Ξεκίνησε η επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας

Σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας μετά την επίσκεψη του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Ρούμπιο στην Ιερουσαλήμ.

Ο Ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τα ξημερώματα της Τρίτης τη χερσαία του επίθεση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, την οποία η κυβέρνηση Νετανιάχου δηλώνει ότι έχει στόχο να εξαλείψει τη Χαμάς, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, που επικαλείται ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

Η ισραηλινή επίθεση φέρεται να ξεκίνησε λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Νετανιάχου και ανώτερα μέλη του υπουργικού του συμβουλίου

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο τα ξημερώματα της Τρίτης πως η πόλη της Γάζας συνταράσσεται από σφοδρούς βομβαρδισμούς. «Γίνονται μαζικοί κι ασταμάτητοι βομβαρδισμοί στην πόλη της Γάζας κι ο κίνδυνος δεν σταματά να αυξάνεται», είπε στο AFP ο Άχμεντ Γαζάλ, κάτοικος της μεγαλύτερης πόλης του θυλάκου.

Ο 25χρονος μίλησε για «έκρηξη που έσεισε τη γη στη συνοικία» όπου ζει λίγο μετά τις 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). «Έτρεξα στον δρόμο, στο σημείο που βομβαρδίστηκε», όπου «τρία διαμερίσματα» πολυκατοικίας «ισοπεδώθηκαν εντελώς» και «υπήρχαν παγιδευμένοι στα συντρίμμια, ακούγονταν οι κραυγές τους», περιέγραψε.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας Μαχμούντ Μπασάλ τόνισε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «οι βομβαρδισμοί (συνεχίζονται) εντατικά σε όλη την πόλη» της Γάζας και «οι αριθμοί των νεκρών και των τραυματιών (συνεχίζουν) να αυξάνονται».

Κατήγγειλε «μεγάλη σφαγή», κάνοντας λόγο για «νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους κάτω από τα συντρίμμια έπειτα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολυκατοικία κοντά στην πλατεία Ας Σάουα στην πόλη της Γάζας».

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί τα ξημερώματα της Τρίτης (16/9) στην πόλη της Γάζας AP Leo Correa

Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας AP Abdel Kareem Hana

Ο Ρούμπιο δεν εμπόδισε την χερσαία επιχείρηση στη Γάζα

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Ρούμπιο αναμένεται σήμερα στη Ντόχα, αφού υποσχέθηκε χθες στο Ισραήλ «ακλόνητη υποστήριξη» των ΗΠΑ στο Ισραήλ στις επιχειρήσεις του για να εξαλείψει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Πρέπει να θυμόμαστε με ποιους έχουμε να κάνουμε εδώ — μια ομάδα ανθρώπων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη βία και τη βαρβαρότητα», δήλωσε ο Ρούμπιο σε κοινή ενημέρωση με τον Νετανιάχου.

«Και όταν αντιμετωπίζεις αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, όσο κι αν επιθυμούμε μια ειρηνική, διπλωματική λύση, και θα συνεχίσουμε να την επιδιώκουμε, πρέπει επίσης να είμαστε προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο ότι αυτό δεν θα συμβεί».

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Ρούμπιο είπε στον Νετανιάχου πως η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει τη χερσαία επιχείρηση, αλλά θέλει να υλοποιηθεί γρήγορα και να τελειώσει το συντομότερο δυνατό.

«Ο Ρούμπιο δεν πάτησε φρένο στη χερσαία επιχείρηση», είπε ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν πρόκειται να εμποδίσει το Ισραήλ και του επιτρέπει να λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα.

Καθώς τα ισραηλινά τανκς έμπαιναν στην Πόλη της Γάζας, ο Τραμπ προειδοποίησε τη Χαμάς να μην βλάψει τους 20 Ισραηλινούς ομήρους που εξακολουθεί να κρατά.

Αναφέρθηκε σε δημοσίευμα του ισραηλινού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα KAN, σύμφωνα με το οποίο η Χαμάς μετέφερε ομήρους στην επιφάνεια για να τους χρησιμοποιήσει ως ανθρώπινες ασπίδες έναντι της χερσαίας επίθεσης.

«Ελπίζω οι ηγέτες της Χαμάς να ξέρουν σε τι μπλέκουν αν κάνουν κάτι τέτοιο. Πρόκειται για ανθρώπινη θηριωδία, όπως λίγες φορές έχει δει η ανθρωπότητα. Μην το αφήσετε να συμβεί ή, ΟΛΑ ΤΑ “ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ” ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΜΗΡΟΥΣ ΤΩΡΑ!» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο Νετανιάχου απάντησε με δήλωση, ευχαριστώντας τον Τραμπ για την «αταλάντευτη υποστήριξή του στη μάχη του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς και για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας».

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων εξέδωσε ανακοίνωση προειδοποιώντας ότι η απόφαση του Νετανιάχου να ξεκινήσει τη χερσαία επίθεση θέτει σε κίνδυνο τους ομήρους.

«Η 710ή νύχτα στη Γάζα μπορεί να είναι η τελευταία στη ζωή των ομήρων που επιβιώνουν οριακά, και η τελευταία δυνατότητα να εντοπιστούν και να επιστραφούν οι νεκροί για μια αξιοπρεπή ταφή. Ο Πρωθυπουργός επιλέγει συνειδητά να τους θυσιάσει στον βωμό πολιτικών σκοπιμοτήτων, αδιαφορώντας πλήρως για τη θέση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου και των αρχών ασφαλείας», τόνισαν οι οικογένειες.

Πάνω από 300.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας

Την τελευταία εβδομάδα, ο Ισραηλινός στρατός αύξησε τους βομβαρδισμούς του στην Πόλη της Γάζας και ισοπέδωσε δεκάδες πολυώροφα κτίρια που, όπως ισχυρίζεται, χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς για στρατιωτικούς σκοπούς.

Παράλληλα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) κάλεσαν το ένα εκατομμύριο Παλαιστινίους που βρίσκονται στην Πόλη της Γάζας να φύγουν προς τον νότο σε «ανθρωπιστικές ζώνες». Σύμφωνα με τον IDF, πάνω από 300.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει μέχρι στιγμής την πόλη.

Το βράδυ της Δευτέρας, η ισραηλινή αεροπορία εξαπέλυσε μαζικούς βομβαρδισμούς στην Πόλη της Γάζας. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης στη Γάζα, ισραηλινά τανκς εισήλθαν στην πόλη.