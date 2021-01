Barbara Shelley: Πέθανε η "βασίλισσα" των ταινιών τρόμου

Έφυγε από τη ζωή την Δευτέρα (04/01) σε ηλικία 88 ετών, η Barbara Shelley, γνωστή για τις πολυάριθμες εμφανίσεις της σε ταινίες τρόμου της δεκαετίες του 1950 και του 1960. Όπως ανακοίνωσε ο μάνατζέρ της, η Βρετανίδα ηθοποιός πέθανε από επιπλοκές του κορονοϊού.

Η Shelley πρωταγωνίστησε σε μερικούς από τους πιο γνωστούς ταινίες τρόμου, συμπεριλαμβανομένων των The Gorgon, Δράκουλας: Ο άρχοντας του σκότους, Rasputin: The Mad Monk and Quatermass And The Pit, πρωταγωνιστώντας μαζί με άλλα μεγάλα ονόματα όπως ο Πίτερ Κάσινγκ και ο Κρίστοφερ Λι.

Παράλληλα με το χρόνο της η Shelley πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 100 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές σε μια καριέρα που κράτησε μέχρι το 2000, συμπεριλαμβανομένων των Village of the Damned, Ο Άγιος, Man in the Dark, Hazel, The Man from UNCLE, The Avengers, Crown Court , Doctor Who, EastEnders και Uncle Silas.

