Berk Esen στο NEWS 24/7: Η Τουρκία κινδυνεύει να γίνει Ρωσία και Λευκορωσία

Ο Τούρκος πολιτικός επιστήμονας Berk Esen λέει τα πράγματα με το όνομά τους σχετικά με τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία.

Ο Berk Esen είναι από πιο σημαντικούς ακαδημαϊκούς στην Τουρκία στο χώρο της πολιτικής επιστήμης: Επίκουρος καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στη Σχολή Τεχνών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Sabancı στην Τουρκία, ο Esen έλαβε το διδακτορικό του στην Πολιτική Επιστήμη από το Πανεπιστήμιο Cornell το 2015. Πριν από τη θέση του στο Πανεπιστήμιο Sabancı, υπηρέτησε ως επίκουρος καθηγητής και αναπληρωτής πρόεδρος στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Bilkent.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την πολιτική οικονομία της ανάπτυξης, την πολιτική κομμάτων και τα αυταρχικά καθεστώτα, με έμφαση στη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε κορυφαία πολιτικά επιστημονικά περιοδικά, όπως τα Party Politics, Journal of Democracy, Third World Quarterly και άλλα.

Έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Ερευνητικού Βραβείου Sakıp Sabancı για το έργο του σχετικά με την οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας στην Τουρκία και την Ουγγαρία, καθώς και το Βραβείο Νέου Επιστήμονα της Τουρκικής Ακαδημίας Επιστημών.

Όπως ίσως καταλάβατε και από την περιγραφή του πεδίου της έρευνάς του, ο Esen θεωρείται αντικαθεστωτικός πολιτικός επιστημόνας. Γι’ αυτό και η ματιά του στα πράγματα έχει ιδιαίτερη σημασία.

“Η σύλληψη του δημάρχου της μεγαλύτερης πόλης της Τουρκίας, Εκρέμ Ιμάμογλου, καθώς και των αναπληρωτών και συμβούλων του, συνιστά πραξικόπημα ενάντια σε ό,τι έχει απομείνει από τους εκλογικούς θεσμούς της χώρας”, τονίζει στη δήλωσή του στο NEWS 24/7 ο κ. Εsen.

“Θα έχει δραματικές συνέπειες για την πορεία του πολιτικού καθεστώτος της Τουρκίας. Αυτό αποδεικνύει ότι ο Ερντογάν έχει πλέον συνειδητοποιήσει πως δεν μπορεί να νικήσει τον Ιμάμογλου στις εκλογές με άλλο τρόπο”, συμπληρώνει.

Ο Esen ενημερώνει τους Ελληνες αναγνώστες ότι “δεν έχουμε δει τέτοια αυταρχική παρέμβαση από πολιτική κυβέρνηση στην Τουρκία από τότε που πραγματοποιήθηκε η πρώτη της μετάβαση στη δημοκρατία το 1950”.

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τον Τούρκο πολιτικό επιστήμονα “αυτή η απόφαση ευτελίζει τη διαδικασία των εκλογών στη χώρα και αυξάνει τον κίνδυνο επιστροφής της Τουρκίας σε επίπεδα αυταρχισμού αντίστοιχα με εκείνα της Βενεζουέλας, της Ρωσίας και της Λευκορωσίας. Δείχνει ότι ο Ερντογάν δεν μπορεί να νικήσει τον Ιμάμογλου, ακόμα και με ένα προνομιακό γι’ αυτόν εκλογικό πεδίο”.