BBC: Αρνητική η Χαμάς στην πρόταση Τραμπ

Η Χαμάς απορρίπτει το σχέδιο παύσης πυρός των ΗΠΑ, με τον επικεφαλής της οργάνωσης να δηλώνει ότι αποσκοπεί στην εξόντωσή της.

Την ώρα που ο χρόνος που όρισε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ μετρά αντίστροφα, μεσολαβητές ήρθαν σε επαφή με τον επικεφαλής της Χαμάς για τις εν λόγω εξελίξεις, με τον ίδιο να εκφράζει ανοιχτά την αντίθεσή του στο νέο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που προτείνουν οι ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, ο Ιζ-αλ-Ντίν αλ-Χαντάντ φέρεται να πιστεύει ότι το σχέδιο των ΗΠΑ είναι σχεδιασμένο για να εξαλείψει τη Χαμάς, είτε η οργάνωση το αποδεχτεί είτε όχι, και επομένως είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα.

Θυμίζουμε ότι το σχέδιο των ΗΠΑ -το οποίο έχει ήδη αποδεχτεί το Ισραήλ- περιλαμβάνει 20 σημεία και απαιτεί τη διάλυση της Χαμάς και την αφαίρεση της από οποιονδήποτε ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας.

Ορισμένα μέλη της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς που βρίσκονται στο Κατάρ, φέρονται να είναι ανοιχτά στην αποδοχή του σχεδίου με κάποιες προσαρμογές. Ωστόσο, η επιρροή τους περιορίζεται καθώς δεν έχουν τον έλεγχο των ομήρων που κρατά η Χαμάς.

Υπολογίζεται ότι παραμένουν 48 όμηροι, εκ των οποίων μόνο οι 20 φέρονται να είναι ζωντανοί. Το σχέδιο των ΗΠΑ απαιτεί την παράδοση όλων των ομήρων κατά τις πρώτες 72 ώρες της παύσης πυρός, κάτι που θεωρείται από τη Χαμάς ως παραίτηση από το μοναδικό διαπραγματευτικό της χαρτί.

Αμφιβολίες για τη φερεγγυότητα του Ισραήλ

Παρά την εγγύηση του Τραμπ ότι το Ισραήλ θα τηρήσει τους όρους του σχεδίου, υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης εντός της Χαμάς, κυρίως λόγω της προηγούμενης προσπάθειας του Ισραήλ να δολοφονήσει ηγετικά στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ τον περασμένο μήνα, σε άμεση αντίθεση με τις ΗΠΑ.

Ορισμένα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης αντιτίθενται επίσης στη δημιουργία μιας “προσωρινής Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης” στη Γάζα, την οποία περιγράφει το σχέδιο των ΗΠΑ, θεωρώντας την ως μια νέα μορφή κατοχής.

Επιπλέον, ο χάρτης που παρουσίασε η κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με τις προγραμματισμένες σταδιακές αποχωρήσεις των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα, αποκαλύπτει μια “ζώνη ασφαλείας” κατά μήκος των συνόρων της Γάζας με την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Δεν είναι σαφές πώς θα διοικείται αυτή η ζώνη, αλλά αν εμπλέκεται με κάποιο τρόπο το Ισραήλ, αναμένεται να δημιουργήσει διαφωνίες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, από τη στιγμή που το Ισραήλ συμφώνησε με το σχέδιο του Τραμπ, ο Νετανιάχου φαίνεται να αντιτίθεται σε αρκετούς όρους του.

Σε βίντεο που κοινοποίησε στο X, υποστήριξε ότι ο ισραηλινός στρατός θα έχει τη δυνατότητα να παραμείνει σε μέρη της Γάζας και ότι το Ισραήλ θα “αντιστέκεται βίαια” σε οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας ενός παλαιστινιακού κράτους.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους όρους του σχεδίου των ΗΠΑ, το οποίο προβλέπει πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων “εκτός από την παρουσία στην ασφαλή ζώνη”, η οποία θα παραμείνει μέχρι η Γάζα να είναι πλήρως ασφαλής από οποιαδήποτε τρομοκρατική απειλή.

Το σχέδιο επίσης επισημαίνει ότι, μόλις ολοκληρωθεί, ενδέχεται να ανοίξει “μια αξιόπιστη πορεία προς την αυτοδιάθεση και την ανεξαρτησία του Παλαιστινιακού κράτους”.

Η Χαμάς έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θα αποδεχτεί την αποστράτευση μέχρι την ίδρυση ενός κυρίαρχου Παλαιστινιακού κράτους. Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε την επιχείρηση στη Γάζα ως αντίδραση στην επίθεση της Χαμάς στη νότια Ιερουσαλήμ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία είχε ως αποτέλεσμα 1.200 θύματα και 251 ομήρους.

Από την πλευρά της, η Χαμάς υποστηρίζει ότι τουλάχιστον 66.225 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω των ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο υγείας της Χαμάς.