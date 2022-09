Barbara Ehrenreich: Πέθανε η εμβληματική συγγραφέας και ακτιβίστρια

Η Barbara Ehrenreich, συγγραφέας περισσότερων από 20 βιβλίων για θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης, τα δικαιώματα των γυναικών, τις ανισότητες και τις ανισότητες στο αμερικάνικο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Την είδηση ότι η Ehrenreich πέθανε την 1η Σεπτεμβρίου έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα ο γιος της, Ben Ehrenreich. Ο ίδιος συνόδευσε την ανακοίνωση με ένα σχόλιο που θυμίζει το πνεύμα της μητέρας του: "Ποτέ δεν ήταν πολύ υπέρ των σκέψεων και των προσευχών, αλλά μπορείτε να τιμήσετε τη μνήμη της αγαπώντας ο ένας τον άλλον και αγωνιζόμενοι", γράφει ο Guardian.

Η Ehrenreich αγωνίστηκε πάνω από μισό αιώνα ως συγγραφέας αφοσιωμένη στην αντίσταση στην αδικία και στο να δώσει φωνή σε όσους συνήθως δεν ακούγονται.

Το πρώτο της βιβλίο, που εκδόθηκε το 1969, το Long March, Short Song, ήταν μια περιγραφή της εξέγερσης των φοιτητών κατά του πολέμου στο Βιετνάμ.

Στο Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America, το μπεστ σέλερ της το 2001, έγραψε μια καθηλωτική εμπειρία της ζωής ως χαμηλόμισθη εργάτρια στο Κι Γουέστ της Φλόριντα.

Το βιβλίο συνέβαλε στη διάδοση της ευαισθητοποίησης για μια οικονομία στην οποία ήταν απαραίτητο να εργάζεται κανείς σε δύο ή τρεις δουλειές για να επιβιώσει και λειτούργησε ως καταλύτης του κινήματος για τον κατώτατο μισθό.

Αργότερα, χρησιμοποίησε το όνομα και την ενέργειά της για να προσπαθήσει να δώσει άμεση φωνή σε ομάδες χαμηλού εισοδήματος και άλλες μειονεκτούσες ομάδες για να πουν τις δικές τους ιστορίες.

Ίδρυσε το Economic Hardship Reporting Project, το οποίο υποστηρίζει ανεξάρτητους δημοσιογράφους να γράφουν για τη ζωή τους, μεταξύ άλλων και σε φτωχές αγροτικές περιοχές των ΗΠΑ.

Η Ehrenreich, η οποία απέκτησε διδακτορικό στην κυτταρική βιολογία πριν στραφεί στον κοινωνικό ακτιβισμό και τη συγγραφή, διαγνώστηκε το 2000 με καρκίνο του μαστού. Έγραψε το βραβευμένο δοκίμιο Welcome to Cancerland σχετικά με την εμπειρία της.

Το 2018 δημοσίευσε το βιβλίο της Natural Causes: An Epidemic of Wellness, the Certainty of Dying, and Killing Ourselves to Live Longer, στο οποίο περιγράφει την συνειδητοποίησή της ότι είχε ζήσει αρκετά για να πεθάνει.

"Αυτή η σκέψη είχε σχηματιστεί στο μυαλό μου εδώ και αρκετό καιρό", δήλωσε τότε στον Guardian. "Πραγματικά δεν έχω κανένα αδιάσειστο στοιχείο σχετικά με το πότε ακριβώς γερνάει κανείς αρκετά για να πεθάνει, αλλά παρατηρώ ότι στις νεκρολογίες αν το άτομο είναι πάνω από 70 δεν υπάρχει μεγάλο μυστήριο, δεν ζητείται έρευνα. Συνήθως δεν αποκαλείται τραγικό, επειδή πεθαίνουμε σε κάποια ηλικία. Το βρήκα αυτό μάλλον αναζωογονητικό".

Ανακοινώνοντας τον θάνατο της μητέρας του στο Twitter, ο Ben Ehrenreich επανέλαβε αυτή την άποψη. "Ήταν, το ξεκαθάρισε, έτοιμη να φύγει", είπε.

