ισραήλ απομονώνεται όλο και περισσότερο διεθνώς, πρόσθεσε μια εκ των πηγών.

“Είμαστε αισιόδοξοι, και θα έλεγα μάλιστα και σίγουροι, ότι τις επόμενες μέρες θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε κάποια εξέλιξη” δήλωσε ο Γουίτκοφ την Τετάρτη.

Οι βασικές αρχές του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα

Οι πηγές ανέφεραν ότι οι αμερικανικές προτάσεις ήταν παραλλαγές ιδεών που έχουν συζητηθεί τους τελευταίους έξι μήνες, καθώς και επικαιροποιήσεις ιδεών που είχαν αναπτύξει ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο πρώην Βρετανός Πρωθυπουργός, Τόνι Μπλέρ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios, oι βασικές αρχές που περιλαμβάνει είναι οι εξής:

Η απελευθέρωση όλων των υπολοίπων ομήρων

Μόνιμη εκεχειρία

Σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας

Σχέδιο μετά τον πόλεμο που περιλαμβάνει μηχανισμό διακυβέρνησης στη Γάζα χωρίς τη Χαμάς

Στρατιωτική δύναμη που θα περιλαμβάνει Παλαιστίνιους, αλλά και στρατιώτες από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες

Χρηματοδότηση από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για τη νέα διοίκηση στη Γάζα και για την ανοικοδόμηση του θύλακα

Κάποια εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής

Οι πηγές ανέφεραν ότι ο Τραμπ ζήτησε από τους Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες να υποστηρίξουν αυτές τις αρχές και να δεσμευτούν να συμμετάσχουν στο σχέδιο μετά τον πόλεμο για τη Γάζα.

Οι προϋποθέσεις που έθεσαν οι Άραβες ηγέτες

Στη συνάντηση συμμετείχαν ηγέτες και ανώτατοι αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν. Σύμφωνα με δύο πηγές, οι Άραβες ηγέτες παρουσίασαν στον Τραμπ αρκετές προϋποθέσεις για να υποστηρίξουν το σχέδιό του, οι οποίες έχουν ως εξής:

Το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης ή της Γάζας.

Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει τμήματα της Γάζας.

Το Ισραήλ δεν θα χτίσει οικισμούς στη Γάζα.

Το Ισραήλ θα σταματήσει να υπονομεύει το status quo στην Ιερουσαλήμ, στην πλατεία Αλ-Άκσα.

Η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα θα αυξηθεί άμεσα.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε στους Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης, δήλωσαν δύο πηγές. Το Politico ήταν το πρώτο που ανέφερε την υπόσχεση του Τραμπ να αποτρέψει την προσάρτηση.

Θετική απόκριση στο σχέδιο Τραμπ

Όπως σημειώνει το Axios, στο τέλος της συνάντησης, οι Άραβες και Μουσουλμάνοι ηγέτες εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις αμερικανικές αρχές και δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν στο σχέδιο μετά τον πόλεμο, σύμφωνα με τις πηγές.

Σε κοινή δήλωση την Τετάρτη, οι ηγέτες επτά αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που συμμετείχαν στη σύνοδο εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο σχέδιο του Τραμπ.

“Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε με τον Πρόεδρο Τραμπ και τονίζουμε τη σημασία της ηγεσίας του προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να ανοίξουν ορίζοντες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη” δήλωσαν.

Ο Πρόεδρος της Αιγύπτου, Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι, εξέδωσε ξεχωριστή δήλωση υπέρ του σχεδίου του Τραμπ. “Εκτιμώ τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για να σταματήσει ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας και γενικότερα για την επιδίωξή του για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Εκτιμώ τις προτάσεις που παρουσίασε κατά τη συνάντησή του χθες στη Νέα Υόρκη με αρκετούς Άραβες και Ισλαμιστές ηγέτες, τις οποίες θεωρώ σημαντική βάση πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε περαιτέρω την επόμενη περίοδο για την επίτευξη ειρήνης” είπε ο αλ-Σίσι.

Ένας Άραβας αξιωματούχος που συμμετείχε στη συνάντηση ανέφερε ότι ήταν ξεκάθαρο ότι “ήταν πολύ καλό” και τόνισε ότι “ο Τραμπ είναι απολύτως δεσμευμένος να τερματίσει τον πόλεμο”. Ένας ακόμη Άραβας αξιωματούχος ανέφερε ότι οι συμμετέχοντες αποχώρησαν από τη συνάντηση “πολύ αισιόδοξοι”.

“Για πρώτη φορά αισθανθήκαμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό σχέδιο στο τραπέζι. Ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει αυτό το κεφάλαιο να κλείσει ώστε να προχωρήσουμε σε καλύτερα πράγματα στην περιοχή” είπε ο αξιωματούχος.

Σημειώνεται ότι την Τετάρτη, ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και ο Γουίτκοφ είχαν συνάντηση με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας, προκειμένου να μετατρέψουν τις αρχές που παρουσίασε ο Τραμπ σε ένα πιο λεπτομερές και λειτουργικό σχέδιο.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είναι γενικά ενήμερος για τις αμερικανικές αρχές και ότι ο στενός του συνεργάτης, Ρον Ντέρμερ, έχει πρόσφατα συζητήσει το θέμα με τον Κούσνερ και τον Μπλερ.

Ο Τραμπ είπε στους Άραβες ηγέτες ότι το επόμενο βήμα είναι να συζητήσει το σχέδιο με τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα προκειμένου να εξασφαλίσει την υποστήριξή του, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με τα περιεχόμενα της συνάντησης.

“Η αμερικανική πρόταση ήταν καλή, αλλά χρειάζεται κάποια επεξεργασία με τη συμμετοχή των αραβικών χωρών. Αφού ολοκληρωθεί, οι ΗΠΑ θα πρέπει να την παρουσιάσουν στον Μπίμπι” δήλωσε Άραβας αξιωματούχος.